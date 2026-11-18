Vận may cỡ này quả thực là chuyện hiếm có rồi!

Mới đây, một người phụ nữ Thái Lan có biệt danh là Jieb, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao ghen tị khi trở thành chủ nhân của 7 giải độc đắc với số tiền thưởng lên tới 42 triệu Baht (khoảng 31,8 tỷ đồng).

Vào kỳ quay số ngày 16/11 qua, Công ty xổ số trực tuyến Lottery Plus đã công bố danh sách những người trúng thưởng của Xổ số Chính phủ Thái Lan. Dãy số trúng giải độc đắc là 645654, với giá trị giải thưởng 6 triệu baht (khoảng 4,55 tỷ đồng) cho mỗi tấm vé.

Trong số những người may mắn trúng thưởng lần này, trường hợp của Jieb - Người phụ nữ đến từ tỉnh Chaiyaphum (Thái Lan), đặc biệt gây chú ý. Được biết, Jieb đã mua tổng cộng 14 tấm vé số thông qua nền tảng Lottery Plus và trong đó, có tới 7 tấm vé số trùng khớp với dãy số độc đắc 645654, giúp chị nhận về tổng cộng 42 triệu Baht (khoảng 31,8 tỷ đồng).

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Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi thông báo tin vui từ ông Nott Phanthawat Nakvisut - Đại diện Lottery Plus, Jieb không giấu nổi sự xúc động và bật khóc vì quá bất ngờ. Hiện tại, Jieb cho biết chị đang có chuyến du lịch tại Nhật Bản nên chưa thể trực tiếp trở về Thái Lan để nhận thưởng.

Chia sẻ với đại diện Lottery Plus, Jieb cho biết dự định sẽ trở về quê nhà vào ngày 16/12/2026. Trước mắt, phía công ty dự kiến chuyển khoản tiền thưởng cho người phụ nữ thay vì yêu cầu chị phải có mặt trực tiếp để nhận tiền.

Thông tin về người phụ nữ may mắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Thái Lan. Việc mua 14 tấm vé nhưng có tới một nửa trúng giải cao nhất trong cùng kỳ quay thưởng được xem là vận may hiếm có.

Hiện tại, Jieb chưa tiết lộ cụ thể kế hoạch sử dụng khoản tiền 42 triệu Baht (31,8 tỷ đồng) sau khi nhận thưởng.

(Nguồn: Khasod Online)