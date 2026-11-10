Hãng phá sản rồi ‘sống lại’: chủ xe cũ còn lại gì?

Na Tra có thể được cứu, nhưng chủ xe cũ vẫn chưa biết ai sẽ sửa xe cho mình.

Năm 2022, Na Tra (Neta) giao khoảng 152.000 xe tại Trung Quốc, đứng đầu nhóm hãng xe điện khởi nghiệp về doanh số, theo Tân Hoa Võng. Thương hiệu này đi lên bằng những mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá dễ tiếp cận, rồi mang công thức ấy sang Đông Nam Á. Tại Malaysia, mẫu Na Tra V ra mắt năm 2023 với giá 99.800 ringgit (khoảng 640 triệu đồng), kèm bảo hành dài hạn cho pin và linh kiện điện cao áp.

Na Tra V, mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ từng giúp Na Tra dẫn đầu nhóm hãng xe điện khởi nghiệp.

Khi sổ bảo hành không còn người nhận

Vị trí dẫn đầu không kéo dài. Ngày 12/6/2025, Tòa án nhân dân trung cấp Gia Hưng thụ lý đơn phá sản tái cấu trúc của Hợp Chúng Tân Năng Nguyên, công ty mẹ của Na Tra. Theo báo Đệ Nhất Tài Kinh, hơn 400.000 chủ xe sau đó đứng trước cảnh bảo hành mất hiệu lực, khó tìm phụ tùng, thậm chí bị từ chối bảo hiểm vật chất xe.

Theo trang Khoái Khoa Kỹ ngày 3/7/2026, chị Vương ở Tây An mua một chiếc Na Tra S bằng tiền mặt năm 2023. Đến đầu năm 2026, hệ thống pin hỏng khiến chiếc xe không thể lăn bánh, trong khi kênh chăm sóc khách hàng và ứng dụng của hãng đều đã ngừng hoạt động. Nhà sản xuất cell pin sửa miễn phí một lần, nhưng chỉ hơn 10 ngày sau lỗi cũ lại tái diễn.

Một chiếc Na Tra S, dòng xe có chủ xe tại Tây An gặp lỗi pin liên tục sau khi hãng ngừng hoạt động.

Kế hoạch hồi sinh chưa qua được cổ đông

Ngày 11/9/2026, hội nghị chủ nợ lần thứ tư xem xét dự thảo tái cấu trúc, theo đó một quỹ đầu tư tại Chiết Giang góp 3 tỷ tệ (khoảng 11.800 tỷ đồng) để nắm 70,62% cổ phần. Theo Tân Hoa Võng, giai đoạn đầu của kế hoạch là khôi phục dây chuyền sản xuất, nhà cung cấp và mạng lưới hậu mãi. Trang TechWeb cho biết bước đầu tiên là tái sản xuất mẫu Na Tra X để bán ra nước ngoài.

Khoảng cách tài chính vẫn rất lớn. Theo Tân Hoa Võng, tài sản của công ty được định giá khoảng 1,742 tỷ tệ, trong khi tổng nợ lên tới khoảng 16,859 tỷ tệ (khoảng 66.300 tỷ đồng). Ngày 19/10/2026, hãng tin Tài Liên Xã cho biết hai nhóm chủ nợ đã thông qua dự thảo nhưng nhóm cổ đông bỏ phiếu không tán thành, nên phương án vẫn phải chờ thêm thủ tục và sự phê chuẩn của tòa án.

Na Tra GT, mẫu xe thể thao điện của hãng. Tương lai của các dòng xe nằm ngoài kế hoạch hồi sinh vẫn chưa rõ.

Chủ xe cũ còn lại gì

Phương án có nhắc tới việc khôi phục hậu mãi, và đó là cam kết đáng giá nhất với chủ xe cũ. Nhưng cam kết ấy phụ thuộc vào một dự thảo chưa được thông qua, một khoản vốn chưa giải ngân và một dòng xe ưu tiên thị trường nước ngoài. Ở Malaysia, đầu năm 2026, một đại lý thuộc kênh phân phối chính thức chào bán Na Tra V với giá 39.999 ringgit, kèm bảo hành chỉ 6 tháng, theo trang SoyaCincau.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 1/2026, Trung Quốc là nguồn cung ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam với 6.661 chiếc, mang theo nhiều thương hiệu mới cùng lúc. Trường hợp Na Tra cho thấy khi một hãng gặp khó, phương án giải cứu được tính theo khả năng sinh lời của từng dòng xe, chứ không theo số chủ xe đang chờ bảo hành. Hãng có thể sống lại trên giấy tờ, còn chiếc xe trong gara của chủ cũ vẫn cần một người chịu trách nhiệm sửa chữa nữa mới đầy đủ.