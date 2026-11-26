Dướ đây là một số điểm mới về phòng, chống rửa tiền và hoạt động ngân hàng từ ngày 1/12/2026.

Từ ngày 1/12/2026, Luật số 23/2026/QH16 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực. Luật bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động tài chính, ngân hàng, phòng ngừa việc lợi dụng các giao dịch để che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Trong đó, có một số nội dung quan trọng người dân cần nắm rõ để chủ động phòng tránh và không vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường kiểm soát hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa

Luật bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền, qua đó tăng cường quản lý, giám sát và ngăn chặn việc lợi dụng lĩnh vực này để thực hiện hành vi rửa tiền.

Đáng chú ý, Điều 33a quy định các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, như: chia nhỏ giao dịch để né tránh ngưỡng báo cáo; thực hiện nhiều giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn nhưng không rõ mục đích; liên tục chuyển tài sản qua nhiều tài khoản, ví điện tử hoặc nền tảng khác nhau không có lý do hợp lý; sử dụng dịch vụ trộn giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc, dấu vết tài sản; giao dịch với ví có liên quan đến lừa đảo, đánh bạc trái phép hoặc các hoạt động phạm pháp. Ngoài ra, những trường hợp khách hàng không chứng minh được nguồn gốc tài sản, mục đích giao dịch hoặc có dấu hiệu cho người khác sử dụng danh tính của mình cũng cần được chú ý.

Tăng cường nhận biết khách hàng, minh bạch nguồn gốc tài sản

Luật làm rõ khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi, là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, kiểm soát khách hàng trên thực tế, kể cả trường hợp giao dịch thay mặt người khác. Quy định này nhằm ngăn chặn việc sử dụng cá nhân, tổ chức trung gian để che giấu người thực sự sở hữu hoặc kiểm soát tài sản.

Theo đó, các tổ chức tín dụng và đối tượng báo cáo phải tăng cường thu thập, xác minh thông tin khách hàng, kể cả đối với những giao dịch chưa hoàn thành nhưng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Đồng thời, phải đánh giá rủi ro rửa tiền đối với sản phẩm, dịch vụ mới và việc ứng dụng công nghệ mới; thực hiện lưu trữ hồ sơ khách hàng, giao dịch và bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo trung thực các thông tin đáng ngờ theo quy định.

Thay đổi một số quy định về hoạt động ngân hàng và sử dụng ngoại hối

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Công an Phú Thọ).

Luật bổ sung hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp vào nhóm hoạt động kinh doanh khác mà ngân hàng thương mại được phép thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động phát hành và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với việc sử dụng ngoại hối tại Việt Nam, các hoạt động thanh toán, niêm yết, báo giá bằng ngoại tệ phải thuộc những trường hợp được pháp luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép. Vì vậy, người dân không được tự ý thực hiện các giao dịch ngoại tệ trái quy định. Quy định này không đồng nghĩa với việc cấm người dân sở hữu ngoại tệ hoặc thực hiện các giao dịch ngoại hối hợp pháp.

Người dân cần lưu ý khi thực hiện giao dịch ngân hàng

Các quy định mới không có nghĩa mọi giao dịch giá trị lớn hoặc giao dịch bằng tài sản mã hóa đều là hành vi vi phạm pháp luật. Dấu hiệu đáng ngờ là căn cứ để các đối tượng báo cáo xem xét, xác minh và thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định, không đồng nghĩa người thực hiện giao dịch đương nhiên bị xác định có hành vi phạm tội.

Ảnh được tạo bởi AI.

Khi thực hiện giao dịch, cần cung cấp thông tin chính xác cho ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ; lưu giữ hợp đồng, chứng từ và tài liệu chứng minh nguồn gốc tiền, tài sản khi cần thiết. Đồng thời, nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa cam kết lợi nhuận cao, không rõ đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân.

Trường hợp phát hiện tài khoản của mình bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền bất thường, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Luật số 23/2026/QH16 góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý hoạt động ngân hàng, kiểm soát giao dịch đáng ngờ và phòng, chống rửa tiền, nhất là trước sự phát triển của các phương thức giao dịch trên môi trường số.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ tài khoản và tài sản của mình, không vì lợi ích trước mắt mà cho người khác sử dụng tài khoản hoặc tham gia các giao dịch không rõ nguồn gốc, mục đích. Đây là biện pháp thiết thực để bảo vệ tài sản cá nhân và phòng tránh nguy cơ bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ