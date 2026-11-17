Công an xã Ia Pa đề nghị mỗi người dân chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Theo thông tin từ Công an xã Ia Pa (Tỉnh Gia Lai), trong bối cảnh công nghệ thông tin và các nền tảng số ngày càng phát triển, điện thoại thông minh, máy tính và mạng xã hội đã trở thành phương tiện quen thuộc trong đời sống, học tập, lao động và giao dịch của người dân.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng phát tán mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền điều khiển thiết bị và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các thủ đoạn phát tán mã độc ngày càng tinh vi, thường được ngụy trang dưới hình thức tin nhắn, đường link, tệp đính kèm hoặc ứng dụng có nội dung hấp dẫn, đánh vào tâm lý tò mò, lo lắng hoặc mong muốn nhận được quyền lợi của người sử dụng.

Một số phương thức phổ biến được các đối tượng sử dụng như: gửi đường link giả mạo thông báo phạt nguội, thông báo nhận tiền hỗ trợ, nhận quà tặng, cập nhật thông tin cá nhân, xác minh tài khoản ngân hàng;

Giả danh cơ quan Công an, ngân hàng, cơ quan nhà nước để yêu cầu người dân truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng; phát tán các tệp cài đặt định dạng APK thông qua Zalo, Facebook, tin nhắn SMS hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Khi người dùng truy cập đường link độc hại, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc vô tình cấp các quyền truy cập không cần thiết, mã độc có thể xâm nhập vào thiết bị.

Ảnh: Công an xã Ia Pa (Tỉnh Gia Lai)

Tùy theo loại mã độc, các đối tượng có thể thu thập thông tin cá nhân, danh bạ, tin nhắn, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP; theo dõi hoạt động hoặc chiếm quyền điều khiển điện thoại để thực hiện các giao dịch trái phép, gây thiệt hại về tài sản.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm mã độc, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản, Công an xã Ia Pa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp sau:

Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Facebook, email hoặc các nền tảng mạng xã hội khi chưa xác minh được nguồn gốc.

Không tải xuống, cài đặt ứng dụng, tệp APK từ các trang web hoặc nguồn không chính thống; chỉ cài đặt ứng dụng từ Google Play, App Store và kiểm tra kỹ thông tin nhà phát hành.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Không tùy tiện cấp quyền truy cập danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, quyền trợ năng hoặc quyền điều khiển thiết bị cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng và phần mềm bảo mật; kiểm tra, gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường.

Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cài đặt ứng dụng để xác minh thông tin, nhận tiền hỗ trợ, xử lý vi phạm hoặc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Trường hợp nghi ngờ thiết bị bị nhiễm mã độc, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối Internet, không tiếp tục thực hiện các giao dịch tài chính trên thiết bị nghi nhiễm; sử dụng một thiết bị an toàn khác để liên hệ ngân hàng đề nghị hỗ trợ khóa tài khoản hoặc tạm dừng giao dịch khi cần thiết; đồng thời thay đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và thông báo, trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Công an xã Ia Pa đề nghị mỗi người dân chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và cộng đồng cùng nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

An toàn trên không gian mạng bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Hãy luôn cảnh giác trước những đường link lạ, ứng dụng không rõ nguồn gốc và những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản.﻿