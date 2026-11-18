Thu Trang cho biết quyết định tưởng là “ngược đời” và có phần tốn kém này lại là lựa chọn phù hợp nhất với cô ở thời điểm hiện tại.

Khoảng thời gian gần đây, câu chuyện đi học Đại học bằng máy bay của một sinh viên năm cuối, đã nhận được nhiều sự quan tâm, tò mò của cộng đồng mạng. Sau khi những video ghi lại khoảnh khắc sáng ra Hà Nội, tối về TP.HCM trở nên viral, nhiều người không khỏi tò mò về quyết định có phần tốn kém này.

Được biết, cô sinh viên “chịu khó chi tiền” này là Lê Thị Thu Trang, sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Tài Chính. Chia sẻ về quyết định đi học bằng máy bay của mình, Thu Trang cho biết đây là lựa chọn phù hợp nhất với cô ở thời điểm hiện tại.

Thu Trang

Chấp nhận tốn 18 triệu/tháng chi phí đi lại, ăn ở thay vì chuyển hẳn ra Hà Nội

Thu Trang cho biết trước đây, cô vốn sinh sống và học tập ở Hà Nội. Tuy nhiên sau đó, cô đã bảo lưu quá trình học tập và chuyển vào TP.HCM sinh sống, làm việc. Hiện tại, dù chưa tốt nghiệp Đại học nhưng Thu Trang cũng đã có công việc riêng, cụ thể là làm sáng tạo nội dung và livestream cho thị trường nước ngoài.

Sau khi hết hạn bảo lưu, Thu Trang buộc phải quay lại hoàn thành nốt các môn học ở Học viện Tài chính. Lúc này, cô đứng giữa 2 lựa chọn: 1 là chuyển hẳn ra Hà Nội, thuê nhà gần trường để đi học cho tiện; 2 là chấp nhận “đi đi về về” giữa TP.HCM và Hà Nội.

Sau 1 thời gian suy nghĩ, Thu Trang quyết định lựa chọn phương án 2 dù biết rằng như vậy sẽ rất tốn kém.

"Lý do lớn nhất để mình quyết định đi đi về về giữa TP.HCM và Hà Nội là lịch học không quá dày, trung bình khoảng 2-3 ngày mỗi tuần do chỉ còn vài môn học nữa là xong. Thời gian dự kiến khoảng 5-6 tháng là có thể hoàn thành. Vì vậy, mình không muốn chuyển hẳn ra Hà Nội rồi phải sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống và công việc trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Bản thân mình muốn tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống ở TP.HCM, đồng thời vẫn hoàn thành được việc học nên việc di chuyển bằng máy bay giữa hai thành phố là phương án phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình lúc này”.

Thu Trang kể và cho biết tính đến nay, cô đã duy trì việc đi học bằng máy bay được khoảng hơn 1 tháng. Vì lịch học thay đổi theo từng tuần nên cô cũng không có lịch bay cố định. Thông thường, Thu Trang sẽ xem thời khóa biểu trước rồi mới đặt vé. Nếu tuần đó chỉ có một buổi học, cô có thể bay ra Hà Nội và về TP.HCM ngay trong ngày. Trường hợp tuần đó có lịch học 2 ngày, Trang thường ở lại Hà Nội khoảng 1-2 đêm.

Thu Trang đã duy trì việc "đi đi về về" giữa TP.HCM và Hà Nội được gần 2 tháng

“Trung bình mỗi tháng, mình dự trù khoảng 15–18 triệu đồng cho việc di chuyển giữa TP.HCM và Hà Nội cũng như chi phí lưu trú.

Trong đó, tiền vé máy bay khứ hồi khoảng 12–14 triệu đồng/tháng, tùy vào giá vé và số chuyến bay thực tế. Nếu có lịch học từ sớm, mình sẽ cố đặt vé trước để săn giá rẻ. Nếu phải ở lại Hà Nội, mình sẽ ưu tiên thuê homestay trong tầm giá 250.000 - 300.000 đồng/đêm. Ngoài ra mình cũng chi khoảng 1,6 triệu đồng/tháng cho việc di chuyển bằng taxi hoặc xe ôm công nghệ từ sân bay đến homestay, trường học và những địa điểm cần thiết” - Thu Trang liệt kê.

Như vậy, chỉ riêng việc đi lại và tìm chỗ lưu trú để phục vụ việc học đã ngốn của Thu Trang một khoản tiền không nhỏ. Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập hàng tháng, nhưng cô sinh viên năm cuối này cho biết chi phí đi lại chiếm 1 nửa thu nhập, nếu vào thời điểm giá vé máy bay cao, tỷ lệ có thể lên tới khoảng 2/3 thu nhập.

Đi lại nhiều hơi vất nhưng cũng là một trải nghiệm hay

Sau hơn 1 tháng trải nghiệm việc đi học bằng máy bay, thời gian di chuyển nhiều hơn thời gian ở nhà, đồng thời vẫn duy trì công việc livestream và sáng tạo nội dung, Thu Trang cho biết bản thân nhiều lúc cũng rất đuối. Tuy nhiên nghĩ một cách tích cực, cô cho rằng đây cũng là một trải nghiệm hay và đáng để thử ở tuổi 24.

Thu Trang tự thấy mình trưởng thành hơn khi vừa duy trì công việc tại TP.HCM, vừa đi học Đại học ở Hà Nội

“Điều thú vị nhất đối với mình có lẽ là có thêm rất nhiều cơ hội để trải nghiệm những điều mới, những tình huống mà nếu chỉ ở nhà hoặc sinh hoạt trong một thành phố quen thuộc, mình sẽ không bao giờ gặp được.

Ví dụ như việc bị trễ chuyến bay, phải đổi vé và mất thêm chi phí, nếu là trước đây, mình sẽ rất dằn vặt bản thân rồi đâm ra bực tức, một phần cũng vì tiếc tiền, nhưng bây giờ khi đi lại nhiều rồi, nếu lỡ có việc phát sinh không như ý, mình chỉ tập trung tìm cách giải quyết và rút kinh nghiệm, chứ không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa.

Bên cạnh đó, mình cũng học được cách sắp xếp công việc để có thể vừa đi học, vừa làm sáng tạo nội dung, đồng thời quản lý chi tiêu trong giai đoạn này. Vì tính chất công việc nên thu nhập hiện tại của mình không cố định hàng tháng, chi phí đi lại cũng khá tốn kém nên nếu không tiết kiệm thì cũng khó duy trì được cho đến khi học xong” - Thu Trang bộc bạch.

Chia sẻ về kinh nghiệm săn vé máy bay và đặt phòng homestay, Thu Trang thừa nhận bản thân vẫn chưa tìm được cách tối ưu nhất, vì còn phụ thuộc vào lịch học nên cũng khó chủ động săn vé rẻ hay đặt phòng homestay từ sớm. Cô thường chỉ so sánh giá vé giữa các hãng bay trong cùng khung giờ, rồi chọn vé rẻ nhất, tương tự với việc đặt homestay - ưu tiên của Thu Trang là gần trường hoặc thuận tiện trong việc đi lại.

“Mình chỉ có 1 kinh nghiệm đó là đặt chuyến bay vào khung giờ rạng sáng - khoảng 4-5h sáng, hoặc đêm muộn, vì lúc này sân bay đỡ đông hơn, giá vé thường cũng rẻ hơn nữa” - Thu Trang chia sẻ.