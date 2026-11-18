Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo quan trọng tới người dân.

Lợi dụng tâm lý tò mò và nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác, các đối tượng lập tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội để rao bán phần mềm đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, nghe lén cuộc gọi, định vị từ xa. Cơ quan Công an cảnh báo đây là chiêu trò lừa đảo, phát tán mã độc và có thể khiến người mua đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Theo đó, các đối tượng thường quảng cáo phần mềm có khả năng theo dõi bí mật, dễ cài đặt, không bị phát hiện; sử dụng hình ảnh, video minh họa hoặc tài khoản dùng thử giả để tạo lòng tin. Khi có người liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền mua phần mềm, phí kích hoạt, phí bảo mật... rồi liên tục đưa ra lý do thu thêm tiền trước khi chặn liên lạc.

Nguy hiểm hơn, kẻ gian có thể gửi đường link hoặc tệp cài đặt chứa mã độc, dụ người mua cấp quyền truy cập sâu vào điện thoại. Qua đó, chúng đánh cắp dữ liệu, mật khẩu, mã OTP, chiếm quyền điều khiển thiết bị và có thể rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh họa

Cơ quan Công an nhấn mạnh, hành vi tự ý truy cập, thu thập, theo dõi trái phép thông tin riêng tư và dữ liệu cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/11/2026, hành vi thu thập dữ liệu trái phép dẫn đến làm rò rỉ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với cá nhân, từ 80-120 triệu đồng đối với tổ chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Để phòng tránh, người dân tuyệt đối không tìm mua, cài đặt phần mềm gián điệp, chuyển tiền cho các dịch vụ không rõ nguồn gốc; không bấm đường link lạ, tải ứng dụng ngoài kho chính thức hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin ngân hàng. Cần sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập vào các tài khoản cá nhân.Nếu đã cài tệp lạ hoặc nghi ngờ điện thoại bị xâm nhập, người dùng cần ngắt kết nối mạng, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khi có nguy cơ mất tiền, đồng thời lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an gần nhất.