Từ ngày 11 đến 13/12, Techfest Việt Nam 2026 trải dọc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với hơn 500 gian hàng, 6 khu triển lãm và một sân khấu chính ngoài trời. Bản đồ dưới đây chỉ cho bạn khu nào có gì, giờ nào nên tới.
Đây là nơi diễn ra Lễ Khai mạc tối thứ Bảy 12/12, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ai không ra được hồ vẫn có thể xem trọn chương trình tại nhà.
34 tỉnh, thành phố mang tới những bài toán thực tế của địa phương mình và tìm startup có giải pháp để chuyển giao.
Hợp với: người muốn xem quê mình đang cần công nghệ gì.
Nơi tập trung các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm từng đoạt giải và những đội lọt Top 10 Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia.
Hợp với: người muốn gặp tận mặt những startup đang được chú ý.
Gian hàng của các tập đoàn công nghệ lớn và các kỳ lân công nghệ.
Hợp với: người làm văn phòng muốn biết doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào đâu.
Đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ có vốn nước ngoài và các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.
Hợp với: người tìm cơ hội học tập, làm việc với đối tác nước ngoài.
Gian hàng của thanh niên, sinh viên, phụ nữ khởi nghiệp và những mô hình kinh doanh sáng tạo đi lên từ cộng đồng.
Hợp với: sinh viên và bất kỳ ai đang ấp ủ một ý tưởng kinh doanh.
Khu trình diễn robot, thiết bị bay không người lái, xe tự hành và các sản phẩm công nghệ an ninh.
Hợp với: gia đình có con nhỏ, nên đi buổi tối khi khu vực lên đèn.
Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm nay rời hội trường, mở cửa liên tục từ 8:30 đến 22:00 trong ba ngày 11, 12 và 13/12 quanh hồ Hoàn Kiếm. Ban tổ chức dự kiến đón 50.000 đến 60.000 lượt khách.
Sự kiện chia làm hai vùng. Vùng sân khấu nằm ở góc phố Đinh Tiên Hoàng và Trần Nguyên Hãn, gồm sân khấu chính, khu đại biểu và khu trình diễn công nghệ. Vùng triển lãm trải dọc hai phố Lê Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng ven hồ, kéo dài tới Tràng Tiền.
Đây là nơi diễn ra Lễ Khai mạc tối thứ Bảy 12/12, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ai không ra được hồ vẫn có thể xem trọn chương trình tại nhà.
34 tỉnh, thành phố mang tới những bài toán thực tế của địa phương mình và tìm startup có giải pháp để chuyển giao.
Hợp với: người muốn xem quê mình đang cần công nghệ gì.
Nơi tập trung các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm từng đoạt giải và những đội lọt Top 10 Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia.
Hợp với: người muốn gặp tận mặt những startup đang được chú ý.
Gian hàng của các tập đoàn công nghệ lớn và các kỳ lân công nghệ.
Hợp với: người làm văn phòng muốn biết doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào đâu.
Đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ có vốn nước ngoài và các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.
Hợp với: người tìm cơ hội học tập, làm việc với đối tác nước ngoài.
Gian hàng của thanh niên, sinh viên, phụ nữ khởi nghiệp và những mô hình kinh doanh sáng tạo đi lên từ cộng đồng.
Hợp với: sinh viên và bất kỳ ai đang ấp ủ một ý tưởng kinh doanh.
Khu trình diễn robot, thiết bị bay không người lái, xe tự hành và các sản phẩm công nghệ an ninh.
Hợp với: gia đình có con nhỏ, nên đi buổi tối khi khu vực lên đèn.
Chạm vào từng khu trên bản đồ để xem chi tiết
Đây là nơi diễn ra Lễ Khai mạc tối thứ Bảy 12/12, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Ai không ra được hồ vẫn có thể xem trọn chương trình tại nhà.
34 tỉnh, thành phố mang tới những bài toán thực tế của địa phương mình và tìm startup có giải pháp để chuyển giao.
Hợp với: người muốn xem quê mình đang cần công nghệ gì.
Nơi tập trung các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm từng đoạt giải và những đội lọt Top 10 Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia.
Hợp với: người muốn gặp tận mặt những startup đang được chú ý.
Gian hàng của các tập đoàn công nghệ lớn và các kỳ lân công nghệ.
Hợp với: người làm văn phòng muốn biết doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào đâu.
Đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ có vốn nước ngoài và các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.
Hợp với: người tìm cơ hội học tập, làm việc với đối tác nước ngoài.
Gian hàng của thanh niên, sinh viên, phụ nữ khởi nghiệp và những mô hình kinh doanh sáng tạo đi lên từ cộng đồng.
Hợp với: sinh viên và bất kỳ ai đang ấp ủ một ý tưởng kinh doanh.
Khu trình diễn robot, thiết bị bay không người lái, xe tự hành và các sản phẩm công nghệ an ninh.
Hợp với: gia đình có con nhỏ, nên đi buổi tối khi khu vực lên đèn.
Khu VI, buổi tối · Xem robot, thiết bị bay, xe tự hành trình diễn.
Khu V và Khu II · Gặp những người khởi nghiệp chỉ hơn mình vài tuổi.
Khu III và hội thảo The Future of Work · Biết công việc của mình sẽ đổi ra sao trong thời AI.
Khu I · Tìm gian của quê mình và bài toán quê mình đang đặt ra.
tối 12/12 · Lễ Khai mạc ở sân khấu chính, hoặc xem trực tiếp trên VTV1.
Cả ba ngày · 8:30-22:00 · Triển lãm, các phiên kết nối đầu tư và hoạt động bên lề
Giờ theo khung chương trình dự kiến, có thể thay đổi theo thông báo của ban tổ chức.
Bên cạnh triển lãm là chuỗi 14 hội thảo, hội nghị. Bốn chủ đề gần với đời sống người đi xem nhất được đánh dấu.