Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tài khoản thanh toán bị khóa vĩnh viễn, tức đóng tài khoản, trong 5 trường hợp. Quy định áp dụng cho mọi ngân hàng, gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank, bên cạnh tiêu chí riêng của từng nơi với tài khoản lâu không giao dịch.

Khóa vĩnh viễn là cách gọi quen thuộc của việc đóng tài khoản thanh toán. Khi đó, tài khoản chấm dứt hoàn toàn, số dư còn lại được xử lý theo quy định. Với BIDV, ngân hàng nêu rõ tài khoản đã đóng không thể kích hoạt lại, khách hàng muốn tiếp tục giao dịch phải mở tài khoản mới.

Tình trạng này khác với tạm khóa hay phong tỏa. Phong tỏa chỉ ngăn chủ tài khoản sử dụng một phần hoặc toàn bộ số dư, còn tạm dừng giao dịch điện tử sẽ được gỡ khi khách hàng bổ sung thông tin như sinh trắc học. Trong cả hai trường hợp, tài khoản vẫn tồn tại.

Căn cứ pháp lý của việc khóa vĩnh viễn là Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 về thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực từ 01/07/2024, và Thông tư 17/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đã được sửa đổi bởi Thông tư 25/2025/TT-NHNN ngày 31/08/2025. Các quy định này áp dụng chung cho mọi ngân hàng, trong đó có nhóm Big4 gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

5 trường hợp tài khoản bị khóa vĩnh viễn

Khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện trong 5 trường hợp dưới đây.

1. Chủ tài khoản yêu cầu đóng

Chủ tài khoản có quyền yêu cầu ngân hàng khóa vĩnh viễn tài khoản không còn dùng. Điều kiện là phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản, như đảm bảo đủ tiền cho các lệnh thanh toán đã lập hoặc thanh toán khoản thấu chi nếu có.

2. Chủ tài khoản đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết

Tài khoản của cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết sẽ bị đóng. Số dư còn lại được chi trả cho người thừa kế hợp pháp hoặc người đại diện của họ.

3. Tổ chức chấm dứt hoạt động

Với khách hàng là tổ chức, tài khoản bị đóng khi tổ chức chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, chẳng hạn giải thể hoặc phá sản.

4. Vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản

Đây là trường hợp ngân hàng chủ động khóa vĩnh viễn mà không cần khách hàng đồng ý. Căn cứ là vi phạm các hành vi bị cấm tại khoản 5, khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

Nhóm hành vi này gồm mở hoặc duy trì tài khoản, ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản và thẻ; sử dụng tài khoản để đánh bạc, gian lận, lừa đảo. Ngoài việc bị khóa tài khoản, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy mức độ.

5. Các trường hợp theo quy định của từng ngân hàng

Tài khoản cũng bị đóng theo các trường hợp đã thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản và ngân hàng. Điểm h khoản 1 Điều 13 Thông tư 17/2024/TT-NHNN yêu cầu thỏa thuận mở tài khoản phải ghi rõ các trường hợp này.

Hai trường hợp được Thông tư nêu cụ thể. Thứ nhất, ngân hàng phát hiện khách hàng dùng giấy tờ giả hoặc mạo danh để mở, sử dụng tài khoản phục vụ lừa đảo, gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp. Thứ hai, tài khoản không duy trì đủ số dư và không phát sinh giao dịch trong thời gian do ngân hàng quy định.

Trường hợp thứ hai chính là cơ sở để ngân hàng khóa vĩnh viễn tài khoản "ngủ đông". Mỗi ngân hàng tự đặt ngưỡng thời gian và số dư, nên tiêu chí tại các ngân hàng không giống nhau.

Vietcombank

Vietcombank đóng tài khoản có số dư bằng 0 trong hơn 12 tháng liên tục, theo thông tin được công bố tháng 07/2025.

Với dịch vụ ngân hàng số, bộ điều khoản mới có hiệu lực từ 20/04/2026 quy định tài khoản không đăng nhập và không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục bị đưa vào diện xem xét chấm dứt dịch vụ. Ngân hàng thông báo cho khách hàng trước 5 ngày.

BIDV

BIDV đóng các tài khoản không duy trì số dư tối thiểu, hoặc có số dư bằng 0, và không phát sinh giao dịch liên tục trong 6 tháng, theo thông tin công bố tháng 07/2025. Để giữ tài khoản, khách hàng cần nạp thêm tiền để số dư đạt từ 50.000 đồng trở lên.

Tài khoản đã bị đóng tại BIDV không thể kích hoạt lại. Khách hàng có nhu cầu phải làm thủ tục mở tài khoản mới.

VietinBank

Theo Điều kiện giao dịch chung về mở, sử dụng tài khoản thanh toán đăng trên website VietinBank, tài khoản không phát sinh giao dịch tài chính chủ động từ 1 năm trở lên sẽ chuyển sang trạng thái "ngủ" (Dormant) và bị tạm dừng giao dịch.

Một trong các trường hợp VietinBank đóng tài khoản là tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch từ 1 năm trở lên. Như vậy, tài khoản "ngủ" nhưng còn tiền chỉ bị tạm dừng, còn tài khoản hết tiền có thể bị khóa vĩnh viễn.

Agribank

Agribank đóng tài khoản thanh toán không hoạt động quá 36 tháng, theo thông tin công bố tháng 07/2025. Ngân hàng áp dụng mức số dư tối thiểu 50.000 đồng với khách hàng cá nhân và 1.000.000 đồng với khách hàng tổ chức.

Tiền trong tài khoản bị khóa vĩnh viễn xử lý ra sao

Tài khoản bị khóa vĩnh viễn không đồng nghĩa chủ tài khoản mất tiền. Theo Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, số dư còn lại được chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và ngân hàng.

Chủ tài khoản mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ nhận thay. Chủ tài khoản đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết thì người thừa kế hợp pháp hoặc người đại diện của họ nhận.

Số dư cũng có thể được chi trả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp người thụ hưởng hợp pháp đã được thông báo nhưng không đến nhận, số tiền được xử lý theo quy định của pháp luật. Dự thảo sửa đổi Nghị định 52/2024 cũng quy định ngân hàng tiếp tục theo dõi số dư còn lại để hoàn trả cho người thụ hưởng hợp pháp khi có yêu cầu.

Với tài khoản còn số dư nhỏ, khách hàng nên chủ động rút tiền và yêu cầu đóng nếu không còn nhu cầu sử dụng. Cách này giúp tránh phí quản lý tài khoản không hoạt động và giảm nguy cơ tài khoản bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.