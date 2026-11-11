Diệp Lê gọi tên chiếc mặt nạ giá gần 25 triệu đồng, hội “phú bà” mê làm đẹp đã biết chưa?

Hội mê skincare chắc chắn sẽ tò mò khi Diệp Lê nhắc đến chiếc mặt nạ có giá lên tới 25 triệu đồng.

Skincare (chăm sóc da) có lẽ là câu chuyện muôn thuở của hội chị em. Từ việc lựa chọn mỹ phẩm, xây dựng chu trình dưỡng da cho đến tìm kiếm những thiết bị làm đẹp công nghệ cao, không ít người sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để duy trì làn da khỏe đẹp.

Đặc biệt, trong bối cảnh các thiết bị chăm sóc da tại nhà ngày càng đa dạng, những chiếc mặt nạ LED ứng dụng công nghệ ánh sáng sinh học đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý.

Mới đây, Diệp Lê cũng khiến cộng đồng quan tâm khi chia sẻ về một giải pháp skincare dành cho những người vừa bận rộn vừa muốn chăm sóc da. Trong video được đăng tải trên mạng xã hội, cô nhắc đến mặt nạ ánh sáng sinh học LED như một thiết bị có thể hỗ trợ việc chăm sóc da tại nhà mà không cần dành quá nhiều thời gian cho các bước dưỡng da truyền thống.

(Nguồn: Diệp Lê)

Sản phẩm được Diệp Lê đề cập là FAQ 202 - Smart Silicone LED Face Mask của thương hiệu FAQ Swiss. Đây là mẫu mặt nạ ứng dụng công nghệ ánh sáng LED đa bước sóng kết hợp ánh sáng cận hồng ngoại (NIR), hướng đến các nhu cầu chăm sóc da như hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa, tình trạng mụn và da không đều màu.

Thiết bị sở hữu thiết kế silicone mềm, ôm sát khuôn mặt, tích hợp hệ thống đèn LED với 7 màu ánh sáng khác nhau cùng công nghệ NIR. Thay vì phải thực hiện nhiều bước skincare, người dùng có thể đeo mặt nạ trong thời gian sử dụng được khuyến nghị để kết hợp chăm sóc da ngay tại nhà.

(Nguồn: Diệp Lê)

Tuy nhiên, mức giá của thiết bị mới là điều khiến nhiều người phải chú ý. Theo thông tin từ gian hàng Shopee, FAQ 202 có giá niêm yết khoảng 24.800.000 đồng, hiện được giảm còn 19.589.000 đồng. Như vậy, ngay cả khi đã giảm hơn 5 triệu đồng, đây vẫn là một khoản đầu tư không nhỏ cho một thiết bị chăm sóc da cá nhân.

Diệp Lê vốn là gương mặt KOL quen thuộc trên mạng xã hội, đặc biệt với các nội dung làm đẹp và những phiên livestream bán hàng thu hút đông đảo người xem. Việc cô chia sẻ về một món đồ skincare có giá trị gần 25 triệu đồng vì thế cũng khiến sản phẩm nhận được thêm sự chú ý.

(Nguồn: Diệp Lê)

Trong lúc hội chị em đang chờ đợi những chương trình ưu đãi lớn dịp cuối năm, siêu sale 11/11 trên Shopee cũng là thời điểm đáng hóng. Liệu chiếc mặt nạ LED đắt đỏ này có tiếp tục được giảm sâu hơn trong ngày hội mua sắm khủng của năm hay không?