Vừa chuyển khoản trả tiền hàng, shipper báo "chuyển nhầm": Công an cảnh báo cuộc gọi tiếp theo

Vừa chuyển khoản trả tiền đơn hàng, người mua nhận được thông báo từ “shipper” rằng tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản đăng ký chạy shipper, và nếu không hủy kịp có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính. Công an tỉnh Vĩnh Long cảnh báo đây là bước mở đầu của một chuỗi lừa đảo nối tiếp, với kẻ thứ hai giả danh nhân viên bưu điện.

Ngày 06/11/2026, Công an tỉnh Vĩnh Long phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper), kết hợp mạo danh nhân viên bưu điện hoặc đơn vị vận chuyển, để dẫn dụ người dân chuyển tiền. Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo “tiếp tục biến tướng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng”. Cảnh báo được đưa ra đúng mùa mua sắm trực tuyến cuối năm, khi mỗi ngày nhiều người nhận vài cuộc gọi từ shipper, nên một cuộc gọi tự xưng giao hàng rất khó gây nghi ngờ.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kịch bản bắt đầu bằng một cuộc gọi bình thường. Đối tượng tự xưng là shipper đang giao một đơn hàng, và người dân chuyển khoản thanh toán như mọi lần. Ngay sau đó, đối tượng thông báo người dân đã chuyển nhầm vào số tài khoản dùng để đăng ký chạy shipper hoặc tham gia dịch vụ giao hàng trực tuyến. Chúng viện lý do việc đăng ký này có thể ảnh hưởng quyền lợi, phát sinh nghĩa vụ tài chính hoặc rủi ro pháp lý nếu không được hủy kịp thời.

Tin nhắn giả danh nhân viên giao hàng để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long)

Để tăng độ tin cậy, đối tượng đưa cho người dân một số điện thoại, giới thiệu là “tổng đài bưu điện”, “trung tâm hỗ trợ đơn vị vận chuyển” hoặc “bộ phận hủy tài khoản shipper”. Khi người dân gọi đến, một đối tượng khác giả danh nhân viên bưu điện, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và làm các thao tác chuyển tiền với lý do xác minh tài khoản hoặc hoàn tất thủ tục hủy đăng ký.

Cái bẫy thực sự nằm ở bước tiếp theo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng thường báo giao dịch bị lỗi, nhập sai nội dung chuyển khoản, sai cú pháp hoặc tiền chưa được hệ thống ghi nhận. Chúng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm nhiều lần để “khắc phục lỗi”, “mở khóa giao dịch”, “đồng bộ hệ thống” hoặc “hoàn trả toàn bộ tiền đã chuyển”. Đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa, số tiền đã bị chiếm đoạt, còn các đối tượng xóa thông tin và cắt liên lạc.

Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định: “Các đơn vị bưu chính, vận chuyển và cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền để hủy đăng ký tài khoản giao hàng, xác minh thông tin hay khắc phục lỗi hệ thống”. Theo cơ quan công an, đây là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm người gọi nhắc đến chuyện “đăng ký tài khoản giao hàng” mà bản thân không hề thực hiện chính là lúc cần dừng cuộc trò chuyện.

Cách chia vai qua nhiều người, chuyển máy từ “shipper” sang “nhân viên” khác, từng bị lực lượng công an triệt phá. Ngày 28/08/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra một nhà sàn ở thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, phát hiện 9 người đang giả danh shipper gọi điện cho người mua hàng online. Nhóm này chia thành 3 tuyến. Tuyến thứ nhất giả shipper, báo khách “đã đăng ký dịch vụ 4 triệu đồng/tháng”. Tuyến thứ hai giả nhân viên kho. Tuyến thứ ba giả nhân viên công ty mẹ của đơn vị giao hàng, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản đã chuẩn bị sẵn. Bước đầu, nhóm này chiếm đoạt gần 400 triệu đồng, và 7 người đã bị khởi tố theo khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Một biến thể khác từng được Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo vào cuối tháng 5/2026. Kẻ gian giả shipper báo mất hàng, xin kết bạn Zalo, rồi gọi video giả danh công an, nói gói hàng chứa hàng cấm để ép nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản và mã OTP.

Để phòng ngừa, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng shipper, nhân viên bưu điện hoặc đơn vị vận chuyển thông báo về việc đăng ký tài khoản giao hàng mà bản thân không thực hiện. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin tài khoản cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Không chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ ai với lý do xác minh tài khoản, hủy đăng ký dịch vụ hay khắc phục lỗi giao dịch.

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân nên tự liên hệ tổng đài chính thức của đơn vị liên quan để kiểm tra, không gọi vào số do người lạ cung cấp. Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện bị lừa, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long