Người dùng TikTok đang thay đổi cách xem video

Theo TikTok, những nhà sáng tạo tập trung vào một lĩnh vực và đầu tư cho chất lượng nội dung đang ghi nhận lượt xem cao hơn tới 73%, cho thấy thói quen tiêu thụ nội dung trên nền tảng đang có sự thay đổi.

Tại TikTok Creator Summit Việt Nam 2026 diễn ra ở TP.HCM, nền tảng video đã công bố một số dữ liệu cho thấy chất lượng nội dung đang ngày càng ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của nhà sáng tạo.

Theo TikTok, những creator tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, duy trì nội dung nhất quán và đầu tư bài bản có lượt xem tăng tới 73%. Các video chuyên sâu ghi nhận tổng thời lượng xem cao gấp 171 lần, đồng thời giúp nhà sáng tạo mở rộng lượng người theo dõi nhanh hơn tới 40 lần.

Khoảng cách cũng xuất hiện ở khả năng kiếm tiền. Nội dung chất lượng cao nhận phần thưởng từ các chiến dịch và cuộc thi cao gấp 4 lần, trong khi thu nhập trung bình hàng tháng của nhóm creator này cao gấp 15 lần.

Ông Angga Anugrah Putra, Tổng Giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á. (Ảnh: TikTok)

Những con số này cho thấy cách làm nội dung trên TikTok đang thay đổi. Một video bắt trend có thể nhanh chóng tạo lượt xem, nhưng để giữ khán giả lâu hơn, creator cần có chủ đề rõ ràng và lý do để người xem tiếp tục theo dõi.

Ông Angga Anugrah Putra, Tổng Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, cho biết người dùng hiện không chỉ tìm kiếm nội dung giải trí mà còn chủ động theo dõi những nhà sáng tạo họ tin tưởng. Theo ông, việc xây dựng chuyên môn và cộng đồng vì vậy ngày càng quan trọng với creator.

Nội dung chất lượng cao ngày càng được chú ý

TikTok hiện có hơn 70 triệu người dùng tại Việt Nam mỗi tháng. Nội dung trên nền tảng trải rộng từ giải trí, thể thao, ẩm thực, học tập, làm đẹp đến xe cộ, du lịch và đời sống.

Ở mảng thể thao, VTV Thể thao đã đăng hơn 600 nội dung bóng đá, thu hút 132 triệu lượt xem trong 60 ngày gần đây và thực hiện 148 phiên LIVE. Nội dung cũng được mở rộng từ reaction sang phân tích trận đấu, phỏng vấn vận động viên và các câu chuyện bên lề.

Phiên thảo luận chuyên sâu theo lĩnh vực. (Ảnh: TikTok)

Trong lĩnh vực giải trí, DatVietVAC đưa các nội dung liên quan đến #TinhHaSayHi lên TikTok. Theo số liệu được công bố tại sự kiện, hệ sinh thái Say Hi đã đạt hơn 50 tỷ lượt xem trên nền tảng.

Ở các nhóm nội dung như ẩm thực, học tập và làm đẹp, xu hướng cũng chuyển theo hướng đầu tư nhiều hơn vào trải nghiệm, kiến thức và cách kể chuyện. Thay vì chỉ giới thiệu một món ăn, sản phẩm hay thông tin, creator đang xây dựng những nội dung có tính chuyên môn và khả năng giữ chân người xem tốt hơn.

Điều này diễn ra trong bối cảnh lượng người làm nội dung ngày càng lớn. Khi việc tạo một video có hàng triệu lượt xem không còn quá đặc biệt, lợi thế của creator nằm nhiều hơn ở khả năng tạo ra một chủ đề đủ hấp dẫn để người xem quay lại.

Cuộc chơi kiếm tiền cũng thay đổi

Cùng với việc đầu tư nội dung, creator trên TikTok đang có nhiều cách hơn để tạo doanh thu. Các lựa chọn gồm hợp tác với thương hiệu thông qua TikTok One, livestream, bán hàng trên TikTok Shop và tham gia các chương trình thưởng của nền tảng.

Mô hình này khiến thu nhập của creator không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một video viral hay một hợp đồng quảng cáo. Một creator có thể dùng nội dung chuyên môn để xây dựng cộng đồng, sau đó kết nối với thương hiệu, livestream hoặc bán sản phẩm cho chính nhóm khán giả của mình.

TikTok cũng triển khai Creator Spotlight, Creator Academy và TikTok Studio tại Việt Nam nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất và phát triển nội dung. Tại sự kiện, nền tảng đồng thời vinh danh nhiều nhà sáng tạo, nhà xuất bản nội dung và đối tác MCN trong các lĩnh vực thể thao, giải trí và phong cách sống.

Nhìn từ những thay đổi này, cuộc chơi của creator đang dần chuyển từ “làm một video thật viral” sang “xây dựng một nội dung đủ tốt để người xem ở lại”. Lượt xem vẫn là một chỉ số quan trọng, nhưng khả năng tạo cộng đồng và duy trì nhiều nguồn thu mới là bài toán dài hạn của những người làm nội dung chuyên nghiệp.