(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 22/11/2026 về vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ.

Vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 22/11/2026 về vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân chính chủ; góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn trong chi trả, tạo thuận lợi cho người hưởng và nâng cao hiệu quả quản lý người hưởng trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cá nhân chính chủ; tập trung hỗ trợ các trường hợp chưa chuyển đổi phương thức nhận tiền hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; từng bước tích hợp, sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID theo quy định và hướng dẫn hiện hành, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng.

Đối tượng vận động là người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ hoặc đang nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền, thuộc một trong các nhóm sau: Người đang nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Người đang nhận tiền qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền.

Các trường hợp đặc thù, gặp khó khăn trong việc mở, sử dụng tài khoản hoặc thực hiện thủ tục chuyển đổi phương thức nhận tiền nếu có nguyện vọng thì thực hiện hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Thời gian thực hiện từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 30/6/2027; trong đó cao điểm thực hiện từ 01/05/2027 đến ngày 30/06/2027.

Công tác rà soát, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian triển khai Kế hoạch; căn cứ lịch chi trả và tình hình thực tế tại địa bàn, các đơn vị chủ động bố trí thời gian, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp.

Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn Thành phố, với sự tham gia của BHXH thành phố Hà Nội, BHXH cơ sở, UBND các xã, phường, Bưu điện thành phố Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, ngân hàng thương mại và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng được tổ chức tại các điểm tập trung hoặc tại nhà người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu hỗ trợ.

Các bước thực hiện

Về quy trình thực hiện, Bước 1, rà soát, lập danh sách người hưởng.

BHXH thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội tổng hợp dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ, bao gồm người đang nhận tiền mặt và người đang nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền; cung cấp dữ liệu cho BHXH cơ sở để rà soát, cập nhật.

BHXH cơ sở chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường, Bưu điện Trung tâm và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu dữ liệu, xác minh tình trạng thực tế của người hưởng trên địa bàn; cập nhật thông tin, phân loại đối tượng và lập danh sách theo Mẫu số 01 và 02 kèm theo Kế hoạch.

Việc lập danh sách thực hiện như sau: Mẫu số 01, danh sách tổng hợp người hưởng tuyên truyền, vận động nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ, không bao gồm các trường hợp thuộc nhóm đặc thù được theo dõi tại Mẫu số 02. Mẫu số 02, danh sách người hưởng thuộc nhóm đặc thù.

BHXH cơ sở cập nhật, quản lý danh sách theo tình hình thực tế và kết quả triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo BHXH thành phố Hà Nội theo yêu cầu.

Bước 2, tuyên truyền, vận động và phân loại người hưởng trên địa bàn.

BHXH cơ sở chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường, Bưu điện Trung tâm, các ngân hàng thương mại, Công an xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của từng trường hợp.

Hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản, thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định.

Lồng ghép tuyên truyền sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID theo quy định và hướng dẫn hiện hành.

Đối với các trường hợp chưa thể chuyển đổi hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, Bưu điện Trung tâm phối hợp với UBND xã, phường và các đơn vị liên quan xác minh tình hình thực tế, nắm bắt nguyện vọng và nhu cầu hỗ trợ của người hưởng tại địa bàn; phân loại từng trường hợp để có hình thức hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp; cập nhật, tổng hợp kết quả thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người hưởng.

Bước 3, hỗ trợ mở tài khoản và thực hiện thay đổi phương thức nhận.

Các ngân hàng thương mại chủ trì phối hợp với BHXH cơ sở, Bưu điện Trung tâm và UBND xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng mở, kích hoạt và sử dụng tài khoản theo quy định, nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, thủ tục mở tài khoản theo quy định, tạo thuận lợi cho người hưởng trong quá trình thực hiện; đối với người hưởng cao tuổi, người sức khỏe yếu, người hạn chế khả năng đi lại và các trường hợp gặp khó khăn, quan tâm bố trí hỗ trợ mở tài khoản tại nhà, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, bảo đảm thuận tiện, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế.

BHXH cơ sở phối hợp với Bưu điện Trung tâm và các ngân hàng thương mại, UBND các xã, phường thực hiện thủ tục thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định.

Đối với các trường hợp đặc thù (Mẫu số 02), việc hướng dẫn, hỗ trợ được thực hiện căn cứ tình hình thực tế, nguyện vọng của người hưởng và quy định hiện hành, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của người hưởng.

Việc bàn giao hồ sơ đề nghị thay đổi phương thức nhận tiền cho cơ quan BHXH được thực hiện theo quy trình phối hợp đã thống nhất giữa các đơn vị. Hồ sơ bàn giao gồm Biên bản bàn giao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Kế hoạch này và Văn bản đề nghị theo Mẫu số 14-HSB của cơ quan BHXH.

Bước 4, tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình thực hiện.

Định kỳ hằng tháng, BHXH cơ sở phối hợp với Bưu điện Trung tâm tổng hợp, báo cáo kết quả về BHXH thành phố Hà Nội.

BHXH thành phố Hà Nội tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND Thành phố khi có yêu cầu.

Kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch, BHXH cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về BHXH thành phố Hà Nội trước ngày 03/7/2027; BHXH thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 07/7/2027.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo BHXH thành phố Hà Nội để tổng hợp, phối hợp với cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.