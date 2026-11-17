Người giao dịch không chỉ mất tiền mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập thông tin đăng nhập, tài khoản ngân hàng, thậm chí vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến để quảng cáo những phần mềm có khả năng đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, theo dõi cuộc gọi, định vị hoặc kiểm soát điện thoại của người khác mà không cần tiếp cận trực tiếp thiết bị.

Để tạo lòng tin, chúng đưa ra những lời quảng cáo như hoạt động bí mật, không bị phát hiện, dễ cài đặt và sử dụng. Một số tài khoản còn đăng tải hình ảnh, video minh họa hoặc cung cấp tài khoản dùng thử nhằm thuyết phục người mua.

Các đối tượng lừa đảo rao bán phần mềm đọc trộm tin nhắn, theo dõi điện thoại để dụ người mua chuyển tiền, sau đó tiếp tục yêu cầu thanh toán nhiều khoản phí. Đáng chú ý, hành vi tự ý đọc trộm, thu thập thông tin riêng tư của người khác còn có thể vi phạm pháp luật. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền để mua phần mềm, đăng ký tài khoản hoặc kích hoạt dịch vụ. Sau khi nhận được tiền, chúng tiếp tục viện nhiều lý do như lỗi kỹ thuật, cần mã kích hoạt, phí bảo mật, phí mở khóa hoặc nâng cấp hệ thống để yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm.

Đáng chú ý, một số trường hợp còn gửi đường link hoặc tệp cài đặt không rõ nguồn gốc. Những tệp này có thể chứa mã độc, được sử dụng để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và truy cập trái phép vào các tài khoản của người dùng.

Người mua có nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân, vi phạm pháp luật

Theo cơ quan công an, thủ đoạn trên không chỉ khiến người mua mất tiền mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập, tài khoản ngân hàng và tài khoản mạng xã hội.

Đặc biệt, việc tự ý truy cập, thu thập hoặc theo dõi trái phép thông tin riêng tư của người khác có thể vi phạm quy định pháp luật, tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không tin tưởng, mua hoặc sử dụng các phần mềm được quảng cáo có khả năng đọc trộm tin nhắn, nghe lén cuộc gọi hay theo dõi điện thoại của người khác khi chưa xác minh được nguồn gốc và tính hợp pháp.

Người dân cũng không chuyển tiền cho cá nhân, tài khoản không rõ danh tính để mua phần mềm, kích hoạt dịch vụ hoặc thanh toán những khoản phí phát sinh bất thường.

Bên cạnh đó, cần tránh truy cập đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không chính thống và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị cho các ứng dụng không đáng tin cậy.

Người dùng nên thiết lập mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra thiết bị, các phiên đăng nhập trên những tài khoản quan trọng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch nếu có thể. Đồng thời, lưu giữ tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để trình báo cơ quan công an gần nhất.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

https://kenh14.vn/cong-an-se-dieu-tra-khi-phat-hien-tai-khoan-ngan-hang-co-cac-giao-dich-nhan-chuyen-tien-nhu-sau-215261117222945512.chn