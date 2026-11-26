Quy định mới đã nâng mức giảm trừ thuế khi đóng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Theo điểm a khoản 2 Điều 46 Nghị định 253/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 30/6/2026, có hiệu lực từ 1/7/2026), khi tính thuế từ tiền lương, tiền công, người lao động được trừ các khoản đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ. Ba loại này dùng chung một mức trần là 3 triệu đồng mỗi tháng, tức tối đa 36 triệu đồng một năm. Trước đây, mức trần chỉ là 1 triệu đồng mỗi tháng.

Quy định này áp dụng với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Người có thu nhập từ kinh doanh như bán hàng trực tuyến, làm đại lý hay tiếp thị liên kết chưa thuộc phạm vi này theo quy định hiện hành. Loại bảo hiểm nhân thọ được tính là loại có tích lũy phí. Dù bạn tự mua hay công ty mua cho bạn, khoản tiền đều được tính vào mức trần chung.

Hanwha Life Việt Nam đưa ra một ví dụ minh họa: một nhân viên văn phòng 35 tuổi, thu nhập trước thuế 30 triệu đồng mỗi tháng, đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc trên mức lương này, có một người phụ thuộc và chưa có khoản giảm trừ bảo hiểm hưu trí hay bảo hiểm nhân thọ nào. Người này mua bảo hiểm nhân thọ với phí 3 triệu đồng mỗi tháng, đáp ứng điều kiện được giảm trừ. Phép tính như sau:

Để thực hiện, khách hàng tự kê khai và quyết toán thuế theo quy định, lsử dụng chứng từ đóng phí do công ty bảo hiểm phát hành.