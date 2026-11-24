Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư nào về tốc độ và khoảng cách an toàn?

A. Thông tư 04/2021/TT-BTC

B. Thông tư 38/2024/TT-BGTVT

C. Thông tư 168/2024/NĐ-CP

D. Thông tư 122/2024/BGTVT

Đáp án đúng là: B. Thông tư 38/2024/TT-BGTVT

Giải thích: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Câu hỏi 2/5: Theo dự thảo, đường nội bộ trong đô thị có thể bị giới hạn tốc độ tối đa bao nhiêu?

A. Không quá 50 km/h đối với mọi đường nội bộ

B. Không quá 60 km/h như đường đôi hiện hành

C. Không quá 40 km/h (đường phân khu vực) và 30 km/h (đường nội bộ khác)

D. Không quá 20 km/h đối với mọi đường nội bộ

Đáp án đúng là: C. Không quá 40 km/h (đường phân khu vực) và 30 km/h (đường nội bộ khác)

Giải thích: Dự thảo bổ sung giới hạn riêng: tốc độ khai thác tối đa không được vượt quá tốc độ thiết kế, đồng thời không quá 40 km/h đối với đường phân khu vực và 30 km/h đối với các đường nội bộ khác.

Câu hỏi 3/5: Dự thảo đề xuất gì đối với một số trục đường chính đô thị lớn?

A. Bắt buộc giảm tốc độ xuống dưới 50 km/h

B. Cho phép cơ quan có thẩm quyền quy định tốc độ cao hơn mức 60 km/h hiện hành

C. Tự động nâng tốc độ lên 80 km/h cho mọi đường lớn

D. Cấm xe tải trên mọi trục đường chính đô thị

Đáp án đúng là: B. Cho phép cơ quan có thẩm quyền quy định tốc độ cao hơn mức 60 km/h hiện hành

Giải thích: Dự thảo đề xuất cho phép cơ quan có thẩm quyền quy định tốc độ tối đa riêng đối với phần đường chính trên các tuyến đường cấp I, II, III, đường trục chính, đường chính và đường liên khu vực trong đô thị khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

Câu hỏi 4/5: Tại các đoạn đèo dốc, đường cong bán kính nhỏ hoặc tầm nhìn hạn chế ngoài khu đông dân cư, dự thảo đề xuất giới hạn tốc độ tối đa bao nhiêu?

A. Không quá 80 km/h như mức chung hiện hành

B. Không quá 70 km/h

C. Không quá 60 km/h

D. Không quá 40 km/h

Đáp án đúng là: C. Không quá 60 km/h

Giải thích: Với đường cấp IV, V, VI và đường giao thông nông thôn cấp A, B, C, D đi qua khu vực đèo dốc, đường cong bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế…, cơ quan có thẩm quyền quyết định tốc độ phù hợp nhưng không quá 60 km/h.

Câu hỏi 5/5: Hiện tại các mức tốc độ mới trong dự thảo đã chính thức có hiệu lực chưa?

A. Đã có hiệu lực từ ngày lấy ý kiến

B. Chưa, vẫn đang ở giai đoạn dự thảo

C. Đã có hiệu lực từ 01/01/2027

D. Chỉ áp dụng thử nghiệm tại một số tỉnh

Đáp án đúng là: B. Chưa, vẫn đang ở giai đoạn dự thảo

Giải thích: Các nội dung trên mới đang ở giai đoạn dự thảo, chưa chính thức có hiệu lực. Người tham gia giao thông vẫn phải tuân thủ các quy định hiện hành và hệ thống biển báo tốc độ trên từng tuyến đường.