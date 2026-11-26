Nên thuê nhà rẻ tập trung tích lũy mua nhà, hay cứ ở chỗ nào mình thoải mái là được?

Với những người đang ở thuê, đặc biệt là thuê nhà tại các thành phố lớn, chi phí cho chỗ ở chắc chắn là thứ nên cân đối. Tiền thuê là 1 chuyện, phí dịch vụ, điện nước lại là chuyện khác, cộng dồn tất cả lại, con số có thể không nhỏ nếu so với thu nhập.

Mới đây trên Threads, một cô gái cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề này. Với mức thu nhập 30-35 triệu/tháng, cô không biết liệu bản thân có phung phí quá không khi thuê nhà hết 6-7 triệu/tháng. Đồng thời, cô cũng đang chưa biết nên thuê nhà giá rẻ, tập trung tích luỹ mua nhà hay đời người chỉ sống 1 lần, ở chỗ nào mình thoải mái là được?

Nguyên văn băn khoăn của cô về vấn đề tiền thuê nhà (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người có kinh nghiệm thuê nhà cũng bày tỏ quan điểm, lời khuyên. Đa số đều đồng tình: Tiết kiệm quan trọng nhưng chất lượng cuộc sống cũng không nên xem nhẹ. Đi làm đã căng thẳng mệt mỏi mà về nhà cũng không thoải mái, chẳng khác nào tự làm khó mình.

“Mình nghĩ trước hết bạn nên hỏi lại bản thân nhà trọ hay nhà thuê với bạn nghĩa là gì? Đó là chỗ để bạn về nơi nghỉ ngơi, và chăm chút hay bạn chỉ cần 1 chỗ chứa đồ và tối về ngủ? Từ đó rồi bạn tính tiếp thử, chi phí bao nhiêu là phù hợp, bao nhiêu để mình có khoản tiết kiệm và cân đối với các mục tiêu khác. Vì mỗi người một nhu cầu khác nhau về chỗ ở, có người không quan trọng không gian sống nên thuê phòng nhỏ, rẻ vẫn ổn, nhưng người ở nhà nhiều hoặc cần không gian riêng thì lại khác. Muốn tính xa thì hiện tại phải ổn trước đã” - Một người khuyên.

“Mỗi người sẽ có 1 định mức và nhu cầu khác nhau cho việc thuê nhà. Trước đây mình cũng nghĩ là không nên chi quá nhiều cho tiền thuê nhà, mình chọn thuê 1 chỗ giá 3,5 triệu: Tầng 5 không thang máy, phòng mặc dù rộng rãi nhưng chung vệ sinh với tầng dưới, không có chỗ để xe, phải gửi ngoài, không có bếp nấu ăn luôn. Ban đầu mình nghĩ những cái khuyết điểm kia có thể du di được nhưng thực tế khi ở rồi mình mới thấy bất tiện vô cùng. Kết quả là sau nửa năm mình lại phải chuyển chỗ. Sang phòng mới mình ở chỗ đắt hơn hẳn 5 triệu, thấy cuộc sống chỉn chu hẳn lên, cảm giác mình chăm sóc đầu tư cho cuộc sống của mình nó đã lắm ấy” - Một người khác bày tỏ.

Ảnh minh họa Pinterest

“Bạn có thể thuê nhà tập thể thường sẽ rẻ hơn thuê chung cư đó, rồi rủ người quen ở cùng, chứ ở với người lạ không biết gì về nhau thì cũng rủi ro lắm. Có thể tính cách không hợp là dễ phá hợp đồng, người chuyển đi trước rồi người ở lại lo tìm bạn vào thay cũng mệt” - Một người khuyên.

“Thu nhập 30-35 triệu không thấp nhưng nếu không đầu tư, để tích lũy mua nhà thì cũng mất nhiều năm đó bạn. Chẳng lẽ suốt thời gian đó mình cứ ở trọ giá rẻ chật hẹp, bí bách mãi thì cũng khó. Giờ 1 là bạn tiếp tục thuê nhà 3,5 triệu của người quen, hoặc là chấp nhận thuê chỗ khác tầm 5 triệu nếu ở 1 mình, 7-8 triệu nếu ở ghép thì vẫn ổn mà. Quan trọng là có tìm được bạn cùng nhà hợp tính, hợp cách sống không thôi. Ở ghép thì cái đó rất quan trọng” - Một người khác chia sẻ.

Lời khuyên của chuyên gia dành cho người xác định ở thuê dài hạn

Với những người đang ở thuê và vẫn còn lưỡng lự trước 2 phương án cố mua nhà hay tiếp tục thuê nhà, chị Nguyễn Kim Liên - Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân, cho rằng: Nếu chưa tìm được căn nhà phù hợp với khả năng tài chính để mua, thuê nhà vài năm cũng là lựa chọn không tệ.

Vấn đề là trong quá trình ở thuê, bạn cân đối tài chính thế nào để vừa đảm bảo được cuộc sống ổn định, vừa duy trì được các mục tiêu khác.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

“Nhà chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở, mỗi cá nhân hoặc 1 gia đình còn nhiều nhu cầu khác như phát triển bản thân, trải nghiệm, đầu tư kinh doanh,… Do đó nên đặt căn nhà bên cạnh các yếu tố khác để từ đó phân bổ nguồn vốn hợp lý và phù hợp với bức tranh dài hạn của cả gia đình. Có thể ban đầu mua căn nhỏ vừa sức, sau này được giá thì đổi sang căn to hơn nhưng có thể chấp nhận ở xa hơn.

Còn nếu chưa tìm được căn nhà phù hợp với tài chính ở thời điểm hiện tại, ở thuê 1 vài năm là lựa chọn không tệ.

Với những người đã xác định thuê nhà dài hạn, ngân sách dành cho chỗ ở không nên vượt quá 30% thu nhập trung bình. Đây là mức an toàn để đảm bảo các chi phí sinh hoạt khác, nhất là với gia đình đã có con. Song song với đó, để yên tâm hơn, mỗi người cũng cần chuẩn bị trước 1 năm tiền thuê nhà và thêm 1 năm tiền sinh hoạt phí. Đây coi như là quỹ dự phòng cho chỗ ở và cuộc sống, phòng khi dòng tiền bị đứt gãy” - Chuyên gia Kim Liên phân tích.