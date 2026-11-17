Trúng số 1 lần đã là may mắn lắm rồi, đằng này trúng tận 6 lần!

Nhắc đến chuyện đổi đời sau 1 đêm nhờ trúng số, chàng trai họ Fu ở Giang Tây (Trung Quốc) là cái tên khiến nhiều người phải ghen tị bởi trong vòng 2 năm, thanh niên sinh năm 1990 này đã trúng số tới 6 lần. Tổng giá trị giải thưởng mà Fu nhận lên tới 10 triệu NDT (khoảng 38,6 tỷ đồng). Đáng nói, số tiền mà Fu bỏ ra để mua 6 tấm vé trúng thưởng chỉ khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng).

Fu cho biết bản thân bắt đầu thói quen mua vé số từ năm 2023. Ngay trong tháng 7 cùng năm, chàng trai đã may mắn trúng giải Nhất. Sang năm 2024, Fu tiếp tục có thêm 2 lần trúng giải Nhì. Đến năm 2025, vận may một lần nữa tìm đến Fu với 3 giải Nhì.

Như vậy, chỉ trong khoảng 2 năm, Fu đã có tổng cộng 6 lần trúng thưởng ở nhiều loại hình xổ số khác nhau, bao gồm Super Lotto và Double Color Ball. Tổng số tiền thưởng mà chàng trai nhận được sau khi trừ thuế là 10 triệu NDT (khoảng 38,6 tỷ đồng).

Sau khi nhận được khoản tiền lớn, Fu cho biết bản thân ưu tiên giải quyết các nghĩa vụ tài chính của gia đình, thay vì chi tiêu mua sắm. Cụ thể, Fu đã dùng tiền thưởng để thanh toán hết khoản vay mua nhà và vay mua ô tô. Không dừng lại ở đó, chàng trai còn mua nhà cho bố mẹ để cả gia đình có nơi ở thoải mái hơn.

Chia sẻ về bí quyết liên tiếp trúng thưởng, Fu cho biết việc tự nghiên cứu các con số chỉ đóng góp khoảng 10% vào kết quả, phần lớn vẫn phụ thuộc vào may mắn.

Bên cạnh câu chuyện trúng số và cách sử dụng tiền thưởng, Fu cũng tiết lộ lý do quyết định công khai danh tính sau một thời gian giữ kín thông tin. Khi lần đầu trúng giải Nhất vào năm 2023, anh không muốn nhiều người biết mình là người chiến thắng. Tuy nhiên, đến năm 2024, chuyện anh trúng xổ số đã lan truyền trong nhóm bạn bè và người thân.

Fu

Sau đó, nhiều người xung quanh tìm đến hỏi vay tiền hoặc nhờ anh hỗ trợ tài chính. Khi những lời đề nghị vay mượn, giúp đỡ xuất hiện ngày càng nhiều, anh quyết định công khai danh tính trên của mình kèm theo lời từ chối hỗ trợ. Theo chia sẻ của chàng trai, hiện tại việc mọi người biết mình từng trúng số cũng không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của anh.

Sau khi tự chia sẻ câu chuyện bản thân trúng số lên mạng xã hội, Fu cũng nhận được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng mạng. Tài khoản Douyin cá nhân của anh có tên "Fu Bo'en" hiện có khoảng 83.000 người theo dõi và gần 394.000 lượt thích cho các video về cuộc sống sau khi trúng số. Dưới những nội dung liên quan đến hành trình trúng thưởng, không ít người để lại bình luận xin vía may mắn, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vận may hiếm có của chàng trai.

Dù câu chuyện liên tiếp trúng số khiến nhiều người tò mò, Fu cho biết hiện tại anh không còn quá bận tâm đến việc mọi người biết mình từng nhận được những khoản tiền thưởng lớn. Với chàng trai, điều quan trọng là khoản tiền ấy đã giúp bản thân giải quyết được nợ nần, đồng thời mang đến cho bố mẹ một cuộc sống ổn định và thoải mái hơn.

(Nguồn: Sina Finance)