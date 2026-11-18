Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max vừa có mặt tại Việt Nam, gây chú ý với màn hình phụ ở mặt lưng cùng camera Leica 200MP, giá từ 40 triệu đồng.

Mới đây, Xiaomi đã đưa bộ đôi smartphone cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max về thị trường Việt Nam. Điểm nhấn của hai thiết bị nằm ở màn hình phụ tích hợp ngay mặt lưng, kết hợp hệ thống camera Leica, cùng mức giá niêm yết từ 40 triệu đồng.

Khác với thiết kế smartphone truyền thống, Xiaomi 18 Pro Series được trang bị thêm màn hình ở mặt lưng, bố trí liền mạch với cụm camera Leica. Chi tiết này không chỉ tạo sự khác biệt về ngoại hình mà còn mang đến nhiều cách sử dụng mới, đặc biệt trong chụp ảnh và quay video.

Cụ thể, Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình phụ kích thước 2,9 inch, trong khi phiên bản Xiaomi 18 Pro có kích thước 2,7 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền LTPO AMOLED, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và tính năng Always-on Display.

Thông qua màn hình phụ, người dùng có thể tận dụng hệ thống camera sau để chụp ảnh selfie hoặc quay vlog. Bên cạnh đó, màn hình này còn hiển thị cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn, chỉ dẫn điều hướng và nhiều thông tin khác mà không cần bật màn hình chính.

Xiaomi cũng bổ sung khả năng cá nhân hóa màn hình phụ, cho phép ghim văn bản, hình ảnh hoặc thay đổi giao diện với đồng hồ, hình nền động và hiệu ứng thú cưng.

Đáng chú ý, màn hình phụ còn được tích hợp một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua GenAI Apps. Công nghệ này cho phép người dùng tạo các ứng dụng đơn giản bằng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp qua hai màn hình, hiển thị lời nhắc khi quay vlog và tương tác với trợ lý AI Gemini Live.

Về khả năng nhiếp ảnh, cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều sở hữu hai camera Leica độ phân giải 200MP, gồm camera chính và camera telephoto. Người dùng có thể lựa chọn ba phong cách màu ảnh gồm Original, Leica Authentic và Leica Vibrant.

Ở khía cạnh hiệu năng, Xiaomi 18 Pro Max được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi phiên bản Xiaomi 18 Pro sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Cả hai đều có hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản còn thể hiện ở kích thước màn hình chính. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch, lớn hơn mức 6,4 inch trên Xiaomi 18 Pro. Cả hai thiết bị đều có thiết kế viền màn hình đối xứng ở bốn cạnh, độ rộng 0,99mm và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình.

Về thời lượng sử dụng, Xiaomi 18 Pro Max được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh và công suất sạc nhanh 90W HyperCharge.

Tại Việt Nam, Xiaomi 18 Pro có giá niêm yết khởi điểm 40 triệu đồng, còn Xiaomi 18 Pro Max được bán từ 44 triệu đồng. Với màn hình phụ ở mặt lưng, camera Leica 200MP và cấu hình cao cấp, bộ đôi này là những sản phẩm đáng chú ý t