Không ít người cho rằng muốn tiết kiệm tiền phải cắt giảm mọi khoản chi, từ ăn uống, mua sắm đến những thú vui nhỏ nhất. Thế nhưng, càng ép mình sống tằn tiện, nhiều người lại càng dễ rơi vào vòng xoáy mua sắm để bù đắp. Một cách quản lý tài chính khác đang được quan tâm: Tiết kiệm bằng cách sống thoải mái hơn, bớt cầu kỳ...

Tiết kiệm tiền không có nghĩa là phải sống khổ

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng muốn có tiền tiết kiệm thì phải chấp nhận hy sinh chất lượng cuộc sống. Đi siêu thị phải săn bằng được món rẻ nhất, mua quần áo phải chờ giảm giá, đồ dùng trong nhà dù bất tiện cũng cố chịu đựng. Mỗi khi tiêu tiền cho bản thân, tôi lại có cảm giác mình vừa làm điều gì đó sai trái.

Thế nhưng, sau một thời gian sống quá tiết kiệm, tôi nhận ra một nghịch lý: Càng cố cắt giảm chi tiêu, tôi càng dễ mua sắm mất kiểm soát.

Có những tuần tôi không dám mua một cốc cà phê 40.000 đồng, nhưng cuối tháng lại sẵn sàng chi hơn 1 triệu đồng cho vài món đồ trên sàn thương mại điện tử chỉ vì cảm thấy mình đã làm việc quá vất vả.

Tôi bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền bạc. Thay vì cố gắng trở thành người tiết kiệm nhất, tôi chọn một phương pháp đơn giản hơn: Bớt cầu kỳ trong tiêu dùng, bớt chạy theo xu hướng và ngừng tự làm khó bản thân vì những khoản tiền nhỏ.

Có thể gọi đây là phương pháp tiết kiệm kiểu laissez-faire - tiết kiệm theo cách thoải mái, giảm bớt những quyết định mua sắm không cần thiết.

1. Đồ chưa hỏng, chưa cần thay: Bớt mua sắm là giữ lại tiền

Trước đây, chỉ cần thấy một món đồ gia dụng có phiên bản mới đẹp hơn, tôi lập tức nghĩ đến chuyện thay thế.

Chiếc nồi cơm điện vẫn hoạt động tốt nhưng đã dùng 5 năm, tôi muốn mua loại mới. Bộ bát đĩa vẫn đủ dùng nhưng không còn hợp màu căn bếp, tôi lại muốn đổi. Những món đồ nhỏ như hộp đựng thực phẩm, cốc uống nước cũng liên tục được bổ sung.

Sau này, tôi đặt ra nguyên tắc: Không thay đồ chỉ vì đã dùng lâu hoặc không còn hợp xu hướng.

Một chiếc nồi còn hoạt động tốt, an toàn thì cứ tiếp tục sử dụng. Một bộ quần áo vẫn vừa vặn thì không có lý do gì phải bỏ đi. Chỉ khi món đồ hỏng, không còn an toàn hoặc thực sự không đáp ứng nhu cầu, tôi mới cân nhắc thay mới.

Điều đáng nói là khi ngừng suy nghĩ về chuyện nâng cấp mọi thứ trong nhà, tôi cũng không còn dành nhiều thời gian lướt các trang bán hàng.

Chỉ cần mỗi tháng tránh được hai món đồ không cần thiết, mỗi món khoảng 250.000 đồng, số tiền giữ lại đã là 500.000 đồng, tương đương 6 triệu đồng sau một năm.

2. Đừng tiết kiệm vài chục nghìn để rồi phải trả giá bằng sự mệt mỏi

Một trong những sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng khoản tiền nào tiết kiệm được cũng đáng để cố gắng.

Có thời gian, tôi sẵn sàng đi xa thêm vài cây số để mua thực phẩm rẻ hơn 20.000 đồng. Tôi cũng từng chọn những chuyến xe bất tiện chỉ để giảm một khoản chi nhỏ, dù sau đó mất thêm thời gian và sức lực.

Vấn đề là những lựa chọn ấy không phải lúc nào cũng giúp tôi tiết kiệm thực sự.

Khi quá mệt mỏi, tôi lại dễ gọi đồ ăn bên ngoài, mua sắm để tự thưởng hoặc chi tiền cho những tiện ích mà bình thường không cần đến.

Bây giờ, tôi chọn cách tính toán dựa trên tổng chi phí, bao gồm cả thời gian và công sức. Nếu một cửa hàng gần nhà bán thực phẩm đắt hơn 10.000–20.000 đồng nhưng giúp tiết kiệm một giờ di chuyển, tôi không còn cảm thấy áy náy khi mua ở đó.

Tiết kiệm thông minh không phải là luôn chọn thứ rẻ nhất, mà là chọn thứ mang lại giá trị sử dụng tốt nhất so với số tiền bỏ ra.

3. Bớt săn khuyến mãi, bớt so sánh giá: Đôi khi "lười mua sắm" lại giúp giữ tiền

Một trong những cách giúp tôi giảm chi tiêu hiệu quả nhất là ngừng dành quá nhiều thời gian tìm kiếm sản phẩm.

Trước đây, mỗi khi cần mua một chai dầu gội, tôi có thể mất cả buổi tối so sánh giá giữa các gian hàng, đọc đánh giá và tìm mã giảm giá.

Ban đầu, tôi chỉ định mua dầu gội. Nhưng sau vài chục phút lướt ứng dụng, giỏ hàng lại có thêm mặt nạ dưỡng da, khăn tắm, hộp đựng đồ và vài món đang giảm giá.

Cuối cùng, để tiết kiệm 20.000 đồng cho chai dầu gội, tôi lại tiêu thêm vài trăm nghìn đồng.

Bây giờ, với những sản phẩm tiêu dùng quen thuộc, tôi ưu tiên mua lại loại đã sử dụng tốt, tại nơi bán uy tín và có mức giá hợp lý.

Tôi vẫn so sánh giá khi mua các món đắt tiền như điện thoại, máy giặt hay tủ lạnh. Nhưng với những vật dụng nhỏ, mua thường xuyên, việc dành hàng giờ săn mức giá thấp nhất không còn là ưu tiên.

Tôi cũng bỏ thói quen mua thêm hàng chỉ để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển. Một đơn hàng 180.000 đồng không cần phải biến thành đơn 300.000 đồng chỉ vì muốn được miễn 20.000 đồng tiền giao hàng.

Khuyến mãi chỉ giúp tiết kiệm khi đó là món đồ mình thực sự cần mua. Còn mua một món không cần thiết với giá giảm 50% vẫn là tiêu tiền.

4. Ăn mặc đơn giản hơn, không chạy theo xu hướng

Trước đây, tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng thời trang trên mạng xã hội.

Mỗi mùa lại có một kiểu áo, màu sắc hay phong cách mới được giới thiệu. Chỉ cần nhìn thấy một bộ trang phục đẹp, tôi lập tức có cảm giác tủ quần áo của mình đang thiếu thứ gì đó.

Nhưng thực tế, số quần áo tôi mặc thường xuyên chỉ chiếm một phần nhỏ trong tủ.

Sau này, tôi chuyển sang mua sắm theo nhu cầu sử dụng thực tế. Tôi ưu tiên những bộ đồ vừa vặn, thoải mái, dễ phối và phù hợp với công việc, sinh hoạt hằng ngày.

Tương tự, với mỹ phẩm và đồ chăm sóc cá nhân, khi tìm được sản phẩm phù hợp, tôi không còn liên tục mua thử chỉ vì một xu hướng mới xuất hiện.

Nếu trước đây trung bình mỗi tháng tôi mua khoảng 1,2 triệu đồng tiền quần áo, phụ kiện và mỹ phẩm, nay chỉ dành khoảng 700.000 đồng cho những thứ thực sự cần, mức chênh lệch đã là 500.000 đồng, tương đương 6 triệu đồng mỗi năm.

Điều thú vị là tôi không cảm thấy mình đang thiếu thốn. Ngược lại, tủ quần áo gọn hơn giúp việc lựa chọn trang phục mỗi sáng trở nên dễ dàng hơn.

Càng trưởng thành, tôi càng hiểu tiết kiệm tiền không phải là tự làm khổ mình

Sau một thời gian thay đổi, điều lớn nhất tôi nhận được không chỉ là khoản tiền dư cuối tháng, mà còn là cảm giác nhẹ nhõm khi quản lý tài chính.

Thay vì kiểm soát từng đồng đến mức căng thẳng, tôi đặt ra một khoản tiết kiệm cố định ngay khi nhận lương, duy trì quỹ dự phòng và cho phép bản thân sử dụng phần ngân sách còn lại trong giới hạn đã định.

Tôi vẫn mua những thứ mình yêu thích, vẫn dành tiền cho các trải nghiệm đáng giá và không ngại chi tiêu để cuộc sống tiện nghi hơn khi thực sự cần thiết.

Nhưng tôi không còn tiêu tiền chỉ vì sợ bỏ lỡ một đợt giảm giá, một xu hướng thời trang hay một sản phẩm đang được nhiều người giới thiệu.

Bởi đôi khi, cách tiết kiệm tiền hiệu quả nhất không phải là cố gắng sống kham khổ hơn, mà là nhận ra mình thực sự không cần mua nhiều đến thế.