Công an vừa phát thông báo quan trọng về khóa tài khoản định danh điện tử trên VNeID

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Ảnh minh họa

Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng liên tục giả danh cán bộ công an, thông báo thông tin căn cước, cư trú của người dân bị sai lệch và yêu cầu cập nhật VNeID ngay để tránh bị khóa tài khoản. Qua đó, chúng dụ nạn nhân cài ứng dụng giả, cung cấp mã OTP, mật khẩu, hình ảnh khuôn mặt nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Các đối tượng thường gọi từ số điện thoại cá nhân, đọc đúng thông tin của nạn nhân để tạo lòng tin, sau đó đe dọa khóa tài khoản định danh nếu không cập nhật ngay. Chúng yêu cầu gọi video, kết bạn qua Zalo, Telegram hoặc cài ứng dụng từ đường link, mã QR, tệp tin bên ngoài kho ứng dụng chính thức.

Ứng dụng giả mạo VNeID có thể yêu cầu cấp quyền Trợ năng, nhập thông tin cá nhân, mã OTP và chụp ảnh khuôn mặt. Từ đó, kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần lưu ý:

- Tài khoản định danh điện tử mức 2 chỉ được cấp trực tiếp tại công an cấp xã. VNeID chính thức chỉ có trên App Store và Google Play.

- Công an không yêu cầu người dân cung cấp OTP, chuyển tiền, cài ứng dụng lạ hay làm việc qua điện thoại, video call để phục vụ điều tra.

- Không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài tệp do người lạ gửi; không cấp quyền Trợ năng cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.