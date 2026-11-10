Muốn nhận đủ 160 triệu đồng đảm bảo thu nhập khi chạy Grab, tài xế xe điện phải chạy khoảng 27 chuyến mỗi ngày

Mức đảm bảo thu nhập hấp dẫn đi kèm những điều kiện không dễ đạt.

Từ Brasil đến Singapore, điều khoản quan trọng không kém giá bán

Tại Brasil, BYD triển khai chương trình bán xe giá riêng cho tài xế công nghệ và taxi từ 19/6 đến 30/6/2026. Dolphin Mini được chào giá 109.990 real, còn Dolphin GS dành cho tài xế ứng dụng có giá 139.990 real.

Để tham gia, tài xế phải có tài khoản hoạt động ít nhất 12 tháng và hoàn thành tối thiểu 100 chuyến. Trần lãi vay qua tổ chức tín dụng liên kết BNDES là 0,99% mỗi tháng với nam và 0,91% với nữ. BYD còn hợp tác Porto Seguro cung cấp bảo hiểm phí cố định cho xe Dolphin mới, không dành riêng cho tài xế ứng dụng.

Nhưng tháng 5/2026, báo chí Brasil đưa tin hãng giảm giới hạn bảo hành pin với xe chạy thương mại từ 500.000 km xuống 200.000 km. Thời hạn vẫn là 8 năm, chính sách không áp dụng ngược cho xe đã bán và hãng chưa lên tiếng chính thức.

Tại Singapore, từ ngày 30/10/2026, xe gọi xe do cá nhân sở hữu chỉ được vay tối đa 70% giá mua nếu giá trị OMV không quá 20.000 SGD. Với OMV cao hơn, tỷ lệ vay giảm còn 60%. Kỳ hạn vay tối đa là 7 năm. Nhà quản lý đưa ra điều chỉnh khi lượng xe đăng ký loại này tăng khoảng 500 chiếc mỗi tháng.

Hai thị trường có chính sách khác nhau, nhưng cùng cho thấy giá bán hấp dẫn chưa đủ để đánh giá hiệu quả kinh doanh xe dịch vụ. Những điều khoản đi kèm mới là phần cần được tính kỹ.

Để chạm mức đảm bảo 160 triệu đồng, tài xế phải hoàn thành 3.200 chuyến

Tại Việt Nam, Grab công bố chương trình đảm bảo thu nhập tối đa 160 triệu đồng cho đối tác mua xe BYD và hoạt động trên nền tảng. Chương trình áp dụng cho giai đoạn từ 7/9 đến 31/12/2026, với quyền lợi được xét trong bốn kỳ. Phạm vi áp dụng toàn quốc trừ Phú Quốc, không bao gồm dịch vụ GrabCar thuê theo giờ.

Mốc đầu tiên là 15 triệu đồng với tối thiểu 260 chuyến. Hoàn thành 400 chuyến được xét mức 20 triệu đồng, còn 600 chuyến tương ứng 30 triệu đồng. Muốn đạt mức cao nhất 40 triệu đồng, tài xế phải hoàn thành ít nhất 800 chuyến.

Mỗi kỳ kéo dài khoảng 30 ngày, cho phép quy đổi thành khối lượng công việc trung bình. Mốc 260 chuyến tương đương khoảng 9 chuyến mỗi ngày nếu hoạt động liên tục. Với 400 chuyến, bình quân khoảng 13 chuyến mỗi ngày, còn 600 chuyến tương đương 20 chuyến mỗi ngày.

Ở mốc cao nhất, 800 chuyến trong khoảng 30 ngày đồng nghĩa tài xế phải chạy khoảng 27 chuyến mỗi ngày. Phép tính này giả định tài xế làm việc tất cả các ngày trong kỳ, không có ngày nghỉ.

Đáng chú ý, không phải mẫu xe nào cũng được hưởng đủ bốn mốc. BYD M6 được áp dụng toàn bộ, trong khi Dolphin chỉ được xét đến mốc thứ ba. Như vậy, Dolphin có mức đảm bảo tối đa 30 triệu đồng mỗi kỳ, tương đương 120 triệu đồng cho bốn kỳ.

Chỉ tài xế M6 mới có thể chạm mức đảm bảo 160 triệu đồng. Điều kiện là hoàn thành ít nhất 800 chuyến trong từng kỳ, tương đương tối thiểu 3.200 chuyến qua khoảng bốn tháng.

Lô xe BYD M6 bàn giao cho Vinasun Taxi tại TP.HCM.

Số chuyến chưa phải tiêu chí duy nhất để được xét đảm bảo thu nhập. Tỷ lệ nhận chuyến trung bình mỗi kỳ phải đạt từ 95%, trong khi tỷ lệ hủy chuyến không vượt 3%.

Một chi tiết quan trọng khác nằm ở bản chất khoản tiền được đảm bảo. Trang chương trình của Grab ghi rõ: "Mức đảm bảo thu nhập là khoản thu nhập tối thiểu mà Bác tài sẽ nhận được nếu đạt đủ các điều kiện của chương trình".

Đây là mức sàn thu nhập, không phải khoản thưởng được cộng thêm vào doanh thu chạy xe. Thu nhập thực tế được tính từ doanh thu vận tải sau khi trừ phí ứng dụng, thuế và các khoản khấu trừ khác nếu có.

Ví dụ minh họa, tài xế M6 đạt điều kiện mốc 40 triệu đồng nhưng chỉ có thu nhập ròng 38 triệu đồng sẽ được bù 2 triệu đồng. Nếu thu nhập ròng đạt từ 40 triệu đồng trở lên, tài xế không phát sinh khoản bù.

Những dòng chữ nhỏ và chi phí thực tế của tài xế

Ngoài đảm bảo thu nhập, chương trình còn hỗ trợ tối đa 20 lần sạc đầu tiên mỗi tháng trong thời gian không quá sáu tháng. Mỗi lần hỗ trợ tối đa 35 kWh, tài xế thanh toán trước và được cộng tiền vào ví ngày 7 tháng sau.

Điều kiện hỗ trợ sạc cũng khác với đảm bảo thu nhập. Tài xế cần hoàn thành tối thiểu 260 chuyến, duy trì tỷ lệ nhận chuyến từ 80% và tỷ lệ hủy không quá 5%.

Trang chương trình ghi khoản hỗ trợ sạc "được ghi nhận là tiền thưởng và tính vào doanh thu của Đối tác". Thuế được khấu trừ trước khi tiền hỗ trợ được ghi nhận vào ví.

Một trạm sạc xe điện quy mô lớn tại Hà Nội.

Thời hạn hỗ trợ sạc tối đa sáu tháng, còn đảm bảo thu nhập chỉ kéo dài bốn kỳ. Hai chính sách có điều kiện và cách xét quyền lợi riêng.

Ngoài ra, tài xế chuyển khu vực hoạt động sẽ bị dừng chương trình từ thời điểm chuyển vùng. Các chuyến sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích không được tính, còn trường hợp nghi gian lận có thể bị truy thu khoản đã thanh toán.

Đặc biệt, trang chương trình nêu: "Grab có toàn quyền quyết định điều kiện và mức đảm bảo thu nhập cuối cùng".

Ngày 5/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố kết quả xác minh sơ bộ chính sách giá và phí của Grab. Kết quả cho thấy khoảng 0,13% số chuyến từ năm 2024 có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ với tài xế. Grab dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các trường hợp liên quan.

Từ ngày 10/11/2026, phí sử dụng ứng dụng Grab giảm từ mức tối đa 28,76% xuống 25%. Tổng phí nền tảng và phí ứng dụng không vượt 32% giá trị hành khách thanh toán.

Với tài xế hoàn thành đủ điều kiện nhưng thu nhập ròng thấp hơn mức sàn, chương trình đảm bảo thu nhập thực sự là một tấm đệm tài chính. Việc tổng phí đã có trần 32% cũng là thay đổi đáng ghi nhận đối với người chạy dịch vụ. Nhưng mức đảm bảo 160 triệu đồng vẫn phải được đặt cạnh yêu cầu hoàn thành hàng nghìn chuyến xe cùng những tiêu chí vận hành cụ thể. Con số lớn trên trang giới thiệu có thể khiến việc mua xe trở nên hấp dẫn, còn những dòng điều khoản mới cho thấy khối lượng công việc cần thực hiện để đạt mức thu nhập ấy.