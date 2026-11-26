Khách hàng không duy trì số dư bình quân tối thiểu trong tài khoản nhận lương có thể bị thu phí dịch vụ hàng tháng.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã thông báo cập nhật biểu phí chương trình Employee Banking dành cho khách hàng cá nhân là nhân viên các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, ngân hàng áp dụng phí dịch vụ hàng tháng đối với các tài khoản nhận lương không duy trì số dư bình quân tháng tối thiểu theo quy định.

Với tài khoản VND, mức số dư bình quân tối thiểu khách hàng cần duy trì là 3 triệu đồng/tháng. Trường hợp không đáp ứng điều kiện này, khách hàng sẽ bị thu phí dịch vụ 50.000 đồng/tháng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%.

Đối với các tài khoản ngoại tệ gồm USD, AUD, EUR, SGD và GBP, khách hàng cần duy trì số dư bình quân tối thiểu 120 đơn vị tiền tệ mỗi tháng. Nếu không đáp ứng điều kiện, phí dịch vụ được áp dụng là 3 đơn vị tiền tệ/tháng, chưa bao gồm VAT.

Nguồn: Standard Chartered Bank

Ngân hàng cho biết thay đổi này nằm trong nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, đồng thời đảm bảo sự phù hợp giữa việc sử dụng tài khoản và phí dịch vụ. Standard Chartered khuyến nghị khách hàng kiểm tra số dư tài khoản, duy trì số dư bình quân tháng tối thiểu theo quy định để tránh phát sinh phí.

Khách hàng có thể liên hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng hoặc chi nhánh Standard Chartered gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ thêm.