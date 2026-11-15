Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý thông báo mới nhất từ cơ quan công an

Công an cảnh báo người dân cảnh giác trước các tin nhắn "SMS Brandname" .

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây cho biết, thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ngày càng tinh vi. Kẻ gian đã lợi dụng công nghệ để giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) của ngân hàng, khiến tin nhắn giả mạo hiển thị ngay trong chính luồng hội thoại với các thông báo thật từ ngân hàng mà người dùng từng nhận. Thủ đoạn, đã khiến rất nhiều nạn nhân sập bẫy vì sự chủ quan và tin tưởng hiển thị trên điện thoại.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Nội dung dụ dỗ: Kẻ lừa đảo thường gửi tin nhắn với nội dung hấp dẫn hoặc khẩn cấp như: thông báo nhận quà, đổi điểm thưởng sắp hết hạn, hoặc yêu cầu xác minh tài khoản, cập nhật thông tin qua một đường link (đường dẫn) lạ đính kèm.

Chiêu trò hiển thị chung luồng: Điểm nguy hiểm nhất là tin nhắn giả mạo lại nằm chung một luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng mà người dùng từng giao dịch trước đó. Điều này tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối, khiến nạn nhân lầm tưởng đây là thông báo hợp pháp từ ngân hàng.

Bản chất kỹ thuật: Các chuyên gia an ninh mạng chỉ rõ: Việc tin nhắn xuất hiện đúng tên ngân hàng và nằm trong luồng SMS cũ hoàn toàn không đồng nghĩa với việc đó là tin nhắn chính thức hay hệ thống của ngân hàng đã bị xâm nhập. Một trong những phương thức phổ biến mà các đối tượng sử dụng là mang theo các thiết bị giả trạm thu phát sóng di động (BTS giả) di chuyển gần khu vực nạn nhân để phát tán hàng loạt tin nhắn mạo danh này.

Hệ lụy khôn lường

Khi người dùng mất cảnh giác, bấm vào đường dẫn giả mạo trong tin nhắn, họ sẽ bị chuyển hướng đến các trang web giả mạo (phishing) có giao diện giống hệt ngân hàng. Tại đây, nếu nạn nhân nhập thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc mật khẩu, kẻ gian sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh rút tiền, chiếm đoạt tài sản chỉ trong chớp mắt.

Để chủ động phòng thủ và tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, mỗi người cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc vàng sau:

- Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ: Các ngân hàng và tổ chức tài chính không bao giờ gửi tin nhắn SMS chứa đường dẫn (link) yêu cầu khách hàng đăng nhập, cung cấp mật khẩu, mã OTP hay xác minh tài khoản;

- Xác thực đa chiều khi nhận tin nhắn lạ: Khi nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư, đổi điểm thưởng hoặc yêu cầu bảo mật có kèm đường link, tuyệt đối không vội vàng thực hiện. Hãy gọi trực tiếp lên tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc ra quầy giao dịch gần nhất để kiểm tra;

- Nâng cao ý thức cảnh giác công nghệ: Hiểu rõ rằng công nghệ giả lập trạm BTS có thể đánh lừa hiển thị trên điện thoại di động thông thường, do đó sự cẩn trọng của chính người dùng là "tấm lá chắn" vững chắc nhất trước mọi cái bẫy lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng TTĐT CA Bắc Ninh