Người dân cảnh giác khi nhận tin nhắn SMS có nội dung bất thường, nên tránh làm theo hướng dẫn.

Tin nhắn SMS từ lâu đã trở thành kênh liên lạc quen thuộc, được nhiều ngân hàng sử dụng để thông báo biến động số dư, xác nhận giao dịch và cảnh báo bảo mật.

Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của người dùng, các đối tượng lừa đảo đang triển khai nhiều thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Một thủ đoạn nguy hiểm là sử dụng thiết bị giả trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS giả) để phát tán tin nhắn. Với phương thức này, tin nhắn lừa đảo có thể xuất hiện ngay trong cùng luồng hội thoại với những thông báo giao dịch chính thức của ngân hàng. Điều này khiến người dùng dễ nhầm tưởng tin nhắn mới là thông tin hợp lệ.

Nội dung tin nhắn thường xoay quanh những cảnh báo như tài khoản có giao dịch bất thường, cần xác minh thông tin, tài khoản sắp bị khóa hoặc thông báo nhận ưu đãi, hoàn tiền. Đi kèm là đường dẫn yêu cầu người dùng truy cập để thực hiện theo hướng dẫn.

Khi nhấn vào đường dẫn, nạn nhân có thể bị chuyển đến website giả mạo ngân hàng để nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu thẻ. Các đối tượng sau đó lợi dụng những thông tin này để truy cập trái phép, thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị dụ tải ứng dụng giả danh ngân hàng hoặc phần mềm hỗ trợ kỹ thuật. Khi được cài đặt và cấp quyền truy cập, ứng dụng độc hại có thể thu thập dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn, theo dõi thao tác trên thiết bị và đánh cắp mã xác thực.

Người dân tuyệt đối không nên nhấn vào đường link có sẵn trong tin nhắn giả mạo ngân hàng gửi đến điện thoại di động. (Ảnh: Hữu Nhật)

Trước thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấn vào đường dẫn lạ được gửi qua SMS, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng quen thuộc. Khi nhận được thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch hoặc chương trình ưu đãi, người dùng cần chủ động kiểm tra qua ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc liên hệ tổng đài được công bố trên website của ngân hàng.

Người dân cũng không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN, số thẻ và mã bảo mật CVV/CVC cho bất kỳ ai; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng hoặc cấp quyền truy cập nhạy cảm cho ứng dụng không đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng ngân hàng, kiểm tra biến động số dư và lịch sử giao dịch. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để yêu cầu khóa tài khoản, thẻ hoặc dịch vụ ngân hàng điện tử khi cần thiết.

Cơ quan Công an lưu ý, việc tin nhắn hiển thị tên định danh ngân hàng không đồng nghĩa với nội dung bên trong là chính thống. Người dùng cần tỉnh táo trước những thông báo mang tính thúc giục, đe dọa hoặc hứa hẹn lợi ích bất thường, tránh để một phút mất cảnh giác dẫn đến nguy cơ mất tiền trong tài khoản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long