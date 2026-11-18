Ngày 17/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Bắc Ninh đã có cảnh báo tới người dân về chiêu trò lợi dụng khai báo trực tuyến để cấp hộ chiếu.

Cơ quan Công an cho biết, trong thời gian qua, khi người dân từ đủ 14 tuổi ngày càng thuận tiện đăng ký cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, một số đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Ảnh minh hoạ

Để đạt được mục đích trên, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, cán bộ hoặc dịch vụ làm hộ chiếu nhanh để nhận khai hộ. Chúng sẽ đưa ra cam kết sẽ "có lịch sớm", "không cần chờ đợi" và tiến hành thu phí với mức cao.

Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo có thể lập trang web, đường link, ứng dụng giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia để thu thập thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân, yêu cầu chuyển tiền "lệ phí" vào tài khoản cá nhân.

Các đối tượng lừa đảo còn có thể thực hiện hành vi nhắn tin, gọi điện thông báo hồ sơ có sai sót, bị treo và yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc chuyển tiền để "xử lý". Một thủ đoạn khác là đưa ra các thông báo mua bán, "săn" lịch hẹn nộp hồ sơ và tiếp nhận kết quả trên các hội nhóm mạng xã hội.

Trước sự việc trên, Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu chỉ truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an và kiểm tra kỹ địa chỉ trang web trước khi khai báo.

Ngoài ra, người dân cần tự khai báo hồ sơ hoặc nhờ người thân đáng tin cậy; không giao giấy tờ tùy thân, tài khoản định danh điện tử cho người lạ.

Công an cũng khuyến nghị các cá nhân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản VNeID; chỉ nộp lệ phí theo đúng quy định, qua kênh thanh toán chính thức và không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Trong quá trình khai báo, người dân cần thực hiện trung thực, không nhờ người khác làm giả, thay đổi thông tin hồ sơ vì có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người có nhu cầu làm hộ chiếu cần ngừng giao dịch, lưu giữ tin nhắn, chứng từ và kịp thời báo cho Công an phường, xã nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Bắc Ninh, để được hướng dẫn, xử lý.