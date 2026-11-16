Gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng thì cuối năm được tặng lịch Tết của Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB,...?

Cứ mỗi dịp cuối năm, bên cạnh những câu hỏi về lãi suất tiết kiệm, nhân viên ngân hàng lại có thể nhận được những thắc mắc rất quen thuộc từ khách hàng: "Chị gửi ở ngân hàng bao nhiêu tiền như thế mà không được tặng cuốn lịch Tết à?", hay "Gửi bao nhiêu tiền thì mới được nhận lịch?".

Với không ít người gửi tiền, đặc biệt là những khách hàng đã gắn bó với ngân hàng nhiều năm, một cuốn lịch treo tường hay lịch để bàn không đơn thuần là món quà có giá trị vật chất. Đó còn là sự quan tâm, ghi nhận của ngân hàng đối với khách hàng. Bởi vậy, chuyện được hay không được tặng lịch đôi khi cũng khiến khách hàng băn khoăn, nhất là khi biết người khác nhận được quà còn mình thì không.

Không chỉ lịch Tết, những món quà như bánh Trung thu, quà sinh nhật hay quà tri ân vào các dịp đặc biệt cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Vậy phải gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng mới được nhận những món quà này? Liệu cứ có tiền tỷ trong tài khoản là đương nhiên được ngân hàng tặng quà?

Gửi tiền tỷ chưa chắc được tặng lịch, gửi vài chục triệu vẫn có thể có quà

Thực tế, không có quy định chung nào về số tiền gửi tối thiểu để được ngân hàng tặng lịch Tết, bánh Trung thu hay quà sinh nhật. Mỗi ngân hàng có chính sách chăm sóc khách hàng riêng, tùy thuộc vào ngân sách, thời điểm triển khai chương trình, đối tượng khách hàng và mục tiêu kinh doanh.

Ngay trong cùng một hệ thống ngân hàng, việc phân bổ quà tặng cũng có thể khác nhau giữa các chi nhánh.

Chẳng hạn, vào dịp cuối năm, một chi nhánh đang đẩy mạnh huy động vốn có thể triển khai chương trình tặng lịch Tết hoặc quà hiện vật cho khách hàng mở mới sổ tiết kiệm, gửi thêm tiền với số tiền và kỳ hạn đáp ứng điều kiện. Trong trường hợp này, một khách hàng thông thường vừa gửi vài chục hoặc vài trăm triệu đồng vẫn có thể được nhận quà, trong khi người có số dư lớn hơn nhưng không thuộc đối tượng của chương trình lại không được tặng.

Tương tự, một số chương trình khuyến mại được ngân hàng triển khai trên toàn hệ thống, nhưng cũng có những hoạt động tri ân được thực hiện tại từng chi nhánh, phòng giao dịch với số lượng quà tặng giới hạn. Do đó, không thể mặc định rằng hai khách hàng có cùng số dư tiền gửi tại hai chi nhánh khác nhau sẽ nhận được quà giống nhau.

Ở chiều ngược lại, những khách hàng đã gắn bó lâu năm, có quy mô tiền gửi lớn hoặc thuộc nhóm khách hàng ưu tiên có thể được ngân hàng chủ động chăm sóc vào các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, không phải cứ được xếp hạng Priority, Premier hay VIP là đương nhiên nhận được lịch Tết, bánh Trung thu hoặc quà sinh nhật. Điều này còn phụ thuộc vào chính sách từng thời kỳ, phân hạng khách hàng, ngân sách và điều kiện cụ thể của chương trình.

Nói cách khác, việc một khách hàng gửi hàng tỷ đồng nhưng không được tặng lịch, trong khi người khác gửi số tiền ít hơn lại nhận được quà, không nhất thiết đồng nghĩa ngân hàng coi trọng khách hàng này hơn khách hàng kia.

Cần bao nhiêu tiền để trở thành khách hàng ưu tiên của ngân hàng?

Dù không phải điều kiện bảo đảm được nhận quà, việc trở thành khách hàng ưu tiên thường giúp người gửi tiền tiếp cận những chính sách chăm sóc và đặc quyền riêng của ngân hàng.

Đáng chú ý, điều kiện để trở thành khách hàng ưu tiên giữa các nhà băng có sự khác biệt đáng kể. Không phải ngân hàng nào cũng yêu cầu khách hàng gửi tiết kiệm hàng tỷ đồng, bởi một số nơi còn xét số dư tài khoản thanh toán, thu nhập, dư nợ hoặc tổng giá trị quan hệ giao dịch.

Chẳng hạn, tại BIDV, khách hàng có thể trở thành hội viên BIDV Premier nếu duy trì tổng tài sản bình quân trong 3 tháng liên tiếp từ 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn có các tiêu chí khác như tiền gửi không kỳ hạn bình quân 3 tháng từ 150 triệu đồng, thu nhập lương bình quân từ 50 triệu đồng/tháng hoặc doanh số chi tiêu thẻ tín dụng lũy kế 12 tháng từ 300 triệu đồng.

Tại Techcombank, một trong những điều kiện để trở thành khách hàng Priority là duy trì tổng giá trị tài sản bình quân trong 3 tháng gần nhất từ 1 tỷ đồng. Tài sản được xét có thể bao gồm tiền gửi tiết kiệm, số dư tài khoản thanh toán và một số sản phẩm đầu tư đáp ứng quy định của ngân hàng.

Trong khi đó, VPBank có phân hạng Diamond dành cho khách hàng đáp ứng tiêu chí tổng tài sản bình quân tháng từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, hoặc số dư tài khoản thanh toán bình quân tháng từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với khách hàng có quy mô tài sản lớn hơn, ngân hàng còn có phân hạng Diamond Elite.

Tại MB, chương trình khách hàng ưu tiên có các phân hạng Gold, Platinum và Diamond. Theo tiêu chí tài sản được ngân hàng công bố, hạng Gold áp dụng từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng, Platinum từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng và Diamond từ 3 tỷ đồng trở lên. Khách hàng cũng có thể được xem xét phân hạng theo các tiêu chí quan hệ giao dịch khác.

Đáng chú ý, Vietcombank đã điều chỉnh một số tiêu chí xét khách hàng ưu tiên từ đầu năm 2026. Trong đó, ngưỡng tiền gửi không kỳ hạn bình quân 12 tháng được giảm từ 1 tỷ đồng xuống 500 triệu đồng. Ngân hàng cũng áp dụng các điều kiện khác về quy mô tiền gửi, tổng tài sản, thu nhập và quan hệ tín dụng.

Như vậy, tại một số ngân hàng, khách hàng duy trì số dư tài khoản thanh toán bình quân khoảng 150 triệu đồng đã có thể đáp ứng một tiêu chí để gia nhập nhóm ưu tiên. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa số tiền có trong tài khoản tại một thời điểm với số dư bình quân phải duy trì trong nhiều tháng. Các ngân hàng cũng có thể thay đổi điều kiện xét hạng theo từng thời kỳ.

Trở thành khách hàng ưu tiên, người gửi tiền thường được hưởng những quyền lợi như khu vực giao dịch riêng, chuyên viên chăm sóc, ưu đãi phí dịch vụ, các chương trình ưu đãi đối tác hoặc đặc quyền tài chính khác. Những hoạt động tri ân vào dịp lễ, Tết, sinh nhật có thể là một phần trong chính sách chăm sóc, nhưng không phải quyền lợi mặc định dành cho tất cả hội viên.

Vì vậy, nếu muốn biết mình có được tặng lịch Tết, bánh Trung thu hay quà sinh nhật hay không, khách hàng nên hỏi trực tiếp ngân hàng nơi đang giao dịch về chương trình áp dụng, điều kiện nhận quà và thời gian triển khai.