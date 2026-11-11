Một linh kiện trong điện thoại cũ đang đắt giá đến mức các hãng phải tháo ra dùng lại

Những linh kiện tháo từ thiết bị cũ được xử lý lại rồi đưa vào điện thoại mới, giúp giảm chi phí sản xuất và giữ giá bán.

Theo báo cáo TrendForce công bố ngày 6/11, tỷ lệ smartphone sử dụng bộ nhớ được xử lý lại theo phương pháp “reball” ước đạt 3-4% trong năm 2026. Con số này có thể tăng lên 7-9% vào năm 2027, khi giá DRAM tiếp tục gây áp lực lên các nhà sản xuất.

Xu hướng hiện tập trung ở điện thoại phổ thông, nơi một khoản tăng chi phí linh kiện cũng có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. Thay vì chỉ mua chip mới, các hãng có thêm lựa chọn tận dụng bộ nhớ từ những thiết bị đã qua sử dụng hoặc bị loại bỏ.

“Reball” là quá trình làm lại các bi hàn ở mặt dưới chip để linh kiện có thể được gắn lên bo mạch khác. Với bộ nhớ thu hồi từ thiết bị cũ, kỹ thuật viên gia nhiệt để tháo chip, làm sạch phần thiếc còn lại rồi tạo các bi hàn mới trước khi lắp vào sản phẩm tiếp theo.

Một bước trong quá trình reball chip. Ảnh u_kawy

Thứ được nung chảy trong quá trình này là mối hàn, chứ không phải bản thân chip nhớ. Linh kiện được giữ lại để tái sử dụng, giúp nhà sản xuất giảm phụ thuộc vào nguồn chip mới đang ngày càng đắt đỏ.

Nguồn cung hiện chủ yếu là RAM LPDDR4X dung lượng 4GB, thường được dùng trong smartphone 4G có giá dưới 1.299 nhân dân tệ, khoảng 200 USD. Đây là phân khúc người mua nhạy cảm với giá, khiến các hãng khó chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Giá DRAM được dự báo tiếp tục tăng trong quý I/2027, nên bộ nhớ tái sử dụng có thể dần xuất hiện ở những phân khúc cao hơn. Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu tên thương hiệu hay mẫu điện thoại cụ thể sử dụng loại linh kiện này, vì vậy chưa thể xác định sản phẩm nào trên thị trường đang dùng RAM thu hồi.

Giữ giá bán nhưng thêm bài toán chất lượng

Tận dụng chip cũ có thể giúp điện thoại phổ thông duy trì mức giá dễ tiếp cận. Đổi lại, nhà sản xuất phải kiểm soát nguồn linh kiện và chất lượng xử lý, bởi bộ nhớ thu hồi có thể khác nhau về lịch sử sử dụng và tình trạng hoạt động.

TrendForce cảnh báo sự thiếu đồng đều về chất lượng có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy, tuổi thọ thiết bị và làm tăng chi phí bảo hành. Dù vậy, tỷ trọng bộ nhớ tái sử dụng vẫn còn nhỏ, khó đủ sức đảo ngược đà tăng giá DRAM.

Áp lực giá cũng khiến người chơi PC tìm cách tận dụng chip nhớ sẵn có. Gần đây, một người đam mê phần cứng đã tháo chip từ bộ RAM laptop SK hynix DDR5-5600 dung lượng 32GB mua với giá khoảng 120 USD, rồi chuyển sang bo mạch RAM desktop tùy chỉnh; bộ nhớ sau khi hoàn thiện được báo cáo có thể đạt tốc độ DDR5-7800.

Những cách làm này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và kỹ năng xử lý các mối hàn rất nhỏ, nên khó trở thành công việc nâng cấp thông thường tại nhà. Nhưng từ smartphone giá rẻ đến máy tính cá nhân, chúng cho thấy linh kiện cũ đang có thêm giá trị khi bộ nhớ mới trở nên đắt đỏ và khó tiếp cận hơn.