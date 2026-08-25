3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay

Thời gian ra mắt thế hệ iPhone mới của Apple dự kiến vào tháng 9/2026 đang đến rất gần, đây cũng là thời điểm các mẫu iPhone cũ hạ nhiệt tại nhiều đại lý.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, tháng 8/2026 đang được xem là thời điểm vàng để người dùng sở hữu cho mình một chiếc điện thoại Apple chất lượng cao với chi phí tiết kiệm nhất. Xu hướng chờ đợi mua những sản phẩm cũ đang rất mạnh mẽ, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên hoặc người dùng muốn trải nghiệm hiệu năng đỉnh cao và thiết kế sang trọng nhưng không cần đầu tư quá nhiều ngân sách.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, các dòng máy cao cấp từ thế hệ trước đều có mức giảm vô cùng ấn tượng, đặc biệt là 3 đại diện tiêu biểu dưới đây.

iPhone 13 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 12,5 đến 13,5 triệu đồng

Dù đã có mặt trên thị trường vài năm, chiếc điện thoại này vẫn được đánh giá là lựa chọn cực kỳ đáng giá ở mức chi phí dao động từ 12,5 đến 13,5 triệu đồng. Đây thực sự là một món hời dành cho những ai khao khát trải nghiệm màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà. Tính năng cao cấp này cho đến nay vẫn tạo ra sự khác biệt lớn trong quá trình vuốt chạm và giải trí hàng ngày. Sức mạnh từ con chip A15 Bionic tiếp tục mang lại hiệu năng ổn định, cho phép xử lý trơn tru mọi tác vụ từ cơ bản đến chơi game đồ họa cao. Hơn thế nữa, phiên bản này vốn dĩ đã rất nổi tiếng với thời lượng pin bền bỉ và chắc chắn sẽ tiếp tục được hệ sinh thái Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài. Với tầm giá loanh quanh 13 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, đây được xem là giải pháp tối ưu nhất để sở hữu một siêu phẩm màn hình lớn với tốc độ làm tươi cao cùng hiệu năng mạnh mẽ.

iPhone 14 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 15,5 đến 18,5 triệu đồng

Được chào bán với mức giá dao động từ 15,5 đến 18,5 triệu đồng, thiết bị này chính là điểm ngọt thực sự về sự cân bằng giữa ngân sách đầu tư và tính năng nhận lại. Khi bỏ ra số tiền chênh lệch không quá lớn so với thế hệ tiền nhiệm, người dùng sẽ lập tức nhận ngay hai nâng cấp mang tính bước ngoặt.

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến thiết kế Dynamic Island mang lại một diện mạo hiện đại, không hề thua kém các dòng máy vừa ra mắt. Bên cạnh đó, hệ thống camera chính được nâng cấp lên 48MP tạo ra một bước nhảy vọt về khả năng nhiếp ảnh. Máy cho phép người dùng chụp những bức ảnh ProRAW với độ chi tiết vượt trội hoàn toàn so với giới hạn của dòng iPhone 13. Sự kết hợp hoàn hảo cùng vi xử lý A16 Bionic biến chiếc máy thành một lựa chọn lý tưởng, đảm bảo duy trì những trải nghiệm ở chuẩn mực cao cấp trong nhiều năm tiếp theo.

iPhone 15 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 17,39 đến 24 triệu đồng

Vẫn mang trên mình dáng dấp của một chiếc flagship thế hệ mới, mẫu máy này là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng công nghệ tinh hoa mà không cần trả mức giá quá cao của iPhone 17. Phiên bản iPhone 15 Pro Max sở hữu hàng loạt điểm ăn tiền đắt giá, tiêu biểu là khung viền chất liệu Titan giúp tổng thể thiết bị trở nên nhẹ nhàng nhưng lại bền bỉ hơn rất nhiều so với thép không gỉ.

Việc chuyển đổi sang cổng kết nối USB-C cũng là một nâng cấp mang tính thực dụng cao, tạo sự tiện lợi tối đa trong quá trình sạc và đồng bộ cùng các thiết bị khác. Đặc biệt, khả năng nhiếp ảnh trên sản phẩm được nâng tầm rõ rệt với camera hỗ trợ zoom quang học 5x. Tính năng độc quyền này mang lại những khung hình chụp xa ấn tượng và tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với khả năng zoom 3x trên các dòng Pro Max trước đó. Song hành cùng vi xử lý A17 Pro siêu mạnh mẽ, đây là chiếc điện thoại tiệm cận sự hoàn hảo, vô cùng đáng tiền cho những người dùng đam mê nhiếp ảnh và đề cao tính tiện lợi trong sử dụng hàng ngày.