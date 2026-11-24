iPhone Air 2 và iPhone 18 lộ thiết kế trước ngày ra mắt đầu năm 2027. Theo đó, iPhone Air 2 lộ mô hình với 2 camera sau, iPhone 18 gần như không đổi

Ngày 20/11/2026, chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng trên mạng xã hội X loạt ảnh mô hình được cho là của iPhone Air thế hệ 2 và iPhone 18 tiêu chuẩn. Dickson gọi mẫu máy siêu mỏng là "iPhone 18 Air", nhưng Apple chưa xác nhận tên gọi này.

Hai thiết bị dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027, cùng đợt với iPhone 18e. Trước đó, vào mùa thu 2026, Apple đã giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, tức là hãng chia dòng iPhone 18 thành hai đợt ra mắt.

Thay đổi rõ nhất nằm ở mặt lưng iPhone Air 2. Mô hình có 2 ống kính nằm ngang ở góc trên bên trái, còn micro và đèn flash LED nằm bên phải. Cụm camera lồi vẫn kéo dài gần hết chiều ngang máy như thế hệ đầu. Như vậy, Apple có thể thêm ống kính thứ hai mà vẫn giữ được kiểu thiết kế đặc trưng của dòng Air.

Mặt lưng của iPhone Air 2 và iPhone 18 (Ảnh: Sonny Dickson)

Thay đổi này đáng chú ý vì iPhone Air thế hệ đầu chỉ có một camera sau 48 MP. Đây là một trong những điểm bị người dùng phàn nàn nhiều nhất, nhất là khi máy có giá cao hơn iPhone tiêu chuẩn mà lại thiếu camera góc siêu rộng.

Mô hình iPhone 18 gần như không thay đổi so với iPhone 17. Máy vẫn có 2 ống kính xếp dọc trong cụm camera lồi hình viên thuốc, micro và đèn flash LED nằm ngay bên cạnh. Ảnh chụp mặt trước cho thấy cả hai mô hình trông giống hệt các bản tiền nhiệm.

Màn hình của iPhone Air 2 và iPhone 18 (Ảnh: Sonny Dickson)

Mô hình là bản sao không hoạt động như máy thật. Chúng thường được làm dựa trên thông số kích thước và dữ liệu thiết kế rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple. Các nhà sản xuất phụ kiện dùng mô hình để thiết kế và thử ốp lưng, để có hàng bán ngay khi thiết bị lên kệ.

Vì vậy, mô hình thường cho thấy sớm thiết kế, cách bố trí camera, nút bấm và tỷ lệ tổng thể của máy. Tuy nhiên, mô hình không cho biết cấu hình bên trong, và thiết kế cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Tin iPhone Air 2 có thêm camera sau đã xuất hiện từ hơn một năm trước. Tháng 11/2025, The Information cho biết Apple đang cân nhắc thêm camera thứ hai trong quá trình cải tiến thiết kế sản phẩm. Ngày 09/11/2026, tài khoản Lusi Roy trên X cũng đăng ảnh mô hình nhôm của iPhone Air 2 và iPhone 18 với cách bố trí camera tương tự. Ảnh của Sonny Dickson là lần rò rỉ thứ hai cho thấy cùng thiết kế đó.

iPhone Air 2 sẽ có thêm camera sau và vẫn giữ được độ mỏng nhẹ như dòng tiền nhiệm

Nhà phân tích Jeff Pu từng dự đoán camera bổ sung là ống kính góc siêu rộng 48 MP, giúp chụp được góc rộng hơn trong một số trường hợp.

Ngoài cụm 2 camera, Jeff Pu cho biết iPhone Air 2 sẽ dùng chip A20 Pro và có Dynamic Island nhỏ hơn. Máy cũng được cho là dùng modem mạng C2 và chip không dây N2, cả hai đều do Apple tự phát triển. Màn hình dự kiến vẫn là 6,5 inch, RAM vẫn là 12 GB.

Mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18 (Ảnh: GMS Arena)

The Information cũng từng đưa tin Apple đang nghiên cứu thêm một số cải tiến cho thế hệ 2, gồm pin lớn hơn, khối lượng nhẹ hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber). Máy càng mỏng thì càng khó chứa pin lớn và càng khó tản nhiệt. Vì vậy, nếu các cải tiến này thành hiện thực, chúng sẽ khắc phục đúng hai điểm yếu đó.

iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến dùng chip A20, modem C2 và Dynamic Island nhỏ hơn giống iPhone 18 Pro. Các nhà phân tích đưa ra hai con số khác nhau về RAM. Ming-Chi Kuo dự đoán máy có 9 GB RAM, tăng so với 8 GB trên iPhone 17. Jeff Pu thì cho rằng máy có 12 GB RAM.