Lời khuyên cho những người hay để điện thoại nóng từ Apple và Samsung

Apple và Samsung cùng khuyến cáo dùng điện thoại ở nhiệt độ môi trường từ 0 đến 35°C. Nếu thường xuyên để máy vượt ngưỡng này, pin có thể bị giảm tuổi thọ vĩnh viễn.

Theo trang hỗ trợ chính thức của Apple, iPhone và iPad được thiết kế để dùng ở nơi có nhiệt độ môi trường từ 0 đến 35°C. Mức lý tưởng nhất là từ 16 đến 22°C. Samsung cũng công bố khoảng 0 đến 35°C là nhiệt độ sử dụng tối ưu cho các thiết bị Galaxy. Trang hướng dẫn chống quá nhiệt của Samsung, cập nhật ngày 02/09/2026, cho biết máy ấm lên khi sạc nhanh, chơi game hay xem video trực tuyến là chuyện bình thường. Tuy vậy, có những thói quen khiến máy nóng vượt mức an toàn, nhất là ở người hay chơi game lâu, dùng bản đồ khi lái xe hoặc vừa sạc vừa dùng.

Hậu quả lớn nhất của việc để máy nóng thường xuyên nằm ở viên pin. Apple khuyến cáo không dùng hoặc sạc máy ở môi trường trên 35°C, vì điều này có thể làm giảm tuổi thọ pin vĩnh viễn. Khi đó, mỗi lần sạc đầy, máy sẽ dùng được ít thời gian hơn trước. Sạc máy khi trời nóng còn gây hại nặng hơn, và phần mềm có thể chặn sạc ở mức 80% khi pin vượt nhiệt độ khuyến nghị. Ngay cả việc chỉ cất máy ở nơi nóng cũng có thể làm hỏng pin không thể phục hồi.

Phía Samsung cảnh báo rằng dùng hoặc cất máy lâu ở nhiệt độ trên 35°C sẽ làm giảm hiệu năng pin. Máy có thể tự tắt đột ngột và pin nhanh xuống cấp hơn. Dù vậy, cần phân biệt “ấm” với “nóng”. Samsung cho rằng máy ấm lên một chút sau khoảng 15 phút chơi game là tự nhiên. Điều đáng lo là khi máy hiện cảnh báo quá nhiệt hoặc nóng bất thường khi chạm tay.

Điện thoại nóng sẽ gây hại cho pin, Apple và Samsung đều đã cảnh báo vấn đề này

Nhóm nguyên nhân đầu tiên đến từ cách dùng. Samsung chỉ ra việc dùng lâu các ứng dụng nặng về đồ họa như game hay bản đồ chỉ đường, hoặc truyền các tệp dung lượng lớn, đều có thể khiến máy quá nhiệt. Phát Wi-Fi cho thiết bị khác và dùng máy ở nơi sóng yếu cũng khiến máy phải hoạt động nhiều hơn. Apple giải thích rằng ở vùng sóng kém, iPhone phải liên tục dò tìm tín hiệu tốt hơn nên tốn pin hơn.

Nhóm thứ hai là môi trường xung quanh. Để máy dưới nắng trực tiếp, trên táp-lô ô tô hoặc trong xe đỗ ngoài trời ngày nắng là những tình huống dễ khiến máy vượt ngưỡng 35°C. Lý do là điện thoại phơi nắng nóng hơn nhiều so với không khí xung quanh. Đặt máy lên chăn điện hoặc bề mặt giữ nhiệt cũng có tác dụng tương tự.

Nhóm thứ ba liên quan đến việc sạc. Dùng bộ sạc không chính hãng, dây sạc hỏng, vừa sạc vừa chơi game hay đeo loại ốp dày khi sạc đều làm máy sinh nhiệt nhiều hơn. Cổng sạc dính nước hoặc mạt kim loại cũng là một nguyên nhân gây nóng máy được Samsung liệt kê.

Vừa chơi game vừa sạc pin là một thói quen nhiều người mắc phải khiến điện thoại nóng

Khi thấy máy nóng hơn bình thường, người dùng có thể làm theo các bước sau:

- Ngừng dùng máy và đưa máy ra khỏi chỗ có nắng. Đặt máy ở nơi thoáng để máy tự hạ nhiệt.

- Tạm bật chế độ máy bay. Samsung cho biết cách này tắt các tính năng không cần thiết, giúp máy mát hơn.

- Đóng các ứng dụng không dùng, giảm độ sáng màn hình hoặc bật chế độ độ sáng tự động.

- Rút sạc và tháo ốp nếu máy nóng khi đang sạc. Đây là lời khuyên của Apple cho trường hợp máy nóng lên trong lúc sạc.

- Với máy Galaxy, có thể đặt tần số quét màn hình về mức tiêu chuẩn trên các mẫu hỗ trợ. Người dùng cũng nên dùng công cụ chẩn đoán trong ứng dụng Samsung Members để kiểm tra tình trạng pin.

- Với iPhone 15 trở lên, có thể vào Cài đặt > Pin > Sạc để đặt giới hạn sạc từ 80% đến 100%, mỗi nấc 5%. Với iPhone 14 trở về trước, vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & sạc pin và giữ tính năng Sạc pin được tối ưu hóa.

- Cập nhật hệ điều hành và ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Cả Apple và Samsung đều khuyến nghị việc này.

Về lâu dài, nên dùng bộ sạc chính hãng hoặc đạt chứng nhận, hạn chế vừa sạc vừa chơi game và không để máy trong ô tô đỗ ngoài nắng.

Từ iPhone 15 trở lên, người dùng có thể vào Cài đặt > Pin > Sạc để đặt giới hạn sạc từ 80% đến 100

Cả iPhone và điện thoại Galaxy đều có cơ chế tự bảo vệ khi quá nóng. Với iPhone, khi nhiệt độ bên trong vượt mức bình thường, máy có thể sạc chậm lại hoặc ngừng sạc, kể cả sạc không dây. Màn hình có thể tối đi hoặc tắt hẳn. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, iPhone sẽ hiện màn hình cảnh báo nhiệt độ, lúc này máy vẫn có thể gọi khẩn cấp.

Với máy Galaxy, máy sẽ hiện thông báo đang làm mát (Cooling down). Máy cũng có thể tự giảm độ sáng, đóng ứng dụng, tạm dừng sạc hoặc tự tắt nguồn để tránh hư hỏng. Đây là cơ chế bảo vệ bình thường, không phải lỗi của máy. Nếu gặp tình trạng này, người dùng chỉ cần để máy nguội hẳn rồi mới dùng tiếp.

Nếu máy vẫn nóng đến mức không chạm tay được dù đã làm các bước trên, Samsung khuyên liên hệ bộ phận hỗ trợ của hãng. Trường hợp máy thường xuyên tự tắt cũng nên mang đến trung tâm bảo hành chính hãng để kiểm tra pin, vì pin là linh kiện hao mòn theo thời gian.

Tóm lại, người hay để điện thoại nóng máy nên tránh để máy ở môi trường trên 35°C, hạn chế vừa sạc vừa dùng tác vụ nặng và bật các tính năng bảo vệ pin có sẵn. Những thói quen nhỏ này giúp viên pin bền hơn, đỡ tốn chi phí thay pin sớm.

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