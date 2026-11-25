Ngày 24/11/2026, NAPAS cảnh báo các đối tượng mạo danh đơn vị này gửi SMS yêu cầu xác minh thẻ tín dụng hoặc đổi điểm thưởng. Mục đích là dẫn người nhận vào website giả mạo tên miền NAPAS để đánh cắp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát đi ngày 24/11/2026, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh NAPAS để gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. NAPAS phát hiện tình trạng này trong những ngày trước khi phát cảnh báo.

Kẻ gian không dùng một nội dung cố định. Có tin nhắn yêu cầu khách hàng hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng. Có tin lại mời đổi điểm thưởng theo thể lệ của một chương trình ưu đãi mà chúng nói là do NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai. Ngoài ra còn một số kịch bản khác.

Tin nhắn giả mạo nhằm mục đích lừa đảo mà người dân cần cảnh giác

Lời dẫn khác nhau nhưng đích đến giống nhau: người nhận được dẫn tới các website giả mạo tên miền của NAPAS và được yêu cầu nhập thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng. Khi có được những dữ liệu này, đối tượng có thể rút tiền từ tài khoản thanh toán của nạn nhân.

Kịch bản đổi điểm thưởng dễ khiến người nhận tin là thật vì NAPAS và nhiều ngân hàng đang chạy những chương trình ưu đãi có thật cho chủ thẻ nội địa. Chẳng hạn, Agribank đang hoàn tiền cho thẻ nội địa NAPAS Lộc Việt từ 01/11/2026 đến 30/4/2027. Một tin nhắn "đổi điểm" đến đúng lúc này rất dễ bị nhầm với thông báo chính thức.

NAPAS khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo bằng cách giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname). NAPAS đã báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Muốn nhận ra trò lừa, người dùng cần biết NAPAS là gì. Thẻ NAPAS là thẻ do các ngân hàng, công ty tài chính Việt Nam phát hành. NAPAS quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ và bảo đảm thẻ tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

NAPAS không phát hành thẻ và không quản lý giao dịch thanh toán thẻ của khách hàng. Vì vậy, một tin nhắn nhân danh NAPAS yêu cầu xác minh thẻ, hay tự giới thiệu là nơi xử lý điểm thưởng của chủ thẻ, là dấu hiệu bất thường cần cảnh giác ngay.

NAPAS đưa ra hai khuyến cáo.

Thứ nhất, tuyệt đối không truy cập đường link giả mạo và không cung cấp thông tin bảo mật của tài khoản, thẻ.

Thứ hai, khi cần thông tin chính thức về tình trạng thẻ NAPAS, khách hàng nên liên hệ trực tiếp ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ kịp thời.

NAPAS đề nghị khách hàng xem thông tin chính thức tại website https://www.napas.com.vn. Khi nhận tin nhắn có đường link nhân danh NAPAS, người dùng nên so địa chỉ đó với website này thay vì bấm vào ngay.