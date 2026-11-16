Thông báo quan trọng từ EVN đến người nhận được cuộc gọi, tin nhắn sau

Một cụ ông ở Hà Nội mất 50 triệu đồng, rồi mất thêm hơn 800 triệu đồng tiền tiết kiệm sau khi làm theo cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên Điện lực. EVN có cảnh báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hay thông báo trên mạng xã hội về tiền điện chưa thanh toán.

Tháng 1/2026, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc của ông M. (sinh năm 1955, trú tại Hà Nội). Ông nhận cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên Điện lực, báo rằng ông chưa đóng tiền điện. Người này yêu cầu ông tải một ứng dụng tên “EVN” để thanh toán. Làm theo hướng dẫn, ông M. bị chiếm đoạt 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Biết mình bị lừa, ông M. xóa ứng dụng giả nhưng không kiểm tra hay làm sạch điện thoại. Máy vẫn còn mã độc, nên kẻ gian tiếp tục âm thầm chiếm quyền điều khiển, theo dõi thông tin và lấy cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng. Đến khi ra ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm, ông mới biết hơn 800 triệu đồng nữa đã bị rút.

Vụ việc cho thấy thông báo nợ tiền điện đang bị kẻ mạo danh nhân viên Điện lực lợi dụng để dụ khách hàng chuyển tiền hoặc cài ứng dụng giả. Khi nhận cuộc gọi, tin nhắn hay thông báo trên mạng xã hội về tiền điện chưa thanh toán, đừng xác minh bằng chính thông báo đó. Không gọi lại số điện thoại, không bấm đường link, không quét mã QR và không làm theo hướng dẫn kèm theo. Hãy tự kiểm tra qua kênh chính thức của EVN hoặc tổng công ty điện lực.

Đối tượng mạo danh nhân viên Điện lực qua Zalo, đề nghị khách hàng cung cấp hóa đơn để “đối chiếu” thông tin. (Ảnh: Không gian mạng Quốc gia)

Sau khi báo có khoản tiền điện chưa thanh toán, kẻ gian có thể yêu cầu khách hàng kết bạn trên mạng xã hội, bấm vào đường link, quét mã QR hoặc cài ứng dụng. Lý do thường được đưa ra là “thanh toán tiền điện”, “cập nhật hợp đồng” hoặc “xác minh thông tin”. Có trường hợp chúng nhắn tin qua Zalo, xin khách hàng gửi hóa đơn để “đối chiếu”.

Ngày 31/07/2026, EVN tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Dữ liệu và Luật An ninh mạng. Phát biểu tại đây, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho rằng trên môi trường số, mỗi người cần chủ động tự bảo vệ mình, không tùy tiện chia sẻ thông tin và luôn xác minh trước mọi giao dịch tài chính. Theo ông, khi có cuộc gọi hay tin nhắn yêu cầu thanh toán, cung cấp thông tin hoặc cài ứng dụng, người dân cần kiểm tra danh tính người liên hệ và đối chiếu qua kênh chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ. Không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP và không cài ứng dụng từ đường link chưa được kiểm chứng.

Cách kiểm tra đơn giản nhất là dùng ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc. Cũng có thể dùng ứng dụng chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực đang quản lý hợp đồng mua bán điện của mình: EVNNPC CSKH, EVNHANOI, EVNCPC CSKH, CSKH EVNSPC hoặc EVNHCMC. Sau khi đăng nhập, chọn đúng mã khách hàng hoặc hợp đồng điện đã liên kết để xem kỳ hóa đơn, số tiền và tình trạng thanh toán.

Chỉ tải các ứng dụng này trực tiếp từ Google Play hoặc App Store. Trước khi cài, hãy kiểm tra tên ứng dụng và đơn vị phát hành, và không cài qua đường link người lạ gửi. Khách hàng cũng không đưa mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hay thông tin cá nhân cho người lạ.

Cách thứ hai là gọi tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558, hoặc tổng đài của tổng công ty điện lực đang quản lý hợp đồng. Lưu ý, đầu số 1558 phục vụ khách hàng dùng điện trên toàn quốc và chỉ cung cấp dịch vụ thoại.

Khách hàng chỉ tải về ứng dụng trực tiếp từ Google Play hoặc App Store, không cài qua đường link người lạ gửi (Ảnh: Khả Văn)

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông báo trên mạng xã hội về việc chưa thanh toán tiền điện, khách hàng không nên gọi lại số điện thoại, truy cập đường link, quét mã QR hoặc làm theo hướng dẫn trong chính thông báo đó để xác minh.

Thay vào đó, khách hàng có thể chủ động kiểm tra thông tin qua ứng dụng EVN CSKH dùng chung toàn quốc hoặc từ ứng dụng chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực đang quản lý hợp đồng mua bán điện (EVNNPC CSKH, EVNHANOI, EVNCPC CSKH, CSKH EVNSPC, EVNHCMC). Sau khi đăng nhập, khách hàng chọn đúng mã khách hàng hoặc hợp đồng điện đã liên kết để kiểm tra kỳ hóa đơn, số tiền và tình trạng thanh toán. Các ứng dụng phải được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store; khách hàng cần kiểm tra tên ứng dụng, đơn vị phát hành và không cài đặt qua đường link do người lạ gửi.

Khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ.

Khách hàng cũng có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng EVN 1558 hoặc số tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực đang quản lý hợp đồng để xác minh. Lưu ý, đầu số 1558 phục vụ khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc và chỉ cung cấp dịch vụ thoại.

Nếu đã truy cập đường link hoặc cài ứng dụng nghi giả mạo, khách hàng cần ngừng giao dịch ngân hàng trên thiết bị đó và liên hệ ngay với ngân hàng để bảo vệ tài khoản. Tin nhắn, số điện thoại, đường link và chứng từ giao dịch cần được lưu giữ để trình báo cơ quan công an. Sau đó, điện thoại cần được kiểm tra, làm sạch hoặc khôi phục cài đặt gốc. Mật khẩu, mã PIN và phương thức xác thực phải được thiết lập lại trên thiết bị an toàn.

Hiện nay, việc thanh toán hóa đơn tiền điện rất thuận tiện. EVN và các tổng công ty điện lực đã và đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán; trong đó khách hàng có thể đăng ký trích nợ tự động với ngân hàng liên kết, duy trì đủ số dư và kiểm tra kết quả thanh toán hằng tháng.

https://kenh14.vn/thong-bao-quan-trong-tu-evn-den-nguoi-nhan-duoc-cuoc-goi-tin-nhan-sau-21526111611195058.chn