Công an phát thông báo tới những ai nhận tin nhắn SMS có nội dung sau

Người dùng cần đặc biệt thận trọng khi tiếp nhận các tin nhắn liên quan đến tài khoản ngân hàng, kể cả khi chúng xuất hiện trong luồng hội thoại quen thuộc.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) của ngân hàng. Điểm đáng chú ý là tin nhắn do kẻ gian phát tán có thể hiển thị ngay trong luồng hội thoại chứa những thông báo chính thức từ ngân hàng mà người dùng từng nhận trước đó.

Điều này khiến nhiều người dễ nhầm tưởng tin nhắn mới cũng được gửi từ ngân hàng, đặc biệt khi nội dung được trình bày dưới tên thương hiệu quen thuộc và xuất hiện cùng các thông báo biến động số dư, giao dịch trước đây.

Về nội dung, các đối tượng thường sử dụng những thông báo có tính hấp dẫn hoặc tạo cảm giác cấp bách để dụ người nhận làm theo.

Chẳng hạn, tin nhắn thông báo khách hàng được nhận quà, điểm thưởng sắp hết hạn hoặc tài khoản cần xác minh, cập nhật thông tin. Đi kèm những nội dung này thường là đường link yêu cầu người dùng truy cập để thực hiện thao tác.

Đáng lo ngại, việc tin nhắn xuất hiện đúng tên ngân hàng và nằm trong luồng hội thoại cũ không đồng nghĩa với việc đây là thông báo chính thức. Điều đó cũng không có nghĩa hệ thống của ngân hàng đã bị xâm nhập.

Theo cảnh báo từ Công an TP. Bắc Ninh, một trong những phương thức có thể được các đối tượng sử dụng là thiết bị giả trạm thu phát sóng di động (BTS giả). Các thiết bị này có thể được đưa đến gần khu vực có người dùng để phát tán hàng loạt tin nhắn mạo danh thương hiệu ngân hàng.

Sau khi nhận được tin nhắn, nếu người dùng mất cảnh giác và truy cập đường link đính kèm, họ có thể bị chuyển hướng đến các website giả mạo có giao diện được thiết kế giống trang web hoặc ứng dụng của ngân hàng.

Tại đây, các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật khác với lý do xác minh tài khoản, nhận ưu đãi hay cập nhật dữ liệu.

Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Khi người dùng cung cấp những thông tin này, kẻ gian có thể lợi dụng để truy cập tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền. Trong trường hợp nạn nhân tiếp tục cung cấp mã xác thực giao dịch, nguy cơ mất tiền càng lớn.

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở việc các đối tượng không chỉ lợi dụng tâm lý ham ưu đãi hoặc lo sợ tài khoản gặp sự cố, mà còn khai thác sự tin tưởng của người dùng đối với tên thương hiệu ngân hàng hiển thị trên điện thoại.

Làm gì để không sập bẫy tin nhắn giả mạo?

Trước thủ đoạn lừa đảo trên, người dùng cần đặc biệt thận trọng khi tiếp nhận các tin nhắn liên quan đến tài khoản ngân hàng, kể cả khi chúng xuất hiện trong luồng hội thoại quen thuộc.

Trước hết, không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, đặc biệt là những đường dẫn yêu cầu đăng nhập, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc xác minh thông tin cá nhân. Khi cần kiểm tra ưu đãi, điểm thưởng hay tình trạng tài khoản, người dùng nên chủ động truy cập ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc website đã được xác thực.

Bên cạnh đó, khi nhận được thông báo bất thường về biến động số dư, giao dịch, bảo mật tài khoản hoặc yêu cầu cập nhật thông tin, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng thông qua số tổng đài được công bố trên website, ứng dụng chính thức hoặc đến quầy giao dịch để xác minh. Không sử dụng số điện thoại hay đường link được cung cấp trong tin nhắn đáng ngờ.

Đặc biệt, người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân nào thông qua đường link hoặc cuộc gọi không xác thực. Việc tin nhắn hiển thị đúng tên ngân hàng, thậm chí nằm chung luồng với những thông báo trước đó, không phải căn cứ để khẳng định tính xác thực.

Trong bối cảnh các thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi, việc kiểm tra nguồn gửi và xác minh thông tin qua kênh chính thức là bước cần thiết để bảo vệ tài khoản, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.