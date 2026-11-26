



Cần bao nhiêu tiền để vào nhóm VIP của Agribank?

Khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện: số dư tiền gửi có kỳ hạn bình quân từ 1 tỷ đồng; hoặc số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân từ 150 triệu đồng; hoặc số dư tiền vay bình quân từ 2 tỷ đồng; hoặc đạt tối thiểu 300 điểm lợi ích. Điểm lợi ích được quy đổi từ phần chênh lệch lãi suất của tiền gửi, tiền vay và phí dịch vụ khách hàng mang lại cho ngân hàng, cứ 10.000 đồng tương đương 1 điểm, nên 300 điểm ứng với 3 triệu đồng.

Giả sử số dư tài khoản thanh toán của một khách hàng trong 3 tháng liền kề lần lượt là 120, 180 và 150 triệu đồng, mức bình quân là 450 triệu chia 3, tức đúng 150 triệu đồng, và khách hàng đủ điều kiện vào hạng thấp nhất.

Bốn hạng và ngưỡng của từng hạng

Với mỗi hạng, khách hàng đạt một trong ba tiêu chí về số dư bình quân tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền vay. Ngoài ra, Agribank áp dụng thêm tiêu chí khác theo quy định từng thời kỳ.

Bảng điều kiện khách hàng ưu tiên của Agribank.

Ưu đãi vay vốn

Chính sách tín dụng của Agribank dành cho khách hàng ưu tiên chia thành hai nhóm là khách hàng ưu tiên 1 và khách hàng ưu tiên 2. Với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản bảo đảm, cả hai nhóm được vay tối đa 1 tỷ đồng, theo hình thức thấu chi hoặc từng lần. Khi có tài sản bảo đảm, nhóm 1 được vay tối đa 7 tỷ đồng (thấu chi tối đa 5 tỷ đồng, từng lần tối đa 7 tỷ đồng), nhóm 2 tối đa 5 tỷ đồng.

Về lãi suất, vay từng lần của nhóm 1 bằng giá bán vốn có kỳ hạn tương ứng cộng tối thiểu 0,2%/năm, tối đa 0,5%/năm; nhóm 2 cộng tối thiểu 0,5%/năm, tối đa 1,0%/năm. Vay thấu chi tính tương tự trên giá bán vốn đối tượng thấu chi cá nhân. Với khoản vay VND được bảo đảm bằng số dư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu hoặc giấy tờ có giá, lãi suất cho vay bằng lãi suất của chính giấy tờ đó cộng biên độ tối đa 0,2%/năm.

Tổng đài, thẻ và ngân hàng số

Khách hàng VIP gọi tổng đài 1800 282855 miễn cước, được ưu tiên tiếp nhận cuộc gọi, xử lý yêu cầu sớm nhất và được tư vấn về sản phẩm, chính sách ưu đãi phù hợp. Ứng dụng Agribank E-Mobile Banking còn có mục dành riêng cho khách hàng VIP; nếu khách hàng không còn thuộc nhóm này theo quy định, ứng dụng không hiển thị thông tin ưu đãi đó nữa.

Với thẻ tín dụng, khách hàng ưu tiên được miễn phí phát hành thẻ mới, miễn phí phát hành lại khi thẻ hết hạn và miễn phí thường niên năm đầu cho mọi sản phẩm thẻ tín dụng. Từ năm thứ hai, chủ thẻ hạng Bạch kim và Kim cương có doanh số thanh toán từ 60 triệu đồng trở lên trong năm liền trước, tương đương bình quân 5 triệu đồng mỗi tháng, được miễn phí thường niên năm tiếp theo.

Các dòng thẻ cao cấp Mastercard World, JCB Ultimate còn kèm đặc quyền phòng chờ sân bay (thẻ Mastercard World được tặng 4 lượt mỗi năm), golf, nghỉ dưỡng và ẩm thực, tùy tình trạng dịch vụ và chính sách từng thời kỳ.

Riêng khách hàng VIP hạng Platinum được ưu đãi phí dịch vụ, miễn hoặc giảm phí duy trì dịch vụ Agribank Plus và phí duy trì dịch vụ nhận tin OTT biến động số dư, tùy chính sách từng thời kỳ.