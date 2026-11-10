11 nhà sáng tạo Việt Nam tranh tài tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Ninh Anh Bùi, Long Chun, Gia đình Thảo Dương cùng 8 nhà sáng tạo nội dung khác sẽ đại diện Việt Nam tham dự TikTok Awards Đông Nam Á 2026, diễn ra tại Bali (Indonesia) vào ngày 27/11.

TikTok vừa công bố 11 nhà sáng tạo nội dung có lượt bình chọn cao nhất tại Việt Nam, qua đó lựa chọn những gương mặt đại diện quốc gia tham dự TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Danh sách được công bố tại buổi họp báo diễn ra ngày 9/11 tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

Theo ban tổ chức, vòng bình chọn cấp quốc gia diễn ra từ ngày 12/10 đến 26/10, thu hút hơn 13 triệu lượt bình chọn dành cho các nhà sáng tạo nội dung được đề cử. Những gương mặt được lựa chọn sẽ bước vào vòng đánh giá cấp khu vực, cạnh tranh cùng các đại diện đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Danh sách 11 đại diện Việt Nam trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ giải trí, giáo dục, thể thao đến ẩm thực, thời trang và thương mại điện tử. Cụ thể gồm:

Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung của năm_ Bùi Anh Ninh (@a.ninhh_)

- Rising Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung triển vọng của năm: Nguyễn Hoàng Dương (@duonghoangnguyen96).

- Education Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung giáo dục của năm: Trần Thanh Thiên (@davoslingo).

- Sport Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm: Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official).

Food Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung ẩm thực của năm: Hồ Khắc Vĩnh (@vinhthichanngon)

- Entertainment Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm: Trần Bảo Trân (@ranxaneo).

- Beauty & Fashion Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung làm đẹp và thời trang của năm: Trần Thị Thu Thủy (@sophia.beauty99).

Lifestyle Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung phong cách sống của năm: Lê Nhựt Quan (@quankhonggo).

- Popular Video of the Year - Video nổi bật của năm: Đỗ Ngọc Tường Minh (@dntminh).

- TikTok LIVE Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung LIVE của năm: Nguyễn Thị Phương Thảo (@aley.nguyenx).

TikTok Shop Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop của năm: Trần Hoàng Long (@longchunchun)

Chia sẻ tại sự kiện, nhà sáng tạo Trần Hoàng Long (@longchunchun) cho biết: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi trở thành một trong những gương mặt góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phát triển nội dung, lan tỏa những câu chuyện tích cực đến cộng đồng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ê-kíp và khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua”.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức ở quy mô khu vực. Theo ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, chương trình hướng đến việc ghi nhận những nhà sáng tạo có khả năng kết nối cộng đồng, thúc đẩy hoạt động kinh tế sáng tạo và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho nhà sáng tạo nội dung, mùa giải năm nay còn có ba hạng mục đặc biệt gồm Entertainment Partner of the Year, Sports Partner of the Year và Changemaker of the Year. Các hạng mục này lần lượt ghi nhận đóng góp của những đối tác trong lĩnh vực giải trí, thể thao và các cá nhân tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng thông qua nội dung số.

Ca sĩ Hoàng Dũng trình diễn tại sự kiện công bố 11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam tham gia TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Ca sĩ Thu Minh mang đến tiết mục "Diva" tại buổi họp báo TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Bali, Indonesia. Đây cũng là thời điểm ban tổ chức công bố các cá nhân và đơn vị chiến thắng ở những hạng mục của giải thưởng.