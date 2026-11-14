Công an thông báo tới những ai nhận tin nhắn Zalo, Messenger có nội dung như sau

Những tin nhắn Zalo, Messenger tưởng như bình thường này có thể khiến nhiều người mất cảnh giác.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 200 đơn trình báo liên quan đến các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng.

Trong đó, nổi lên thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, nhân viên ngân hàng để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, xác thực tài khoản; gửi đường link giả mạo nhằm chiếm quyền sử dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Những tin nhắn Zalo, Messenger tưởng chừng liên quan đến thủ tục định danh điện tử có thể là cái bẫy khiến người dân mất tiền trong tài khoản ngân hàng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Đáng chú ý, các đối tượng thường mạo danh cán bộ Công an, gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, Messenger, SMS với lý do hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, cập nhật thông tin dân cư hoặc xác thực tài khoản VNeID. Sau đó, chúng gửi đường link yêu cầu người dân truy cập, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục.

Tin nhắn Zalo, Messenger có thể chứa đường link đánh cắp thông tin

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc gọi điện trực tiếp, tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Công an cấp xã, phường.

Các đối tượng thông báo tài khoản định danh điện tử của người dân chưa đăng ký, chưa cập nhật đầy đủ thông tin hoặc chưa kích hoạt mức độ 2. Để tăng độ tin cậy, chúng còn sử dụng những thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng viện dẫn nhiều lý do như cần đồng bộ dữ liệu dân cư, hoàn tất thủ tục hành chính hoặc xác thực thông tin để yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn.

Tiếp đó, các đối tượng gửi đường link qua Zalo, Facebook, Messenger, tin nhắn SMS hoặc những ứng dụng liên lạc khác, yêu cầu người nhận truy cập để kích hoạt định danh điện tử hoặc tải ứng dụng VNeID.

Thực chất, đây có thể là những trang web giả mạo hoặc ứng dụng có giao diện tương tự VNeID chính thức. Khi truy cập và cài đặt, người dùng có nguy cơ bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc cấp các quyền truy cập đặc biệt trên điện thoại.

Nếu làm theo, người dùng có thể vô tình tạo điều kiện cho đối tượng thu thập dữ liệu, đọc tin nhắn chứa mã xác thực, theo dõi hoạt động trên thiết bị hoặc kiểm soát các ứng dụng ngân hàng. Từ đó, chúng tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Một thủ đoạn khác thường được sử dụng là tạo tâm lý hoang mang, thúc ép nạn nhân thực hiện ngay với những lời đe dọa như tài khoản sắp bị khóa, thông tin hết hiệu lực hoặc không cập nhật kịp thời sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Công an khuyến cáo 6 điều người dân cần đặc biệt lưu ý

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản, đặc biệt lưu ý:

- Không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi của số điện thoại lạ yêu cầu kích hoạt, nâng cấp hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

- Không truy cập đường link được gửi qua Zalo, Facebook, Messenger, SMS hoặc các nền tảng mạng xã hội để thực hiện thủ tục định danh điện tử.

- Không tải, cài đặt ứng dụng VNeID từ đường link do người khác cung cấp. Chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như App Store hoặc Google Play (CH Play).

- Tuyệt đối không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Không tùy tiện cấp quyền điều khiển thiết bị, quyền trợ năng, đọc tin nhắn hoặc các quyền truy cập đặc biệt cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Khi nhận được yêu cầu đăng ký, kích hoạt hoặc cập nhật tài khoản định danh điện tử, người dân cần chủ động liên hệ hoặc trực tiếp đến Công an xã, phường gần nhất để kiểm tra, xác minh.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, người dân cần hiểu rằng việc thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử không đồng nghĩa với việc phải truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin bảo mật cho người khác.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng

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