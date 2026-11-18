Sau khoảng 15 năm đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong hệ sinh thái Techcombank, ông Ngô Hoàng Hà chính thức gia nhập Eximbank với vai trò Giám đốc Tài chính (CFO).

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO), với thời hạn 36 tháng, kể từ ngày 16/11/2026.

Trước khi gia nhập Eximbank, ông Hà đã có khoảng 15 năm liên tục công tác trong hệ sinh thái Techcombank, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính tại ngân hàng này và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Từ các tổ chức quốc tế đến 15 năm gắn bó với hệ sinh thái Techcombank

Ông Ngô Hoàng Hà sinh năm 1975, có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Sydney (Australia). Ông sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng làm việc tại các tổ chức quốc tế như Oracle và hãng kiểm toán PwC.

Giai đoạn 2011 - 2023 đánh dấu chặng đường dài của ông Hà tại Techcombank. Trong khoảng thời gian này, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Tài chính và Giám đốc cao cấp Quản lý tài chính doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2023, ông Hà tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS - Mã: TCX), một thành viên trong hệ sinh thái Techcombank.

Sau hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại TCBS, đầu tháng 9/2026, ông Hà thôi đảm nhiệm toàn bộ chức vụ tại công ty. Quyết định này cũng khép lại chặng đường khoảng 15 năm liên tục làm việc trong hệ sinh thái Techcombank của ông.

Chỉ hơn hai tháng sau khi rời TCBS, ông Hà chính thức gia nhập Eximbank trên cương vị Giám đốc Tài chính, bắt đầu nhiệm kỳ 36 tháng từ ngày 16/11/2026.

Eximbank liên tiếp đón nhân sự cấp cao từng làm việc tại Techcombank

Việc ông Ngô Hoàng Hà gia nhập Eximbank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này trước đó cũng đã bổ nhiệm một lãnh đạo cấp cao từng có nhiều năm gắn bó với Techcombank vào vị trí đứng đầu Hội đồng quản trị.

Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào tháng 7/2026, ông Nguyễn Lễ Quốc Anh, cựu Tổng Giám đốc Techcombank, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank.

Cùng với ông Quốc Anh, đại hội cũng bầu 4 thành viên HĐQT độc lập là người nước ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT Eximbank gồm Chủ tịch Nguyễn Lễ Quốc Anh, 4 thành viên độc lập là người nước ngoài và bà Phạm Thị Huyền Trang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng.

Như vậy, sau khi ông Nguyễn Lễ Quốc Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, Eximbank tiếp tục đón thêm một nhân sự từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong hệ sinh thái Techcombank. Lần này là ông Ngô Hoàng Hà, người có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý tài chính tại cả ngân hàng và công ty chứng khoán.