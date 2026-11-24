Zalo gửi thông báo qua tài khoản Zalo OA chính thức. Cùng thời điểm, Công an TP Hà Nội cảnh báo chiêu giả người quen nhờ nhận tiền hộ, rồi gửi biên lai chuyển khoản giả để lừa thêm tiền.

Theo thông báo Zalo gửi tới người dùng qua tài khoản Zalo OA chính thức nền tảng này khuyến cáo người dùng chỉ cài đặt và cập nhật ứng dụng từ nguồn chính thống. Zalo cho biết an toàn của người dùng là ưu tiên hàng đầu. Cài ứng dụng từ đúng nguồn là điều kiện đầu tiên để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Cụ thể, Zalo chỉ cung cấp ứng dụng trên điện thoại qua App Store và Cửa hàng Google Play. Người dùng không tải tệp cài đặt từ bất kỳ nguồn nào khác, không dùng Zalo thông qua phần mềm trung gian và không bấm vào liên kết lạ.

Cùng với đó, Zalo khuyến nghị người dùng bật thêm 3 công cụ có sẵn trong ứng dụng: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu và Kiểm soát quyền riêng tư.

Ảnh: Khả Văn

Cài Zalo đúng nguồn trên từng thiết bị

- iPhone, iPad: mở App Store, tìm “Zalo”, chọn ứng dụng do Zalo Group phát hành rồi tải về hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất.

- Điện thoại Android: mở Cửa hàng Play (CH Play), tìm “Zalo”, kiểm tra tên nhà phát triển là Zalo Group rồi bấm Cài đặt. Bước kiểm tra tên nhà phát triển giúp tránh tải nhầm ứng dụng giả mạo có tên và biểu tượng gần giống.

- Máy tính: chỉ tải bộ cài từ đường dẫn chính thức zalo.me/pc.

Cách bật 3 tính năng bảo mật

1. Bảo mật 2 lớp

Khi bật tính năng này, mỗi lần tài khoản đăng nhập trên thiết bị mới, ngoài mật khẩu, người dùng phải nhập thêm mã xác thực (OTP) gửi về số điện thoại đã đăng ký. Kẻ gian có lấy được mật khẩu cũng khó đăng nhập nếu không có mã này.

Cách bật:

Mở Zalo, vào mục Cá nhân > Bấm biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng) ở góc trên bên phải > Chọn Tài khoản và bảo mật > Gạt công tắc Bảo mật 2 lớp sang trạng thái bật.

Một số phiên bản ghi là “Xác thực 2 lớp”.

Cũng trong mục Tài khoản và bảo mật, người dùng nên mở Lịch sử đăng nhập. Nếu thấy thiết bị lạ, hãy đăng xuất thiết bị đó ngay.

2. Kiểm soát quyền riêng tư

Tính năng này cho phép tự chọn ai được xem nhật ký, ai được nhắn tin và ai được tìm thấy tài khoản qua số điện thoại.

Cách thực hiện:

Vào Cá nhân, chọn Cài đặt, rồi chọn Quyền riêng tư > Tại mục Quản lý nguồn tìm kiếm và kết bạn, tắt “Cho phép người lạ tìm thấy và kết bạn qua số điện thoại”

Nên tắt thêm mục Danh thiếp Zalo, để tài khoản không bị người khác chuyển tiếp cho người lạ > Tại mục Tin nhắn và cuộc gọi, phần Cho phép nhắn tin, chuyển từ “Mọi người” sang “Bạn bè”.

Tại các mục về nhật ký, chọn lại đối tượng được xem bài đăng.

Ảnh: Khả Văn

3. Báo xấu

Tính năng này dùng để phản ánh tài khoản, tin nhắn hoặc nhóm chat có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối.

Cách thực hiện:

Trong cuộc trò chuyện, mở phần Tùy chọn của tin nhắn nghi vấn, chọn Báo xấu. Cung cấp thêm ảnh, tin nhắn liên quan và lý do báo xấu.

Theo Zalo, sau khi tiếp nhận báo cáo, hệ thống sẽ kiểm tra và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Thông tin của người gửi báo cáo được bảo mật.

Cảnh giác chiêu mạo danh người quen để lừa chuyển tiền

Ngày 08/11/2026, Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh người quen trên Zalo và Facebook. Đối tượng lập tài khoản giả hoặc chiếm quyền tài khoản thật, dùng cùng tên, ảnh đại diện và cách nói chuyện của người quen.

Điểm khác của chiêu này là đối tượng không hỏi vay tiền trực tiếp. Thay vào đó, chúng nhờ nạn nhân gọi điện giúp, nhận tiền hộ hoặc xác minh tài khoản để giảm sự nghi ngờ. Sau đó, đối tượng gửi biên lai chuyển khoản giả, viện lý do hệ thống lỗi, tiền đang chờ xử lý hoặc chuyển sai cú pháp. Cuối cùng, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm tiền “xác minh” vào tài khoản do chúng kiểm soát.

Một chiêu khác cũng cần cảnh giác: kẻ gian gọi điện hoặc nhắn tin tự xưng nhân viên Zalo, báo tài khoản gặp lỗi hoặc “hệ thống gửi nhầm mã” để dụ người dùng đọc mã OTP.

Thủ đoạn lừa đảo mới qua tài khoản Zalo (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Khuyến cáo của Công an TP Hà Nội:

- Không xác định người liên hệ chỉ dựa vào tên, ảnh đại diện hay thông tin hiển thị. Với mọi yêu cầu liên quan đến tiền (vay, chuyển, nhận tiền hộ, cung cấp số tài khoản), hãy gọi lại số điện thoại đã lưu trong danh bạ hoặc gặp trực tiếp để xác nhận.

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội.

- Không mở đường link lạ, không cài tệp APK không rõ nguồn gốc.

- Nếu tài khoản bị chiếm quyền hoặc nghi đã chuyển tiền cho kẻ gian, liên hệ ngay ngân hàng để đề nghị phong tỏa giao dịch, rồi trình báo cơ quan công an gần nhất.

Việc nên làm ngay

Người dùng nên kiểm tra lại nguồn cài Zalo trên tất cả thiết bị, cập nhật lên phiên bản mới nhất từ kho ứng dụng chính thức, rồi lần lượt bật Bảo mật 2 lớp, siết lại Quyền riêng tư và xem Lịch sử đăng nhập. Với cha mẹ, ông bà, những người ít thao tác công nghệ, con cháu nên trực tiếp cài giúp, đồng thời dặn họ một nguyên tắc: hễ ai nhắn Zalo nhờ chuyển tiền, dù là người quen, cũng phải gọi điện lại xác nhận trước.