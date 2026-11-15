Người dân hay mua hàng online, chú ý thông báo mới nhất từ công an

Người tiêu dùng thường xuyên mua hàng online qua mạng cần lưu ý những khuyến cáo mới nhất từ cơ quan công an.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân tăng cao, đặc biệt trong các đợt khuyến mại lớn như 11/11, 12/12. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý săn hàng giá rẻ, ham khuyến mại nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo cảnh báo của Công an TP Cần Thơ, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, từ giả mạo gian hàng trực tuyến, tung khuyến mại hấp dẫn đến mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng, đơn vị vận chuyển để dẫn dụ người dân thực hiện các giao dịch không an toàn.

Cẩn trọng với những món hàng giảm giá bất thường

Vào các dịp mua sắm cao điểm, trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử xuất hiện nhiều quảng cáo giảm giá sâu, xả kho, tặng voucher hoặc hoàn tiền với giá trị hấp dẫn.

Người tiêu dùng thường xuyên mua hàng online qua mạng cần lưu ý những khuyến cáo mới nhất từ cơ quan công an. (Ảnh: Trần Hằng)

Lợi dụng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, các đối tượng lừa đảo có thể lập website, fanpage hoặc gian hàng giả mạo, sử dụng hình ảnh, tên gọi và logo gần giống những thương hiệu, sàn thương mại điện tử uy tín để tạo lòng tin.

Những lời quảng cáo như "giảm giá 90%", "xả kho giá sốc", "voucher độc quyền" hay "ưu đãi chỉ trong hôm nay" thường được sử dụng để thu hút khách hàng, đồng thời tạo tâm lý phải nhanh chóng đặt mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Khi người mua quan tâm, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do giữ hàng, giữ giá ưu đãi. Sau khi nhận tiền, chúng có thể chặn liên lạc, không giao hàng hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Ngoài nguy cơ mất tiền, người mua còn có thể nhận phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc sản phẩm không đúng quảng cáo. Đặc biệt, việc giao dịch bên ngoài nền tảng mua sắm chính thức khiến quá trình khiếu nại, xác minh thông tin người bán gặp nhiều khó khăn.

Giả danh nhân viên giao hàng, chăm sóc khách hàng để lừa đảo

Không chỉ sử dụng các chương trình khuyến mại giả, đối tượng lừa đảo còn mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển để tiếp cận người dân.

Các đối tượng thường thông báo đơn hàng gặp sự cố, giao nhầm hàng, thanh toán nhầm hoặc khách hàng đủ điều kiện được hoàn tiền. Sau đó, chúng gửi đường link, mã QR và yêu cầu người mua thực hiện một số thao tác để giải quyết.

Thực chất, những đường link này có thể dẫn đến website giả mạo nhằm thu thập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị chiếm quyền truy cập tài khoản và mất tiền.

Một thủ đoạn khác là thông báo trúng thưởng, nhận quà tri ân, voucher đặc biệt hoặc được nâng hạng thành viên. Tuy nhiên, để nhận những phần quà này, người mua phải chuyển trước một khoản tiền với lý do đóng phí vận chuyển, phí kích hoạt, phí xác minh hoặc tiền bảo đảm.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác hoặc cắt đứt liên lạc.

Đáng chú ý, người dân còn có thể bị dụ dỗ cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, quét mã QR hoặc chia sẻ màn hình điện thoại. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến thông tin cá nhân bị đánh cắp, thiết bị bị kiểm soát hoặc phát sinh giao dịch trái phép.

Theo cảnh báo, một trong những thủ đoạn thường gặp của các đối tượng là tạo áp lực về thời gian. Những thông báo như "đơn hàng sắp bị hủy", "ưu đãi chỉ còn vài phút", "tài khoản sắp bị khóa" được sử dụng nhằm khiến người mua mất bình tĩnh, vội vàng làm theo hướng dẫn mà không kịp kiểm chứng.

Người dân cũng cần cảnh giác với các sản phẩm được chào bán thấp hơn nhiều so với giá thị trường, người bán yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ danh tính hoặc gửi đường link có tên miền gần giống website chính thức.

Đặc biệt, giao diện website chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp, nhiều lượt theo dõi hay bình luận tích cực không đồng nghĩa với việc gian hàng đó đáng tin cậy, bởi những thông tin này hoàn toàn có thể bị làm giả.

Công an khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc "3 không"

Trước tình trạng trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân thực hiện phương châm "3 không" để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân khi mua sắm trực tuyến.

Thứ nhất, không cung cấp thông tin bảo mật cho người khác. Người dân tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin đăng nhập, thông tin thẻ ngân hàng hoặc dữ liệu bảo mật qua điện thoại, tin nhắn và các đường link chưa được xác thực.

Đồng thời, không chia sẻ màn hình điện thoại hay thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển khi chưa xác minh danh tính.

Thứ hai, không tùy tiện truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được thông báo liên quan đến đơn hàng, hoàn tiền, khuyến mại hay quà tặng, người dân cần chủ động kiểm tra trên ứng dụng hoặc website chính thức.

Trường hợp cần hỗ trợ, người mua nên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua các kênh được công bố chính thức, thay vì làm theo hướng dẫn từ số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội lạ.

Thứ ba, không vội chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra kỹ sản phẩm, người bán, nội dung giao dịch và tài khoản nhận tiền.

Đặc biệt, người dân phải cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, nhận voucher, hoàn tiền, kích hoạt ưu đãi hoặc xử lý sự cố đơn hàng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng giao dịch để kiểm tra, xác minh.

Bên cạnh nguyên tắc "3 không", cơ quan công an khuyến cáo người dân ưu tiên mua hàng tại các website, ứng dụng và gian hàng chính thức; tìm hiểu kỹ điều kiện khuyến mại, lựa chọn phương thức thanh toán an toàn và lưu giữ thông tin đơn hàng, hóa đơn giao dịch.

Cần làm gì nếu nghi ngờ bị lừa đảo khi mua hàng online?

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ đã thực hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán để thông báo, đề nghị hỗ trợ bảo vệ tài khoản.

Đồng thời, trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý theo quy định.

Người bị hại cần giữ lại toàn bộ thông tin liên quan, gồm số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, mã QR, tin nhắn trao đổi, tài khoản nhận tiền và chứng từ chuyển khoản. Đây có thể là những tài liệu quan trọng phục vụ quá trình xác minh, điều tra.

Công an khuyến cáo, trong mùa mua sắm cuối năm, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn trên không gian mạng. Không nên vì tâm lý ham hàng giá rẻ, muốn nhận ưu đãi lớn hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội mà vội vàng chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân.

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ