STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

15C-421.42 01-10-2026 11:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18F-005.44 01-10-2026 11:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-121.56 01-10-2026 12:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15B-324.85 01-10-2026 12:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-709.22 01-10-2026 12:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21A-159.93 01-10-2026 12:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99B-138.62 01-10-2026 12:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-384.77 01-10-2026 12:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37D-017.53 01-10-2026 12:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H-032.89 01-10-2026 12:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-802.64 01-10-2026 15:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-943.79 01-10-2026 15:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-334.52 01-10-2026 16:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-243.59 01-10-2026 16:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-215.25 01-10-2026 16:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-844.68 01-10-2026 17:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-274.11 02-10-2026 09:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-295.22 02-10-2026 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-245.44 02-10-2026 11:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-680.46 02-10-2026 12:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-204.35 02-10-2026 12:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-362.16 02-10-2026 12:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38C-233.64 02-10-2026 13:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-426.95 02-10-2026 13:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-255.00 03-10-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-810.56 03-10-2026 10:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-198.30 03-10-2026 11:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-057.24 03-10-2026 12:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-461.10 03-10-2026 12:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-095.08 03-10-2026 12:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-404.21 03-10-2026 12:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-552.90 03-10-2026 12:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14C-266.95 03-10-2026 12:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90RM-005.57 03-10-2026 15:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-977.27 03-10-2026 15:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-562.63 03-10-2026 16:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-849.39 03-10-2026 16:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-274.49 03-10-2026 16:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-235.10 03-10-2026 16:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-497.61 07-10-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-968.82 07-10-2026 09:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-047.09 07-10-2026 09:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-115.07 07-10-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29F-050.63 07-10-2026 10:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-193.07 07-10-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-046.81 07-10-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-979.59 07-10-2026 10:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89C-330.07 07-10-2026 10:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-287.02 07-10-2026 10:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29RM-083.66 07-10-2026 11:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-319.61 07-10-2026 11:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-492.32 07-10-2026 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14K-019.32 07-10-2026 11:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-902.18 07-10-2026 11:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19B-239.08 07-10-2026 11:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29E-816.63 07-10-2026 11:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74H-044.14 07-10-2026 12:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-492.52 07-10-2026 12:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-811.24 07-10-2026 12:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-194.07 07-10-2026 12:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50H-090.25 07-10-2026 14:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-360.10 07-10-2026 14:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19H-023.32 07-10-2026 14:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-663.61 07-10-2026 15:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-816.63 07-10-2026 15:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-319.89 07-10-2026 15:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-189.16 07-10-2026 15:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-115.44 07-10-2026 15:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-103.83 07-10-2026 15:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-166.63 07-10-2026 15:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-497.61 07-10-2026 15:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-704.50 07-10-2026 16:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-775.34 07-10-2026 16:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-163.06 07-10-2026 16:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-408.11 07-10-2026 16:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-969.44 07-10-2026 16:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h