Người dùng Facebook cần nhanh chóng lưu lại dữ liệu trước thời hạn Meta đưa ra.

Theo thông báo được Meta cập nhật ngày 12/11, công ty sẽ loại bỏ tính năng cho phép người dùng tạo nhiều trang cá nhân trong cùng một tài khoản Facebook.

Những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email, ứng dụng hoặc bảng tin Facebook, tùy trường hợp.

Meta cho biết các trang cá nhân phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12/2026. Quyết định này không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính hoặc các Facebook Pages của người dùng.

Meta cho biết các trang cá nhân phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12/2026. (Ảnh chụp màn hình)

Tính năng trang cá nhân phụ cho phép người dùng tạo thêm hồ sơ Facebook với bảng tin, danh sách bạn bè và hoạt động riêng, nhưng vẫn được quản lý trong cùng một tài khoản đăng nhập. (Ảnh chụp màn hình)

Trang cá nhân phụ là tính năng được Facebook giới thiệu vào tháng 9/2023, cho phép người dùng tạo thêm nhiều hồ sơ bên cạnh trang cá nhân chính mà không cần đăng ký tài khoản mới.

Mỗi hồ sơ phụ có thể sở hữu tên, danh sách bạn bè, bảng tin và các hoạt động riêng. Người dùng có thể sử dụng chúng để kết nối với những nhóm đối tượng khác nhau, chẳng hạn tách biệt các mối quan hệ công việc, gia đình, bạn bè hoặc sở thích cá nhân.

Đáng chú ý, các trang cá nhân phụ được quản lý chung trong một tài khoản Facebook. Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các hồ sơ mà không cần đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Giải thích về quyết định chấm dứt tính năng này, Meta cho biết việc duy trì nhiều trang cá nhân khiến trải nghiệm Facebook trở nên phức tạp hơn, đồng thời gây khó khăn trong việc cung cấp trải nghiệm nhất quán. Vì vậy, công ty quyết định đơn giản hóa nền tảng bằng cách quay trở lại mô hình một trang cá nhân chính.

Người dùng cần làm gì trước thời hạn 14/12?

Với những người đang sử dụng trang cá nhân phụ, điều quan trọng nhất là chủ động xuất dữ liệu trước thời điểm bị xóa. Người dùng cần chuyển sang từng hồ sơ phụ, truy cập phần Cài đặt và quyền riêng tư, chọn Cài đặt, sau đó tìm mục Thông tin và quyền của bạn để sử dụng tính năng xuất thông tin.

Việc sao lưu cần được thực hiện riêng đối với từng trang cá nhân phụ. Sau ngày 14/12/2026, các hồ sơ này cùng thông tin liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Ngoài ra, những người sử dụng trang cá nhân phụ để quản trị các hội, nhóm trên Facebook cũng cần lưu ý chuyển quyền quản trị sang trang cá nhân chính hoặc một thành viên khác trước thời hạn.

Meta cảnh báo nếu một nhóm không còn quản trị viên sau khi trang cá nhân phụ bị xóa, nhóm đó có thể bị tạm dừng hoạt động cho đến khi có quản trị viên mới.

Người dùng cũng cần chủ động kết nối lại với bạn bè, tham gia các nhóm và theo dõi những Trang cần thiết bằng trang cá nhân chính nếu muốn tiếp tục duy trì các kết nối từ hồ sơ phụ.

Như vậy, thay đổi lần này chỉ áp dụng với tính năng trang cá nhân phụ được tạo bên trong cùng một tài khoản Facebook, không đồng nghĩa với việc Meta xóa toàn bộ tài khoản Facebook thứ hai được đăng ký độc lập. Những người chỉ sử dụng một trang cá nhân chính cũng không bị ảnh hưởng.

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