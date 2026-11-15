CSGT đề nghị 567 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh ngày 15/11/2026 cho biết, trong thời gian từ 2/11/2026 đến 8/11/2026, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do vận hành đã phát hiện 567 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168