Người dùng thường hay mua hàng online qua mạng cần lưu ý những khuyến cáo mới nhất từ cơ quan công an.

Mua hàng online ngày càng trở thành thói quen của nhiều người nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và đa dạng về mặt hàng. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm từ các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hay những phiên livestream.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, hoạt động mua bán online cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản. Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với những lời mời mua hàng giá rẻ, yêu cầu đặt cọc hoặc cung cấp thông tin cá nhân bất thường.

Rao bán hàng giá rẻ, lừa hàng chục người

Ngày 22/11, Thiếu tá Nguyễn Trung Thông, Trưởng Công an xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S. (cùng trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc rao bán flycam, bể cá cảnh trên mạng xã hội.

Người dùng thường hay mua hàng online qua mạng cần lưu ý những khuyến cáo mới nhất từ cơ quan công an. (Ảnh minh hoạ: Quang Định)

Theo cơ quan chức năng, vào tháng 8/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Gia Hanh phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán hàng hóa trực tuyến, liên quan đến một bị hại trên địa bàn nên tiến hành xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội TikTok, sử dụng hình ảnh flycam, bể cá cảnh thu thập từ Internet để đăng bài rao bán với mức giá thấp hơn thị trường, nhằm thu hút người có nhu cầu.

Khi khách hàng liên hệ, chúng tư vấn, giới thiệu sản phẩm, tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng ứng dụng Viettel Post để tạo đơn hàng gửi đến địa chỉ người mua, khiến giao dịch có vẻ như đang được thực hiện bình thường.

Tiếp đó, chúng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người mua chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng chục người trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Từ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xác định thêm các bị hại và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Mất tiền sau khi đặt hàng qua livestream

Không chỉ xuất hiện trong các bài đăng rao bán hàng hóa, thủ đoạn lừa đảo còn được thực hiện thông qua hoạt động mua sắm trên livestream và việc giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Theo Công an TP Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng An ninh mạng đã tiếp nhận 13 vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, với tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc bắt nguồn từ việc người dân công khai số điện thoại, địa chỉ nhận hàng hoặc thông tin cá nhân khi mua sắm, bình luận trên các phiên livestream tại mạng xã hội.

Một trường hợp điển hình là nam thanh niên đặt mua loa thông báo chuyển khoản trong phiên livestream trên TikTok để phục vụ hoạt động kinh doanh của gia đình. Sau khi đặt hàng, người này nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Tin tưởng đối phương, nam thanh niên làm theo hướng dẫn qua điện thoại. Tuy nhiên, sau đó, người này phát hiện toàn bộ số tiền trong ví điện tử đã bị chiếm đoạt.

Nạn nhân cho biết do chủ quan, không nghĩ mình có thể trở thành mục tiêu của thủ đoạn lừa đảo dù trước đó đã được cơ quan Công an cảnh báo.

Cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin

Theo cơ quan Công an, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện không còn hoạt động đơn lẻ mà có xu hướng hình thành các đường dây có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian hoặc ví tiền ảo, gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua hàng trên mạng xã hội, đặc biệt với những sản phẩm được rao bán với giá thấp bất thường. Người mua nên kiểm tra kỹ thông tin người bán, nguồn gốc sản phẩm và các dấu hiệu bất thường trước khi quyết định giao dịch.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc mạng xã hội cho người khác; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thức.

Đồng thời, cần hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật hoặc chăm sóc khách hàng, người dân cần kiểm tra thông tin qua kênh chính thức, không làm theo hướng dẫn chuyển tiền hay cung cấp mã xác thực.

Theo Báo Phú Thọ