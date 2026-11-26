Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất cao nhất

Theo các biểu lãi suất được áp dụng ngày 26/11, VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,4%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong một năm, khách hàng dự kiến nhận 6,4 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,75%/năm. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 5,75 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 5,7 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 5,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 5,7 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,4%/năm đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 5,4 triệu đồng.

Đối với HDBank, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường có lãi suất 5,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, tương ứng 5,2 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 12 tháng là 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 4,8 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,40% 6,40 triệu 6,60% 6,60 triệu Sacombank 5,40% 5,40 triệu 6,80% 6,80 triệu Techcombank 5,75% 5,75 triệu 6,25% 6,25 triệu SHB 5,70% 5,70 triệu 6,00% 6,00 triệu HDBank 5,20% 5,20 triệu 5,30% 5,30 triệu MB 5,70% 5,70 triệu 5,80% 5,80 triệu ACB 4,80% 4,80 triệu 5,20% 5,20 triệu

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 12/12, giả định khách hàng gửi đủ 12 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Sacombank dẫn đầu với lãi suất 6,8%/năm

Ở kênh online, Sacombank áp dụng lãi suất 6,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Với 100 triệu đồng gửi đủ một năm, khách hàng dự kiến nhận 6,8 triệu đồng tiền lãi.

VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Mức lãi suất này tương ứng 6,6 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng sau một năm.

Techcombank áp dụng lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,25%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 6,25 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng là 6,0%/năm. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 6 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong một năm, khách hàng dự kiến nhận 5,8 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm, tương ứng 5,3 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 5,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ một năm, khách hàng dự kiến nhận 5,2 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, Sacombank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,8%/năm, tương ứng 6,8 triệu đồng tiền lãi. VPBank đứng sau với lãi suất 6,6%/năm, tương ứng 6,6 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,4%/năm, tương ứng 6,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm. Trong khi đó, ACB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,8%/năm tại quầy và 5,2%/năm online.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 26/11. Lãi suất áp dụng theo từng sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện tương ứng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.