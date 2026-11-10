Tin vui cho người muốn mua iPhone 18 giá rẻ

iPhone 18 giá rẻ được đồn đoán sẽ có màn hình lớn hơn, pin dung lượng cao và chip xử lý thế hệ mới.

Theo thông tin được leaker Fixed Focus Digital chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, sơ đồ linh kiện của iPhone 18 và iPhone 18e đã xuất hiện trên Internet.

Hai thiết bị có tên mã lần lượt là Taycan và Nevera. Nguồn tin cho biết những thông số thể hiện trong sơ đồ phần lớn trùng khớp với thông tin mà người này thu thập được.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 dựa trên các tin đồn. (Ảnh: 9to5Mac)

Đáng chú ý, cả iPhone 18 lẫn iPhone 18e đều được cho là trang bị pin dung lượng 4.430 mAh. Con số này cao hơn khoảng 21% so với iPhone 17 (3.692 mAh) và 11% so với iPhone 17e (4.005 mAh). Nếu thông tin chính xác, hai mẫu máy có thể sử dụng chung một loại pin.

Dung lượng pin tăng được cho là nhờ Apple điều chỉnh thiết kế bên trong, đặc biệt ở hệ thống loa ngoài và bộ rung xúc giác. Tuy nhiên, khác biệt về camera vẫn được duy trì: iPhone 18 tiêu chuẩn có hai camera sau, trong đó bổ sung ống kính góc siêu rộng, còn phiên bản 18e tiếp tục sử dụng một camera đơn.

Thông tin về màn hình của iPhone 18e hiện chưa thống nhất. Trước đó, leaker Digital Chat Station cho rằng máy vẫn sử dụng tấm nền OLED 6,1 inch, tần số quét 60Hz, đi kèm camera chính 48MP và camera trước được nâng cấp. Trong khi đó, nguồn tin từ Fixed Focus Digital lại cho thấy khả năng Apple tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch.

Về hiệu năng, Digital Chat Station dự đoán iPhone 18e sẽ sử dụng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm, thay thế A19 tiến trình 3nm trên iPhone 17e. Đây có thể là một trong những nâng cấp quan trọng nhất của mẫu iPhone giá rẻ thế hệ mới.

Ảnh phác hoạ iPhone 18 dựa trên các tin đồn. (Ảnh: The Apple Hub)

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo trước đó cũng dự đoán các mẫu iPhone tiêu chuẩn ra mắt đầu năm 2027 sẽ có RAM 9GB, tăng từ 8 GB trên thế hệ hiện tại. Ngoài ra, iPhone 18 và 18e được cho là cùng trang bị modem C2 do Apple tự phát triển, thay cho Snapdragon X80 trên iPhone 17 và C1X trên iPhone 17e.

Theo kế hoạch được đồn đoán, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ thứ hai vào đầu năm 2027. Hiện chưa có thông tin về giá bán của iPhone 18e. Thế hệ tiền nhiệm iPhone 17e có giá khởi điểm 600 USD tại Mỹ, tương đương khoảng 18 triệu đồng ở Việt Nam, với bộ nhớ trong 256GB.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể đắt hơn thế hệ trước. Digital Chat Station từng đề cập khả năng Apple điều chỉnh giá bán, song chưa rõ mức tăng được tính dựa trên giá khởi điểm hay giá bán hiện tại của iPhone 17. Trước đó, Apple đã nâng giá khởi điểm của mẫu máy này từ 800 USD lên 900 USD trong đợt điều chỉnh hồi tháng 9.

Theo MacRumors

https://kenh14.vn/tin-vui-cho-nguoi-muon-mua-iphone-18-gia-re-215261110223642251.chn