Starbucks và cuộc chơi giai đoạn mới: Bán thứ giá đắt gấp 10 lần cốc cà phê, có nơi cháy hàng từ 5h30 sáng, khách xếp hàng mua mà không biết sẽ nhận được gì

Món đồ giá gần 40 USD, đắt gấp khoảng 10 lần một ly cà phê thông thường tại một số cửa hàng Starbucks đang gây sốt.

Rạng sáng 10/11, khi nhiều người Mỹ còn đang ngủ, bên ngoài một số cửa hàng Starbucks đã xuất hiện những hàng người chờ mua sản phẩm mới. Điều đáng nói, thứ họ săn đón không phải một loại cà phê đặc biệt, mà là những chiếc cốc thủy tinh hình gấu được đóng trong hộp kín.

Theo Reno Gazette Journal, tại cửa hàng Starbucks ở khu Shayden Summit, thành phố Reno (Mỹ), toàn bộ số cốc thuộc bộ sưu tập mới đã bán hết lúc 5h30 sáng. Một số cửa hàng khác ghi nhận khách đến xếp hàng từ trước giờ mở cửa, có nơi bắt đầu hoạt động lúc 4h30.

Yolanda Cole, 45 tuổi, là một trong những khách hàng tham gia cuộc săn lùng này. Chia sẻ với Business Insider ngày 12/11, người phụ nữ có 12 năm sưu tầm sản phẩm Starbucks kể rằng cô thức dậy lúc 3h30 sáng, lái xe đến cửa hàng gần nhà và đứng thứ tư trong hàng khoảng 20 người chờ mở cửa lúc 5h.

Cole cho biết chính yếu tố bí ẩn khiến cô dự đoán bộ sưu tập lần này sẽ đặc biệt được yêu thích. Sau khi mua được sản phẩm, cô cùng một khách hàng khác mở hộp ngay tại cửa hàng. Bên trong là chiếc cốc gấu trắng có khả năng chuyển sang màu xanh khi đựng đồ uống lạnh.

Yolanda Cole, một khách hàng đam mê các sản phẩm của Starbucks

Với Cole, niềm vui không chỉ nằm ở chiếc cốc. Cô kể những người cùng xếp hàng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và dần hình thành một cộng đồng sưu tầm. Dẫu vậy, trong đám đông cũng có những người mua sản phẩm với mục đích bán lại kiếm lời.

Tại Chicago, NBC Chicago ghi nhận một khách hàng hào hứng khi mở được phiên bản gấu Bunny đổi màu. Những cảnh tượng này phần nào cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm không chỉ đến từ thiết kế, mà còn từ cảm giác hồi hộp khi khám phá món đồ bên trong.

Lần đầu đưa cốc gấu vào blind box: Gần 40 USD để mua một sự bất ngờ

Theo thông cáo ngày 9/11, Starbucks chính thức phát hành bộ sưu tập Bearista Glass Cold Cup – Surprise Box Edition từ ngày 10/11 tại một số cửa hàng trên toàn cầu. Mỗi hộp có giá 39,95 USD tại Mỹ, tương đương khoảng 10 ly cà phê Pike Place Roast giá 3,95 USD được niêm yết tại một cửa hàng Starbucks ở Seattle.

Bên trong mỗi hộp là một trong năm chiếc cốc thủy tinh thổi thủ công, gồm Aspen – gấu trượt tuyết, Reiny – gấu tuần lộc, Bunny – gấu tuyết đổi màu, Joy – gấu trượt băng và Goldie – phiên bản gấu vàng hiếm. Người mua không được lựa chọn thiết kế, thậm chí có thể nhận những mẫu trùng nhau nếu mua nhiều hộp.

Mẫu hộp "bí mật" Starbucks mới tung ra

Đây không phải lần đầu Starbucks kinh doanh blind box. Năm 2024, thương hiệu từng hợp tác với Hello Kitty phát hành hộp bí mật chứa phụ kiện kẹp cốc tại Malaysia, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, điểm mới của đợt phát hành tháng 11/2026 là Starbucks lần đầu đưa chính dòng cốc thủy tinh Bearista vào bộ sưu tập blind box nhiều nhân vật, thay vì chỉ áp dụng hình thức này cho phụ kiện hoặc mô hình.

Đáng chú ý, Goldie trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều người bởi Starbucks xác nhận đây là thiết kế hiếm nhất, nhưng không công bố xác suất xuất hiện. Theo Reno Gazette Journal, trên eBay đã xuất hiện những bài rao bán Goldie với giá tới 1.000 USD, cao khoảng 25 lần giá gốc. Tuy nhiên, đây là mức giá chào bán, không đồng nghĩa sản phẩm đã được giao dịch thành công.

Không phải ai cũng hào hứng với cuộc chơi này. Theo FoodBible, một số người dùng mạng xã hội phản đối hình thức blind box vì muốn trực tiếp lựa chọn món đồ yêu thích, thay vì trả tiền rồi phụ thuộc vào may rủi.

Cuộc chơi mới của Starbucks: Không chỉ bán cà phê, mà bán cả cảm giác sưu tầm

Thực tế, Starbucks có cơ sở để đặt cược vào những chiếc cốc gấu. Bà Tressie Lieberman, Giám đốc thương hiệu toàn cầu Starbucks, tiết lộ mẫu cốc Bearista ra mắt mùa lễ hội năm 2025 đã bán hết trong chưa đầy một ngày. Đến tháng 7/2026, phiên bản Pink Bearista tiếp tục gần như cháy hàng trên khắp Bắc Mỹ trước 7h sáng ngày mở bán.

Theo bà Lieberman, thành công của Bearista không chỉ nằm ở doanh số. Khách hàng còn chia sẻ, ăn mừng và biến sản phẩm thành một phần của những cuộc trò chuyện trong cộng đồng. Đây cũng là lý do Starbucks xác định hàng lưu niệm đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Back to Starbucks, giúp thương hiệu hiện diện trong cuộc sống người tiêu dùng ngay cả khi họ không ở quán cà phê.

Từ góc độ marketing, việc chuyển từ blind box phụ kiện sang cốc thủy tinh có thể được xem là bước nâng cấp về giá trị thương mại. Chiếc cốc Bearista nguyên bản năm 2025 có giá 29,95 USD, trong khi phiên bản hộp bí mật năm nay tăng lên 39,95 USD, tương đương mức tăng khoảng 33%. Không chỉ có công năng sử dụng, sản phẩm còn trở thành vật phẩm sưu tầm, khiến người yêu thích nhiều nhân vật có thêm động lực mua tiếp.

Chi tiết các mẫu cốc trong lần ra mắt này, người mua sẽ ngẫu nhiên nhận được một mẫu

Bên cạnh đó, cơ chế mở hộp tạo ra những trải nghiệm mà một chiếc cốc thông thường khó mang lại: săn tìm phiên bản hiếm, khoe kết quả trên mạng xã hội hoặc trao đổi những mẫu bị trùng. Chính người mua có thể trở thành những người quảng bá sản phẩm thông qua các câu chuyện và video mở hộp của mình.

Đáng chú ý, cùng ngày 10/11, Starbucks cũng mở rộng nền tảng Starbucks Shop cho tất cả khách hàng, đồng thời công bố triển khai TikTok Shop để bán một số sản phẩm lưu niệm. Những hoạt động này cho thấy hãng đang mở rộng kinh doanh hàng hóa mang thương hiệu, thay vì chỉ dựa vào đồ uống tại cửa hàng.

Dù chưa công bố doanh thu riêng của bộ cốc blind box mới, Starbucks đã tạo được sức hút đáng kể trong những ngày đầu phát hành. Từ chiếc cốc từng cháy hàng trong chưa đầy 24 giờ đến những hộp bí mật khiến khách thức dậy giữa đêm để săn mua, thương hiệu đang thử một cách tiếp cận khác: không chỉ bán thứ khách hàng cần sử dụng, mà còn bán cả sự háo hức khi chưa biết mình sẽ nhận được gì.

Trào lưu mua "hộp bí mật" tiếp tục gây sốt



