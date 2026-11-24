Các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ có thể bị phạt hành chính đến 200 triệu đồng mà còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù 7 năm.

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu tìm cách thuê, mượn hoặc mua lại tài khoản ngân hàng để phục vụ những hoạt động vi phạm pháp luật.

Các tài khoản này có thể được sử dụng làm trung gian luân chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến, trốn thuế, mua bán trái phép chất ma túy và các hoạt động phi pháp khác. Trong nhiều trường hợp, người đứng tên tài khoản không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng có thể trở thành mắt xích trong đường dây vi phạm pháp luật.

Việc giao tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử hoặc mã OTP cho người khác sử dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chủ tài khoản có thể mất quyền kiểm soát dòng tiền, đồng thời gặp khó khăn khi phải giải trình nguồn gốc các giao dịch phát sinh.

Phạt đến 200 triệu đồng nếu mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Về chế tài xử phạt hành chính, Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Theo đó, điểm a khoản 5 quy định phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp vi phạm với số lượng từ 10 tài khoản trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tăng lên từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng theo điểm b khoản 6 Điều 30.

Như vậy, tùy số lượng tài khoản liên quan, hành vi mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính đến 200 triệu đồng. Đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Điều 291 Bộ luật Hình sự: Có thể bị phạt đến 500 triệu đồng, tù 7 năm

Không dừng lại ở xử phạt hành chính, hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, tại khoản 1, người nào thực hiện một trong các hành vi trên đối với thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Tại khoản 2, mức phạt tiền tăng lên 100-200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu vi phạm với số lượng từ 50 đến dưới 200 tài khoản; có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc tái phạm nguy hiểm.

Đặc biệt, khoản 3 quy định người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin từ 200 tài khoản ngân hàng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên.

Ngoài các hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong trường hợp tài khoản ngân hàng được sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, người liên quan còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng, tùy vai trò, nhận thức và hành vi thực tế.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần thường xuyên kiểm tra biến động số dư, lịch sử giao dịch; không chia sẻ mật khẩu Internet Banking, mã OTP, tên đăng nhập và thông tin cá nhân cho người khác.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời mở tài khoản ngân hàng hộ, nhận tiền hộ hoặc cho thuê tài khoản để hưởng hoa hồng. Đây có thể là thủ đoạn các đối tượng sử dụng nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp và gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.

Trường hợp đã cho người khác sử dụng tài khoản hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, tạm ngừng giao dịch khi cần thiết, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.