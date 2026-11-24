Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (như số CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu).

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa thu hồi nợ để thu thập thông tin cá nhân.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, tại một số địa bàn đã xuất hiện tình trạng người lạ mang theo giấy tờ có nội dung “Thông báo yêu cầu thanh toán”, tự nhận là người được giao thực hiện việc thu hồi nợ, trực tiếp đến nhà dân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, xác nhận hoặc ký vào các giấy tờ liên quan đến khoản nợ.

Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thu thập trái phép thông tin cá nhân, gây sức ép, thậm chí chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đáng chú ý, những người này thường tìm đến các gia đình có người cao tuổi, người thường xuyên ở nhà một mình để tiếp cận, đưa ra các yêu cầu khi chưa làm rõ danh tính, tư cách đại diện cũng như căn cứ pháp lý liên quan đến khoản nợ.

Việc thiếu cảnh giác, vội vàng ký xác nhận hoặc cung cấp thông tin có thể khiến người dân gặp phải những rủi ro về tài sản và quyền lợi pháp lý.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Thứ nhất, thận trọng khi tiếp nhận và ký các loại giấy tờ. Người dân không tự ý ký vào thông báo, biên bản, giấy xác nhận hoặc văn bản có nội dung liên quan đến khoản nợ khi chưa đọc kỹ, chưa hiểu rõ nội dung và chưa xác minh được tính chính xác của thông tin. Cá nhân không ký vào giấy tờ còn để trống nội dung hoặc có thông tin chưa đầy đủ.

Thứ hai, bảo vệ thông tin cá nhân. Các cá nhân không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu và các dữ liệu cá nhân khác cho người chưa xác định rõ danh tính, mục đích sử dụng dữ liệu này. Người dân không chụp ảnh, gửi bản sao giấy tờ tùy thân hoặc cho người lạ truy cập điện thoại, tài khoản cá nhân khi không có căn cứ cần thiết.

Thứ ba, không vội vàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người dân không tự ý thừa nhận khoản nợ, chuyển tiền hoặc giao tài sản theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh được chủ thể có quyền yêu cầu thanh toán, nguồn gốc khoản nợ và căn cứ phát sinh nghĩa vụ. Trong trường hợp có thông tin về khoản nợ, cần liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua kênh chính thức để kiểm tra.

Thứ tư, chủ động xác minh danh tính và tư cách của người đến làm việc. Người dân cần yêu cầu người đến liên hệ xuất trình giấy tờ tùy thân, văn bản ủy quyền hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện và các giấy tờ liên quan; không để người lạ gây áp lực, đe dọa hoặc ép buộc ký nhận, giao tiền; cần liên hệ người thân để được hỗ trợ khi cần thiết.

Thứ năm, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, sử dụng giấy tờ không rõ nguồn gốc, đe dọa, ép buộc hoặc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan và thông báo ngay cho Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, các gia đình cần quan tâm nhắc nhở người cao tuổi, người thường xuyên ở nhà một mình về những thủ đoạn trên; thống nhất nguyên tắc không tự ý ký giấy tờ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc giao tiền, tài sản cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng.