Đổi thẻ Căn cước năm 2027: Khách hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank... cần làm thêm việc này

Năm 2027, người sinh năm 1967, 1987, 2002 và 2013 đến tuổi đổi thẻ Căn cước. Nhiều người nghĩ đổi thẻ xong ở cơ quan công an là đủ, nhưng ngân hàng vẫn cần cập nhật thông tin thẻ mới. Nếu thẻ cũ hết hiệu lực mà chưa cập nhật, giao dịch rút, chuyển tiền có thể bị tạm dừng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực mà chưa được cập nhật, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán. Ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trước ít nhất 30 ngày để khách kịp bổ sung giấy tờ mới.

Quy định này áp dụng với các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trong đó có Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank. Với thẻ ngân hàng, Thông tư 18/2024/TT-NHNN cũng yêu cầu tổ chức phát hành tạm dừng giao dịch thẻ khi giấy tờ tùy thân của chủ thẻ hết hiệu lực.

Năm sinh Tuổi đổi thẻ trong năm 2027 Thẻ mới có giá trị đến 2013 14 tuổi Khi đủ 25 tuổi (năm 2038) 2002 25 tuổi Khi đủ 40 tuổi (năm 2042) 1987 40 tuổi Khi đủ 60 tuổi (năm 2047) 1967 60 tuổi Không thời hạn

Lưu ý: Thẻ đã được cấp, đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi đổi thẻ vẫn có giá trị đến tuổi đổi thẻ tiếp theo, theo khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước 2023. Người dân nên kiểm tra ngày hết hạn in trên thẻ.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân phải đổi thẻ khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Trong năm 2027, các mốc này ứng với người sinh năm 2013, 2002, 1987 và 1967. Tuy vậy, không phải ai sinh các năm trên cũng phải đổi. Theo khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước 2023, thẻ đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi đổi thẻ vẫn có giá trị đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Người dân nên xem ngày hết hạn in trên thẻ thay vì chỉ dựa vào năm sinh.

Ảnh minh họa: AI

Sau khi nhận thẻ mới, khách hàng có thể cập nhật với ngân hàng ngay trên điện thoại. Ứng dụng của các ngân hàng lớn đều hỗ trợ hai cách: quét chip thẻ Căn cước bằng điện thoại có NFC, hoặc kết nối với tài khoản VNeID mức 2.

Với Vietcombank, khách hàng mở ứng dụng VCB Digibank, vào mục Tiện ích, chọn Cập nhật sinh trắc học. Nếu chọn cách dùng thẻ Căn cước gắn chip, khách áp thẻ vào mặt sau điện thoại để máy đọc chip, rồi làm theo hướng dẫn xác thực khuôn mặt trên màn hình. Nếu chọn VNeID, ứng dụng sẽ chuyển sang VNeID để xác thực. Cách này yêu cầu tài khoản định danh điện tử mức 2. Ngân hàng lưu ý khách hàng cần dùng phiên bản VCB Digibank mới nhất.

Với BIDV, ứng dụng BIDV SmartBanking cho phép cập nhật giấy tờ tùy thân và sinh trắc học bằng cách quét chip thẻ Căn cước qua NFC, hoặc kết nối trực tiếp với VNeID theo hình thức “app-to-app” dành cho khách đã có định danh mức 2. Cách kết nối VNeID phù hợp với người dùng điện thoại không có NFC. Khi gặp khó khăn, khách hàng có thể gọi tổng đài 24/7 của BIDV theo số 1900 9247.

Với VietinBank, khách hàng cập nhật trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Ngân hàng đã triển khai dịch vụ xác thực khách hàng điện tử qua VNeID trên iPay, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước (Bộ Công an). Người chưa quen thao tác trên ứng dụng có thể đến trực tiếp phòng giao dịch của VietinBank.

Với Agribank, khách hàng có thể cập nhật trên ứng dụng Agribank Plus hoặc đến quầy giao dịch, nơi ngân hàng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trực tiếp.

Ảnh: Khả Văn

Nếu điện thoại không có NFC, chưa có tài khoản VNeID mức 2, hoặc thao tác trên ứng dụng không thành công, khách hàng có thể mang thẻ Căn cước mới đến bất kỳ phòng giao dịch nào của ngân hàng để được hỗ trợ cập nhật. Đây cũng là cách dành cho khách hàng là người nước ngoài, cần mang theo hộ chiếu và giấy tờ chứng minh cư trú hợp lệ.

Khi thẻ cũ hết hiệu lực mà chưa kịp cập nhật, tài khoản không bị khóa hoàn toàn. Theo các quy định từ năm 2025, khách hàng vẫn rút được tiền mặt bằng thẻ vật lý tại ATM. Tuy vậy, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, thanh toán và rút tiền bằng mã QR sẽ bị gián đoạn cho đến khi giấy tờ mới được cập nhật.

Trong quá trình đổi thẻ, kẻ gian có thể lợi dụng để gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng, yêu cầu “cập nhật căn cước” qua đường link. Vietcombank khuyến cáo khách hàng chỉ cập nhật trên ứng dụng chính thức hoặc tại quầy giao dịch, không dùng website hay ứng dụng của bên thứ ba. Ngân hàng không gửi link qua tin nhắn để yêu cầu cập nhật thông tin. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai.

https://kenh14.vn/doi-the-can-cuoc-nam-2027-khach-hang-vietcombank-bidv-vietinbank-agribank-can-lam-them-viec-nay-215261116090415795.chn