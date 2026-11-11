Diệp Lê gây sốc siêu sale livestream 11/11, tặng vàng, iPhone Duo và hoàn tiền thẳng 11 triệu đồng tiền mặt

Lần đầu tiên, livestream của Diệp Lê có nhiều nhãn hàng cùng tặng vàng. Phiên MEGALIVE 11/11 của Diệp Lê còn có 2 chiếc iPhone Duo và màn “thối tiền” 11 triệu đồng cho chính người xem livestream và mua hàng.

Phiên MEGALIVE 11/11 mang tên “Debut Festival by Diệp Lê” bắt đầu lúc 0h ngày 10/11/2026 trên kênh Diệp Lê Official (Shopee Live) và kéo dài đến 1h ngày 12/11/2026. Điều khiến người xem bàn tán nhiều nhất không chỉ là giá sale, mà là danh sách quà tặng dày đặc: iPhone đời mới nhất, vàng, laptop, ghế massage và hàng chục hộp quà mỹ phẩm, trải đều suốt hơn 48 tiếng live.

Phiên MEGALIVE của Diệp Lê mang đến nhiều quà tặng giá trị như vàng, iPhone Duo…

Phần quà khiến chính Diệp Lê cũng phải thốt lên “Wow!” là vàng. Một nhãn hàng đồng hành tặng 1 chỉ vàng trị giá 15 triệu đồng cho người dẫn đầu bảng tích lũy đơn (Top Spender) trên website Diệp Lê. Một nhãn khác cũng tặng 1 chỉ vàng, nhưng chơi ngay trên livestream: chỉ cần đơn từ 500.000 đồng là đã có cơ hội nhận, không cần đua top.

Với giải vàng Top Spender, website chỉ tính đơn phát sinh trong phiên live của Diệp Lê và không phân biệt đơn đặt từ tài khoản nào. Vì vậy người mua có thể xin mã vận đơn của bạn bè, người thân để cộng dồn, tăng cơ hội về đích.

Một phần quà giá trị khác là 2 chiếc iPhone Duo cũng cực kỳ hấp dẫn các tín đồ mua sắm

Bên cạnh vàng, Diệp Lê tặng riêng 2 chiếc iPhone Duo, một trắng một đen. Đây là mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple và được nhiều người săn đón thời gian qua. Được biết, mức giá thấp nhất để sở hữu một chiếc iPhone Duo là từ 64,99 triệu đồng.

Giải thưởng này sẽ được trao cho người thắng trong minigame và chia thành 2 đợt vào 1h sáng ngày 10/11 và 1h ngày 11/11.

MEGALIVE của Diệp Lê thu hút người xem với nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi hấp dẫn

Theo lời Diệp Lê, có một chương trình mà các tín đồ mua sắm không nên bỏ lỡ của nhãn hàng Obagi chạy theo mô hình “cây lộc vàng”, người mua chi bao nhiêu được hoàn bấy nhiêu, tối đa 11 triệu đồng.

Diệp Lê chia sẻ: “Nhãn hàng chơi lớn, lên livestream của chị nói thế này: chỉ cần có đơn là hoàn thẳng 11 triệu đồng. Nhận sản phẩm rồi mà còn được thối thêm 11 triệu nữa”.

Diệp Lê chia sẻ cô cũng đầy ngỡ ngàng trước độ chịu chơi của các nhãn hàng

Ngoài vàng, iPhone Duo và nhiều voucher ưu đãi xuyên suốt phiên MEGALIVE, bảng Top Spender còn có một chiếc MacBook Air trị giá 20 triệu đồng do nhãn hàng tài trợ. Diệp Lê cũng góp quà riêng: Top 1 nhận box mỹ phẩm niêm yết 20 triệu đồng, Top 2 nhận ghế massage 8 triệu đồng, Top 3 và Top 4 nhận box mỹ phẩm lần lượt 3 triệu và 2 triệu đồng.

Người không đua top vẫn có cơ hội nhận quà qua hàng chục minigame với đơn từ 200.000 đồng, quà gồm AirPods, máy lọc không khí, máy triệt lông trị giá 16 triệu đồng, nước hoa và nhiều hộp quà skincare, makeup.

Để không bỏ lỡ quà, người mua nên đặt hàng đúng kênh có tích xanh Diệp Lê Official. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên nhắc người xem quay màn hình lại khi tham gia minigame.

Phiên MEGALIVE 11/11 của Diệp Lê sẽ khép lại lúc 1h ngày 12/11/2026.